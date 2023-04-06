Почему не стоит выливать воду из-под макарон и как ее использовать с умом

Жидкость, которая остается в кастрюле после приготовления пасты - очень ценный продукт

Кулинарные хитрости

Сохраните воду, чтобы приготовить из нее домашний соус / Фото: discovery-way.ru

Обычную воду из рецепта нужно заменять жидкостью из-под макарон / Фото: mysonnik.com

Горох и фасоль станут намного вкуснее и нежнее, если предварительно позволить им размягчиться / Фото: attuale.ru

Добавляйте крахмалистую жидкость вместо части овощного бульона, чтобы приготовить рагу или суп-пюре / Фото: sun9-76.userapi.com

Уход за собой

Вода с высоким содержанием крахмала полезна для волос и кожи / Фото: netvolosam.com

Если в жидкость добавить немного морской соли, она станет прекрасным средством от отеков / Фото: vnk1.kiev.ua

Для приготовления маски понадобится овсянка быстрого приготовления, мед и, конечно же, жидкость из-под макарон / Фото: glazexpert.ru