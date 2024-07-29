Стратегический запас: 10 продуктов, которые можно хранить почти вечно

10 продуктов, которые можно хранить почти вечно

Можно запасаться!

1. Белый рис

Даже тридцатилетний рис вполне съедобен

2. Мёд

Мёд-долгожитель

3. Соль

Соль – древнейший консервант, продлевающий срок годности продуктов

4. Соевый соус

Соевый соус и рис – идеальная пара продуктов-долгожителей

5. Сахар

Храните сахар правильно

6. Сухие бобы

Бобы – надёжный источник белка и калорий в экстренных ситуациях

7. Кленовый сироп

Посоперничать с кленовым сиропом в сладости и сроках хранения может только мёд

8. Сухое молоко

Питательное сухое молоко

9. Вяленое мясо

Деликатес, проверенный столетиями

10. Крепкий алкоголь

И на десерт...