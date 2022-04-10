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Как вырастить картошку на балконе

Попробуйте вырастить картошку на балконе. Это не только интересный, но ещё и очень увлекательный процесс, который не требует много внимания. А результат вас удивит!

Как вырастить картошку на балконе

Сначала подберите клубни, которые будут служить посадочным материалом. Посадите их в увлажнённый песок и дождитесь прорастания. Вам также понадобятся пластиковые вёдра как можно большего размера — минимум на 15 л. Сбоку у вёдер вырежьте «окошко». На саморезы прикрутите вёдра к доскам, чтобы они прочно стояли на полу.

Как вырастить картошку на балконе

Проросший картофель разрежьте ножом пополам.

Как вырастить картошку на балконе

Срез опудрите золой, высадите в питательный грунт по 1 картофелю (2 половинки) в одно ведро.

Как вырастить картошку на балконе

Накройте соломой, пролейте водой. Наблюдайте за ростом.

Как вырастить картошку на балконе

Периодически картофель можно подкормить так же, как вы бы это сделали на огороде. Однако если грунт выбран правильно, то подкормки не требуются.

Как вырастить картошку на балконе

Урожай картофеля будет достаточным с 3 ведер, чтобы оправдать приложенные усилия! Это интересно и необычно.

Как вырастить картошку на балконе
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Картошкавыращивание
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