Крупнейшая в мире свалка покрышек находится в Кувейте

С каждым годом в мире становится все больше изношенных и выброшенных автомобильных покрышек и эта опасность гораздо реальнее, чем какой-то там гипотетический метеорит-убийца. Дело в том, что многие страны третьего мира не слишком-то следят за своими гражданами, предпочитающими просто выкидывать отработанные шины на свалку. Никому нет дела до того, что резина не разлагается и постепенно отравляет и воздух, и землю.



В Кувейте такая свалка стала одной из самых серьезных проблем. Ее вполне можно назвать самой отвратительной и самой грязной во всем мире: Сулабию видно не только из иллюминаторов пролетающего самолета, но даже из космоса.









Где это

Бизнес на резине

Всемирный запрет

Цивилизованный ресайклинг

Запрет на сжигание

Большой резиновый пожар