Ужас на крыльях: трансильванские птерозавры оказались вампирами

Исследователи из Великобритании обнаружили окаменелости, анализ которых поверг научное сообщество в шок. Найденные останки (причем раскопки велись в Трансильвании) принадлежали гигантским птерозаврам, которые, судя по всему, пили кровь у своих жертв. Откуда человек взял сказку о вампирах? Так вот вам реальные предки кровопийц.









Гигантские убийцы

Остров смерти

Мощное строение

Как они летали

Охота на охотника