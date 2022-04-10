Как вырастить картошку на балконе

Попробуйте вырастить картошку на балконе. Это не только интересный, но ещё и очень увлекательный процесс, который не требует много внимания. А результат вас удивит!







Сначала подберите клубни, которые будут служить посадочным материалом. Посадите их в увлажнённый песок и дождитесь прорастания. Вам также понадобятся пластиковые вёдра как можно большего размера — минимум на 15 л. Сбоку у вёдер вырежьте «окошко». На саморезы прикрутите вёдра к доскам, чтобы они прочно стояли на полу.







Проросший картофель разрежьте ножом пополам.







Срез опудрите золой, высадите в питательный грунт по 1 картофелю (2 половинки) в одно ведро.







Накройте соломой, пролейте водой. Наблюдайте за ростом.







Периодически картофель можно подкормить так же, как вы бы это сделали на огороде. Однако если грунт выбран правильно, то подкормки не требуются.







Урожай картофеля будет достаточным с 3 ведер, чтобы оправдать приложенные усилия! Это интересно и необычно.





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