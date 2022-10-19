Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

Действительно ли мясо настолько вредно, как говорят? Давайте развеем мифы о пользе вегетарианства и вреде мяса раз и навсегда!
Благодаря вегетарианству человек обретает просветление
Судя по этому убеждению, те кто ест мясо априори не могут быть посвящёнными. Видимо животный белок блокирует в нашем организме свойство к просветлению.
На самом деле просвещение не имеет никакого отношению к виду питания, потому что это состояние души. Кто-то возможно может достигнуть просветления и благодаря сочному куску мяса.
Пищеварительная система человека не предназначена для переваривания мяса
Ученые не одно десятилетие спорят о том, кто же мы на самом деле – травоядные или хищники? Они объясняют это длинной кишечника. У травоядных он вытянут, а у хищников – нет. Наша пищеварительная система намного сложнее, чем у животных. Человек – всеядный. Наш организм устроен так, что мы способны переваривать и растительную пищу, и пищу животного происхождения.
Мясо может перерабатываться и даже гнить в желудке вплоть до 36 часов, забирая при этом у человека его энергию
В нашем желудке содержатся ферменты, и соляная кислота, которая помогает переваривать мясо, до тонкого кишечника доходят только аминокислоты, поэтому ни о какой задерживающейся и гниющей пище здесь и речи быть не может. Тем более, гниль – это отмершие клетки, и если бы внутри человека происходило гниение, то просто напросто бы отравился, и то и умер. Если бы человек не мог есть мясо, то наши предки бы не выжили в жестоком мире хищников, питаясь одной травой да листочками.
Вегетарианская диета полезнее
Безусловно, правильно продуманный рацион, в котором есть место продуктам, содержащим все макро- и микроэлементы, способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, рака и прочего.
Но, во-первых, в реальности придерживаются его далеко не все. А, во-вторых, существуют еще и научные исследования доказывающие обратное.
Так, например, в Британии установили, что у мясоедов реже развивается рак мозга, шейки матки и прямой кишки, по сравнению с вегетарианцами.
Приверженцы вегетарианской диеты живут дольше
Родился этот миф, скорее всего, тогда, когда было доказано, что вегетарианство помогает предотвратить некоторые заболевания. Но самое интересное, что подтвержденных статистических данных о жизни людей с разным рационом ни у кого нет. А если вспомнить о том, что в Индии – на родине вегетарианства – люди живут в среднем до 63 лет, а в странах Скандинавии, где сложно себе представить день без мяса и жирной рыбы – до 75 лет, на ум приходит обратное.
Вегетарианство позволяет быстро сбросить лишний вес
Согласно исследованиям, индекс массы тела у вегетарианцев ниже, чем у мясоедов. Но не стоит забывать о том, что этот показатель может свидетельствовать не только об отсутствии подкожного жира, но и о дефиците мышечной массы. Кроме того, имеет значение вегетарианский рацион.
Растительный белок аналогичен животному
Дело в том, что в растительном белке нет полного набора аминокислот. К тому же, он хуже усваивается, нежели животный. А получая его полностью из сои, человек рискует «обогатить» свой организм еще и фитоэстрогенами, которые негативно сказываются на гормональном обмене мужчин.
Животные — живые существа. Их убийство сродни убийству человека
На самом деле, растения, грибы, микроорганизмы — тоже живые, поскольку у них есть жизненный цикл, они рождаются, размножаются, умирают. Поэтому с точки зрения морали, резать сельдерей на салат так же аморально, как и забивать кроликов на скотобойне. Кроме того, любое, даже самое малейшее действие человека (например, мытье рук) может привести к гибели сотен тысяч микроорганизмов, которые обитают на коже или в окружающей среде. Одна таблетка любого антибиотика совершает настоящий геноцид микрофлоры кишечника, но это ведь не значит, что антибиотики нужно запретить по идеологическим причинам?
Горрилы травоядные и при этом отлично себя чувствуют!
Ну и что? Человек не горилла. В качестве обратного примера можно сказать, что волк ест только мясо и вегетарианство ему не нужно. Кстати, гориллы, живущие в неволе, за милую душу едят мясо, если им его дают. И проблем с пищеварением у них не возникает. Кроме того, они живут дольше своих диких собратьев.
Вегетарианство намного дешевле производства мяса
Наоборот. Для того, чтобы прокормить человека и попытаться обеспечить его нужными аминокислотами и витаминами, нужно ежедневно съедать большое количество разнообразных фруктов и овощей. Можете посчитать сколько финансов будет уходить в день на полноценную вегетарианскую диету. Вдобавок, просто не хватит площади полей, чтобы прокормить все человечество растениями.
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