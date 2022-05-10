Правильная обрезка петунии

Не секрет, что для пышного роста петунию нужно своевременно обрезать, а также правильно за ней ухаживать. Какие именно есть правила, гарантирующие пышное цветение и развитие цветка?

Узнайте самые главные нюансы ухода за петунией, чтобы она радовала вас потрясающим цветением всё лето!







Петунию лучше всего не прищипывать, а дать ей немного вырасти (до первого цветка) и обрезать. В таком случае обрезка происходит на этапе, когда у растения уже есть много корней: она легко восстановится и в кратчайшие сроки (10 дней) нарастит массивную зелёную массу. Обрезать нужно до той точки, где у петунии начинается самая густая зелёная масса.







Также, по мере роста, петунию нужно пересаживать в горшки большего объёма. Но делать это следует постепенно! Нельзя пересаживать петунию из маленького горшка сразу в большой «на постоянное место». В таком случае её маленький объём корней не сможет впитать то количество влаги, которое необходимо, чтобы пролить землю, а переливы петуния не любит. Поэтому из маленького горшка петунию нужно пересадить методом перевалки в горшок чуть большего объёма, потом ещё больше. Важно: петуния должна заполнить корнями весь предыдущий горшок, прежде чем пересаживать её в новый.

Третий и важный совет по уходу за петунией — правильная рассадка. Не ставьте горшки с цветами слишком близко друг к другу, так как они не терпят затенения и конкуренции. У каждой петунии должно быть достаточно места — тогда она разрастётся пышно и красиво!Подробнее о том, как провести обрезку и прищипку петунии, смотрите в видео ниже: