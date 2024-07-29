Стратегический запас: 10 продуктов, которые можно хранить почти вечно

10 продуктов, которые можно хранить почти вечно
Знаете, что отличает по-настоящему бережливую хозяйку? У неё никогда не пропадают продукты. Ведь даже из остатков ужина двухдневной давности она сможет приготовить ланч, закуски и лёгкий десерт. Но если без шуток, то некоторые продукты просто созданы для того, чтобы делать из них стратегические запасы на случай урагана или внезапного приезда родственников.
Можно запасаться!
Свежая еда – залог здоровье. Как минимум, здорового пищеварения. А потому не ленитесь проверять строки годности и лучше не делайте слишком амбициозных прод.запасов. Но некоторые продукты, на радость экономным хозяевам, можно хранить долго и даже очень долго. Так что, не спешите выбрасывать…
1. Белый рис
Даже тридцатилетний рис вполне съедобен
В ходе лабораторных исследований было установлено, что рис не теряет свих питательных свойств даже спустя 30 лет. Но только при условии правильного хранения: в сухом контейнере без доступа воздуха. А вот коричневый рис столь впечатляющими сроками, увы, похвастаться не может.
2. Мёд
Мёд-долгожитель
Мёд – удивительный продукт, которому не зря в разные времена приписывали почти магические свойства. Подумать только: старейшей «банке» (точнее, кувшину) мёда – целых 5 500 лет! И, да, он всё ещё съедобен. Во всяком случае, так считают учёные.
3. Соль
Соль – древнейший консервант, продлевающий срок годности продуктов
Соль столетиями использовали в качестве естественного консерванта для продуктов, продлевая их срок хранения. А всё благодаря уникальной способности впитывать влагу.
4. Соевый соус
Соевый соус и рис – идеальная пара продуктов-долгожителей
Даже после вскрытия бутылки соевый соус может годами храниться в холодильнике, не теряя своих свойств. Возможно, благодаря высокому содержанию соли. А если учесть его сочетаемость с другим «долгожителем» – рисом, получится идеальный запас!
5. Сахар
Храните сахар правильно
Гранулированный сахар может храниться десятилетиями, но при одном условии: отсутствии воздуха.
6. Сухие бобы
Бобы – надёжный источник белка и калорий в экстренных ситуациях
Те же исследователи, которые испытывали рис на устойчивость к старению, признали долгожителями и сухие бобы. И хотя за 30 лет хранения общее качество продукта несколько ухудшилось, он всё равно был признан волне съедобным. Ведь время почти не затронуло его белковую структуру и не повлияло на переваримость для человеческого организма.
7. Кленовый сироп
Посоперничать с кленовым сиропом в сладости и сроках хранения может только мёд
Ещё один подсластитель со сроком жизни, посоперничать с которым может только мёд. Более того, исследователи утверждают, что кленовому сиропу не страшна даже плесень на поверхности. Если такая напасть приключилась, сироп стоит перелить в кастрюлю, отправить на медленный огонь, довести до кипения, аккуратно снять плесень, а очищенную жидкость переместить в новый чистый контейнер.
8. Сухое молоко
Питательное сухое молоко
Может, не самый вкусный продукт в мире, но питательный. А храниться может десятилетиями.
9. Вяленое мясо
Деликатес, проверенный столетиями
О его «живучести» и транспортабельности знали ещё моряки-первооткрыватели Нового Света и индейцы. И сегодня вяленое мясо остаётся достойным продуктом для запасов на экстренный случай.
10. Крепкий алкоголь
И на десерт...
Да, его вкус способен несколько меняться в силу окисления, а сама жидкость имеет волшебное свойство испаряться. И, всё же, срок жизни крепкого алкоголя может волне превышать человеческий.
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