Подкормка для рассады перцев из лаврового листа

Залог хорошего урожая — здоровая и крепкая рассада, об этом знает каждый садовод. Вырастить отменную рассаду не сложно, для этого даже не нужно тратить деньги на покупку дорогих средств для подкормки.

Эффективное средство, которое даст рассаде большое количество витаминов, макроэлементов и микроэлементов можно приготовить за копейки своими руками.







Самое приятное это то, что все, что нужно для приготовления эффективной подкормки, есть на каждой кухне — это обычный лавровый лист.







В лавровом листе содержится витамин А, С, Е, витамины группы В, калий, кальций, железо, марганец, медь, сера, цинк, фосфор, без которых просто невозможно вырастить здоровую и устойчивую к болезням и вредителям рассаду. Благодаря использованию такой подкормки рассада не будет вытягиваться, она будет очень крепкой и коренастой.

Готовится подкормка элементарно: 2 лавровых листа залейте 1 литром кипятка и оставьте настаиваться на сутки.







Используйте лавровый настой для полива рассады один раз в неделю. Положительный эффект будет заметен уже после первого применения настоя.









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