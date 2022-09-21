Урожай без лишних затрат

В этой статье мы расскажем о том, как быстро и эффективно избавиться от надоедливых насекомых-вредителей, а также о том, как приготовить чудо-зелье для рассады и многое другое, что пригодится заядлым дачникам-садоводам-огородникам.

Урожай без лишних затрат

1. Рассада в пластиковых бутылках/стаканчиках


Урожай без лишних затрат
Используйте пластиковые стаканчики.

Каждый раз, когда речь заходит о рассаде, большинство дачников хватается за голову в попытках отыскать ёмкости для посадки. Но как говорится, всё гениальное — просто и находится под рукой. Используйте пластиковые баллоны и стаканчики из-под йогуртов и творожков. Этот лайфхак поможет сэкономить не только время, а и деньги.

Урожай без лишних затрат
Рассада в пластиковых бутылках.

2. Избавляемся и предотвращаем грибок



Урожай без лишних затрат
Предотвращаем появление грибка.

Чтобы избежать грибковых заболеваний растений и саженцев, необходимо использовать раствор, приготовленный из перекиси и воды (1 чайная ложка на 1 литр воды) для профилактики во время полива.

Урожай без лишних затрат
Не забываем и про комнатные растения.

Важно! Данный раствор также можно использовать не только в профилактических, а и лечебных целях. Ко всему прочему он отлично подойдёт и комнатный растениям.

3. Ускоритель роста на дне чашки



Урожай без лишних затрат
Кофейная гуща.

Чтобы ускорить рост некоторых растений, необязательно бежать в магазин за специальной подкормкой.
Достаточно воспользоваться остатками чая или кофе. Как правило жмых содержит азот, а это означает лишь одно, что подобного рода удобрение благоприятно влияет на рост растений.

Урожай без лишних затрат
Чайная заварка.

4. Как сохранить влагу и сэкономить на удобрениях



Урожай без лишних затрат
Мульчирование грядок опилками.

Чтобы сэкономить время на удобрении и поливе, а также сохранить влагу в почве необязательно изобретать специальную систему полива. Достаточно покрыть почву соломой или древесными опилками. Как правило, мульчирование способствует сохранению влаги и питательных веществ в грунте, что немало важно для любого садовода-огородника.

Урожай без лишних затрат
Мульчирование почвы соломой.

5. Органические удобрения для рассады



Урожай без лишних затрат
Корица.

Если вы приверженец экологически чистых продуктов, то этот способ обработки рассады сто процентов будет оценен вами по достоинству. Ведь использовать химические удобрения в данном случае – не вариант. Поэтому, вооружайтесь ручкой и бумагой, дабы записать отличный рецепт.

Ингредиенты:

Молотая гвоздика, куркума или корица – они отлично справляются с различного рода бактериями и возбудимыми болезней, предотвращая их рост.
Способ приготовления:

1 чайная ложка любой из специй;


• Залить 1 литром кипятка;


• Остудить и настоять несколько часов;


• Перелить в удобную тару.


Важно! поливать один раз в две недели.

Урожай без лишних затрат
Молотая куркума и гвоздика.

6. Компост



Урожай без лишних затрат
Компост из чайной заварки.

Если у вас остаётся чайная заварка, не спешите её выбрасывать. Она пригодится вам в качестве питательного слоя при создании грядок. Такой метод поможет насытить землю питательными веществами и сохранить уже имеющиеся в ней.

Урожай без лишних затрат
Отличное органическое удобрение.

7. Избавляемся от тли



Урожай без лишних затрат
Долой тлю!


Чтобы растения получали полноценное опыление, необходимо привлечь в свой сад-огород полезных насекомых, например, шмелей, они отлично справляются с поставленной задачей. А чтобы избавиться от тли, стоит позаботиться о появлении божьих коровок. Как их привлечь? Очень просто! Всё, что вам необходимо, так это опрыскивать почву сахарным сиропом на определённом участке. И эти милые, и трудолюбивые насекомые не заставят себя долго ждать.

Урожай без лишних затрат
Ваш верный и надёжный помощник в борьбе с тлёй.

8. Долой слизняков



Урожай без лишних затрат
Слизни.

Если вы не хотите, чтобы ваш труд оказался напрасным, то стоит позаботиться о своевременном уничтожении слизняков, которые за считанные часы способны уничтожить все ваши старания.

Урожай без лишних затрат
Своевременно избавляйтесь от этих вредителей.

Если вы устали собирать этих вредителей руками, тогда воспользуйтесь парой простых, но эффективных методов.
Первый и самый простой – это битая скорлупа и ракушки, а также мелкий щебень и гравий, рассыпанные между грядками и в промежутках между растениями.
Второй – это обсыпать промежутки между растениями древесной золой или известью.

9. Календула



Урожай без лишних затрат
Не только достойное украшение сада.

А вот календула оказалась весьма полезной не только в случае настойки и чая, а и в качестве средства, способного отвадить недоброжелательных насекомых, в том числе и прожорливых колорадских жуков.

Урожай без лишних затрат
Борется с вредителями.

Важно! Посейте календулу между грядок с растениями или вокруг деревьев, чтобы предотвратить появление вредителей и паразитов.

10. Плёнка



Урожай без лишних затрат
Мини-теплицы.

Если вы хотите сэкономить время на полив и уберечь неокрепшие саженцы и рассаду от перепадов температуры, используйте прочную плёнку. Самодельные мини-теплицы – отличный вариант и способ достичь желаемого результата и не потерять урожай.

Урожай без лишних затрат
Помогает защитить растения от перепадов температуры.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Урожайсоветы
Обсудить

Картина дня

наверх