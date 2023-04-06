Почему не стоит выливать воду из-под макарон и как ее использовать с умом

Жидкость, которая остается в кастрюле после приготовления пасты - очень ценный продукт
Жидкость, которая остается в кастрюле после приготовления пасты - очень ценный продукт. Соленую крахмалистую воду можно использовать для приготовления томатного соуса, который станет гуще и ароматнее. А еще жидкость подходит для бьюти-процедур. Novate.ru расскажет о 7 способах применения воды из-под макарон.
Кулинарные хитрости
1. Соус для пасты
Сохраните воду, чтобы приготовить из нее домашний соус / Фото: discovery-way.ru
Сохраните воду, чтобы приготовить из нее домашний соус. Или добавьте в готовый соус немного жидкости, чтобы связать его с пастой. К примеру, положите в только что сваренные макароны немного песто и залейте 50-75 мл крахмалистой жидкостью. Воду также можно использовать вместо сливок или молока для приготовления к пасте сырного соуса. Жидкость из-под макарон сочетается со сливочным и оливковым маслами, свиным жиром, образуя гладкий соус.
2. Ингредиент теста
Обычную воду из рецепта нужно заменять жидкостью из-под макарон / Фото: mysonnik.com
Вода с крахмалом подойдет и для приготовления домашней выпечки. Обычную воду из рецепта нужно заменять жидкостью из-под макарон. Предварительно попробуйте ее на вкус, чтобы определить количество соли. Если жидкость сильно соленая, возможно, добавлять продукт отдельно не нужно. Благодаря крахмальной воде хлеб, булочки, пироги становятся более воздушными и мягкими. Воду из кастрюли с пастой часто используют для итальянского хлеба фокачча или мучных изделий на закваске.
3. Приготовление бобовых
Горох и фасоль станут намного вкуснее и нежнее, если предварительно позволить им размягчиться / Фото: attuale.ru
Горох и фасоль станут намного вкуснее и нежнее, если предварительно позволить им размягчиться. Залейте бобовые водой из-под пасты и оставьте на ночь. После этого можно приступить к созданию блюд.
4. Приготовление супов
Добавляйте крахмалистую жидкость вместо части овощного бульона, чтобы приготовить рагу или суп-пюре / Фото: sun9-76.userapi.com
Шеф-повара советуют добавлять крахмалистую жидкость вместо части овощного бульона, чтобы приготовить рагу или суп-пюре. Обязательно попробуйте воду, чтобы не переборщить с солью.
Уход за собой
1. Маска для волос
Вода с высоким содержанием крахмала полезна для волос и кожи / Фото: netvolosam.com
Вода с высоким содержанием крахмала полезна для волос и кожи. Перед нанесением шампуня намочите волосы и слегка отожмите. Ополосните их жидкостью из-под пасты и сделайте массаж кожи головы. Подержите пару минут, а затем вымойте голову шампунем. Крахмалистая жидкость преобразит даже поврежденные локоны.
2. Ванночка для рук и ног
Если в жидкость добавить немного морской соли, она станет прекрасным средством от отеков / Фото: vnk1.kiev.ua
Из жидкости можно сделать ванночку для рук. Налейте воду с крахмалом в миску, добавьте немного оливкового масла и хорошо размешайте. Окуните руки в жидкость и подержите минут 5-7. Достаньте кисти, подождите, пока кожа высохнет естественным способом, а затем смойте крахмал проточной водой. Подобным образом можно приготовить ванночку для ног. А если в жидкость добавить немного морской соли, она станет прекрасным средством от отеков.
3. Маска для лица
Для приготовления маски понадобится овсянка быстрого приготовления, мед и, конечно же, жидкость из-под макарон / Фото: glazexpert.ru
Для приготовления маски понадобится овсянка быстрого приготовления, мед и, конечно же, жидкость из-под макарон. Добавьте к овсянке немного крахмалистой воды и 1 ч.л. меда. Нанесите средство на лицо и выдержите 20 минут, а затем умойтесь проточной водой. Кожа напитается, станет более мягкой и чистой.
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