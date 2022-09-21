Урожай без лишних затрат

В этой статье мы расскажем о том, как быстро и эффективно избавиться от надоедливых насекомых-вредителей, а также о том, как приготовить чудо-зелье для рассады и многое другое, что пригодится заядлым дачникам-садоводам-огородникам.







1. Рассада в пластиковых бутылках/стаканчиках





2. Избавляемся и предотвращаем грибок

3. Ускоритель роста на дне чашки

4. Как сохранить влагу и сэкономить на удобрениях

5. Органические удобрения для рассады

6. Компост

7. Избавляемся от тли

8. Долой слизняков

9. Календула

10. Плёнка

Используйте пластиковые стаканчики.Каждый раз, когда речь заходит о рассаде, большинство дачников хватается за голову в попытках отыскать ёмкости для посадки. Но как говорится, всё гениальное — просто и находится под рукой. Используйте пластиковые баллоны и стаканчики из-под йогуртов и творожков. Этот лайфхак поможет сэкономить не только время, а и деньги.Рассада в пластиковых бутылках.Предотвращаем появление грибка.Чтобы избежать грибковых заболеваний растений и саженцев, необходимо использовать раствор, приготовленный из перекиси и воды (1 чайная ложка на 1 литр воды) для профилактики во время полива.Не забываем и про комнатные растения.Важно! Данный раствор также можно использовать не только в профилактических, а и лечебных целях. Ко всему прочему он отлично подойдёт и комнатный растениям.Кофейная гуща.Чтобы ускорить рост некоторых растений, необязательно бежать в магазин за специальной подкормкой.Достаточно воспользоваться остатками чая или кофе. Как правило жмых содержит азот, а это означает лишь одно, что подобного рода удобрение благоприятно влияет на рост растений.Чайная заварка.Мульчирование грядок опилками.Чтобы сэкономить время на удобрении и поливе, а также сохранить влагу в почве необязательно изобретать специальную систему полива. Достаточно покрыть почву соломой или древесными опилками. Как правило, мульчирование способствует сохранению влаги и питательных веществ в грунте, что немало важно для любого садовода-огородника.Мульчирование почвы соломой.Корица.Если вы приверженец экологически чистых продуктов, то этот способ обработки рассады сто процентов будет оценен вами по достоинству. Ведь использовать химические удобрения в данном случае – не вариант. Поэтому, вооружайтесь ручкой и бумагой, дабы записать отличный рецепт.Молотая гвоздика, куркума или корица – они отлично справляются с различного рода бактериями и возбудимыми болезней, предотвращая их рост.1 чайная ложка любой из специй;• Залить 1 литром кипятка;• Остудить и настоять несколько часов;• Перелить в удобную тару.поливать один раз в две недели.Молотая куркума и гвоздика.Компост из чайной заварки.Если у вас остаётся чайная заварка, не спешите её выбрасывать. Она пригодится вам в качестве питательного слоя при создании грядок. Такой метод поможет насытить землю питательными веществами и сохранить уже имеющиеся в ней.Отличное органическое удобрение.Долой тлю!Чтобы растения получали полноценное опыление, необходимо привлечь в свой сад-огород полезных насекомых, например, шмелей, они отлично справляются с поставленной задачей. А чтобы избавиться от тли, стоит позаботиться о появлении божьих коровок. Как их привлечь? Очень просто! Всё, что вам необходимо, так это опрыскивать почву сахарным сиропом на определённом участке. И эти милые, и трудолюбивые насекомые не заставят себя долго ждать.Ваш верный и надёжный помощник в борьбе с тлёй.Слизни.Если вы не хотите, чтобы ваш труд оказался напрасным, то стоит позаботиться о своевременном уничтожении слизняков, которые за считанные часы способны уничтожить все ваши старания.Своевременно избавляйтесь от этих вредителей.Если вы устали собирать этих вредителей руками, тогда воспользуйтесь парой простых, но эффективных методов.Первый и самый простой – это битая скорлупа и ракушки, а также мелкий щебень и гравий, рассыпанные между грядками и в промежутках между растениями.Второй – это обсыпать промежутки между растениями древесной золой или известью.Не только достойное украшение сада.А вот календула оказалась весьма полезной не только в случае настойки и чая, а и в качестве средства, способного отвадить недоброжелательных насекомых, в том числе и прожорливых колорадских жуков.Борется с вредителями.Важно! Посейте календулу между грядок с растениями или вокруг деревьев, чтобы предотвратить появление вредителей и паразитов.Мини-теплицы.Если вы хотите сэкономить время на полив и уберечь неокрепшие саженцы и рассаду от перепадов температуры, используйте прочную плёнку. Самодельные мини-теплицы – отличный вариант и способ достичь желаемого результата и не потерять урожай.Помогает защитить растения от перепадов температуры.