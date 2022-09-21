Урожай без лишних затрат

В этой статье мы расскажем о том, как быстро и эффективно избавиться от надоедливых насекомых-вредителей, а также о том, как приготовить чудо-зелье для рассады и многое другое, что пригодится заядлым дачникам-садоводам-огородникам.
1. Рассада в пластиковых бутылках/стаканчиках
Используйте пластиковые стаканчики.
Каждый раз, когда речь заходит о рассаде, большинство дачников хватается за голову в попытках отыскать ёмкости для посадки. Но как говорится, всё гениальное — просто и находится под рукой. Используйте пластиковые баллоны и стаканчики из-под йогуртов и творожков. Этот лайфхак поможет сэкономить не только время, а и деньги.
Рассада в пластиковых бутылках.
2. Избавляемся и предотвращаем грибок
Предотвращаем появление грибка.
Чтобы избежать грибковых заболеваний растений и саженцев, необходимо использовать раствор, приготовленный из перекиси и воды (1 чайная ложка на 1 литр воды) для профилактики во время полива.
Не забываем и про комнатные растения.
Важно! Данный раствор также можно использовать не только в профилактических, а и лечебных целях. Ко всему прочему он отлично подойдёт и комнатный растениям.
3. Ускоритель роста на дне чашки
Кофейная гуща.
Чтобы ускорить рост некоторых растений, необязательно бежать в магазин за специальной подкормкой. Достаточно воспользоваться остатками чая или кофе. Как правило жмых содержит азот, а это означает лишь одно, что подобного рода удобрение благоприятно влияет на рост растений.
Чайная заварка.
4. Как сохранить влагу и сэкономить на удобрениях
Мульчирование грядок опилками.
Чтобы сэкономить время на удобрении и поливе, а также сохранить влагу в почве необязательно изобретать специальную систему полива. Достаточно покрыть почву соломой или древесными опилками. Как правило, мульчирование способствует сохранению влаги и питательных веществ в грунте, что немало важно для любого садовода-огородника.
Мульчирование почвы соломой.
5. Органические удобрения для рассады
Корица.
Если вы приверженец экологически чистых продуктов, то этот способ обработки рассады сто процентов будет оценен вами по достоинству. Ведь использовать химические удобрения в данном случае – не вариант. Поэтому, вооружайтесь ручкой и бумагой, дабы записать отличный рецепт.
Ингредиенты:
Молотая гвоздика, куркума или корица – они отлично справляются с различного рода бактериями и возбудимыми болезней, предотвращая их рост.
Способ приготовления:
1 чайная ложка любой из специй;
• Залить 1 литром кипятка;
• Остудить и настоять несколько часов;
• Перелить в удобную тару.
Важно! поливать один раз в две недели.
Молотая куркума и гвоздика.
6. Компост
Компост из чайной заварки.
Если у вас остаётся чайная заварка, не спешите её выбрасывать. Она пригодится вам в качестве питательного слоя при создании грядок. Такой метод поможет насытить землю питательными веществами и сохранить уже имеющиеся в ней.
Отличное органическое удобрение.
7. Избавляемся от тли
Долой тлю!
Чтобы растения получали полноценное опыление, необходимо привлечь в свой сад-огород полезных насекомых, например, шмелей, они отлично справляются с поставленной задачей. А чтобы избавиться от тли, стоит позаботиться о появлении божьих коровок. Как их привлечь? Очень просто! Всё, что вам необходимо, так это опрыскивать почву сахарным сиропом на определённом участке. И эти милые, и трудолюбивые насекомые не заставят себя долго ждать.
Ваш верный и надёжный помощник в борьбе с тлёй.
8. Долой слизняков
Слизни.
Если вы не хотите, чтобы ваш труд оказался напрасным, то стоит позаботиться о своевременном уничтожении слизняков, которые за считанные часы способны уничтожить все ваши старания.
Своевременно избавляйтесь от этих вредителей.
Если вы устали собирать этих вредителей руками, тогда воспользуйтесь парой простых, но эффективных методов.
Первый и самый простой – это битая скорлупа и ракушки, а также мелкий щебень и гравий, рассыпанные между грядками и в промежутках между растениями.
Второй – это обсыпать промежутки между растениями древесной золой или известью.
9. Календула
Не только достойное украшение сада.
А вот календула оказалась весьма полезной не только в случае настойки и чая, а и в качестве средства, способного отвадить недоброжелательных насекомых, в том числе и прожорливых колорадских жуков.
Борется с вредителями.
Важно! Посейте календулу между грядок с растениями или вокруг деревьев, чтобы предотвратить появление вредителей и паразитов.
10. Плёнка
Мини-теплицы.
Если вы хотите сэкономить время на полив и уберечь неокрепшие саженцы и рассаду от перепадов температуры, используйте прочную плёнку. Самодельные мини-теплицы – отличный вариант и способ достичь желаемого результата и не потерять урожай.
Помогает защитить растения от перепадов температуры.
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