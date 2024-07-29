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Стратегический запас: 10 продуктов, которые можно хранить почти вечно


10 продуктов, которые можно хранить почти вечно

10 продуктов, которые можно хранить почти вечно

 

Знаете, что отличает по-настоящему бережливую хозяйку? У неё никогда не пропадают продукты. Ведь даже из остатков ужина двухдневной давности она сможет приготовить ланч, закуски и лёгкий десерт. Но если без шуток, то некоторые продукты просто созданы для того, чтобы делать из них стратегические запасы на случай урагана или внезапного приезда родственников.
Ведь их срок годности – практически не ограничен. Главное, хранить правильно. И, нет: это не тушёнка.


Можно запасаться!

Можно запасаться!

 

Свежая еда – залог здоровье. Как минимум, здорового пищеварения. А потому не ленитесь проверять строки годности и лучше не делайте слишком амбициозных прод.запасов. Но некоторые продукты, на радость экономным хозяевам, можно хранить долго и даже очень долго. Так что, не спешите выбрасывать…

1. Белый рис


Даже тридцатилетний рис вполне съедобен

Даже тридцатилетний рис вполне съедобен

 

В ходе лабораторных исследований было установлено, что рис не теряет свих питательных свойств даже спустя 30 лет. Но только при условии правильного хранения: в сухом контейнере без доступа воздуха. А вот коричневый рис столь впечатляющими сроками, увы, похвастаться не может.

2. Мёд


Мёд-долгожитель

Мёд-долгожитель

 

Мёд – удивительный продукт, которому не зря в разные времена приписывали почти магические свойства. Подумать только: старейшей «банке» (точнее, кувшину) мёда – целых 5 500 лет! И, да, он всё ещё съедобен. Во всяком случае, так считают учёные.

3. Соль


Соль – древнейший консервант, продлевающий срок годности продуктов

Соль – древнейший консервант, продлевающий срок годности продуктов

 

Соль столетиями использовали в качестве естественного консерванта для продуктов, продлевая их срок хранения. А всё благодаря уникальной способности впитывать влагу.
Неудивительно, что сам минерал имеет практически неограниченный срок годности. Но только, если соль не йодированная: её срок годности составляет «всего» 5 лет.

4. Соевый соус


Соевый соус и рис – идеальная пара продуктов-долгожителей

Соевый соус и рис – идеальная пара продуктов-долгожителей

 

Даже после вскрытия бутылки соевый соус может годами храниться в холодильнике, не теряя своих свойств. Возможно, благодаря высокому содержанию соли. А если учесть его сочетаемость с другим «долгожителем» – рисом, получится идеальный запас!

5. Сахар


Храните сахар правильно

Храните сахар правильно

 

Гранулированный сахар может храниться десятилетиями, но при одном условии: отсутствии воздуха.

6. Сухие бобы


Бобы – надёжный источник белка и калорий в экстренных ситуациях

Бобы – надёжный источник белка и калорий в экстренных ситуациях

 

Те же исследователи, которые испытывали рис на устойчивость к старению, признали долгожителями и сухие бобы. И хотя за 30 лет хранения общее качество продукта несколько ухудшилось, он всё равно был признан волне съедобным. Ведь время почти не затронуло его белковую структуру и не повлияло на переваримость для человеческого организма.

7. Кленовый сироп


Посоперничать с кленовым сиропом в сладости и сроках хранения может только мёд

Посоперничать с кленовым сиропом в сладости и сроках хранения может только мёд

 

Ещё один подсластитель со сроком жизни, посоперничать с которым может только мёд. Более того, исследователи утверждают, что кленовому сиропу не страшна даже плесень на поверхности. Если такая напасть приключилась, сироп стоит перелить в кастрюлю, отправить на медленный огонь, довести до кипения, аккуратно снять плесень, а очищенную жидкость переместить в новый чистый контейнер.

8. Сухое молоко


Питательное сухое молоко

Питательное сухое молоко

 

Может, не самый вкусный продукт в мире, но питательный. А храниться может десятилетиями.

9. Вяленое мясо


Деликатес, проверенный столетиями

Деликатес, проверенный столетиями

 

О его «живучести» и транспортабельности знали ещё моряки-первооткрыватели Нового Света и индейцы. И сегодня вяленое мясо остаётся достойным продуктом для запасов на экстренный случай.

10. Крепкий алкоголь


И на десерт...

И на десерт...

 

Да, его вкус способен несколько меняться в силу окисления, а сама жидкость имеет волшебное свойство испаряться. И, всё же, срок жизни крепкого алкоголя может волне превышать человеческий.

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