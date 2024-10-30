Зачем Рембрандт использовал мышьяк для картины «Ночной дозор»,и Какие ещё секреты помог разгадать ИИ

В 2019 году в Рейксмузеуме, художественном музее Амстердаме, началась реставрация шедевра Рембрандта «Ночной дозор». Но в этот раз восстановление и изучение картины проходило не за закрытыми дверями, вдали от любопытных глаз. Руководство музея разработало целый проект, не имеющий прецендентов в мире искусства: специально для реставрации «Ночного дозора» был создан стеклянный павильон, в котором работали эксперты, а зрители могли наблюдать за процессом. Одним из главных итогов, сделанных в процессе реставрации, стало неожиданное открытие крайне ядовитого пигмента.
Как портрет членов роты стал «Ночным дозором»?
«Ночной дозор» — одна из самых известных картин Рембрандта, написанная в 1642 году. На первый взгляд, это динамичная бытовая или историческая сцена, наполненная движением, изображающая группу голландских стрелков во главе с капитаном Франсом Баннингом Коком. Однако, если углубиться в детали, становится ясно, что это не просто боевой эпизод, а сложный групповой портрет, в котором художник мастерски передал индивидуальность каждого персонажа.
Стоит лишь сравнить этот портрет с его «современниками» - и сразу же становится очевидна значительная разница между привычными композициями других художников и новаторским решением Рембрандта.
Рембрандт. Ночной дозор / Фото: ru.wikipedia.org
В «Ночном дозоре» Рембрандт в значительной степени переосмысляет специфику портретного жанра, отказываясь от однозначной интерпретации сцены и включая в неё множество едва ли связанных друг с другом сюжетов. Он изображает на полотне 34 человека – беспрецедентное количество героев для портрета! Каждая фигура взаимодействует с другими, что делает композицию живой и выразительной. Однако при этом возникает ощущение хаоса: одни персонажи активно участвуют в действии, другие стоят в стороне, а кто-то изображен вовсе застывшим.
Более того, герои, расположенные в беспорядке и с театральными жестами, осознают присутствие зрителя, что придаёт картине особую выразительность. Эта "театральность" и нарушение границ жанра превращают "Ночной дозор" в сложный и многослойный шедевр, который бросает вызов привычным представлениям о живописи.
Зрители рассматривают картину после её реставрации / Фото: bbc.com
Ещё одной загадкой картины являются странные светотеневые эффекты. Действительно, если присмотреться, то можно заметить, что тени падают так, словно действие происходит совсем не ночью, а около двух часов дня.
Только в 1947 году реставраторы, занимавшиеся чисткой картины, с изумлением обнаружили, что на самом деле Рембрандт вовсе не изображал ночь! Почему же сейчас нам кажется так? Во-первых, потому что лак, которым покрыл картину автор, со временем потемнел. Во-вторых, полотно долгое время висело напротив камина и всего лишь покрылось копотью.
Операция «Ночной дозор»
В 2019 году Рейксмюзеум начал крупнейшее и наиболее масштабное исследование знаменитого шедевра Рембрандта. Это была первая большая реставрация с 1975 года, когда «Ночной дозор» пришлось спасать после нападения на него голландского учителя, изрезавшего полотно ножом.
Исследовательский проект музея, ставший одновременно и операцией по сохранению 400-летней картины, длился несколько лет. Зрители могли наблюдать за действиями реставраторов: для этого был сконструирован огромный стеклянный зал, куда с помощью гидравлических лифтов перенесли 337-киллограмовую картину. Для тех же зрителей, кто не мог приехать в музей, запустили онлайн-трансляцию.
Строительство и сборка стеклянного павильона / Фото: bbc.com
После двух с половиной лет исследований команда операции "Ночной дозор" представила результаты своей работы. Вот наиболее важные факты, которые они обнаружили:
Исследователи впервые увидели подготовительный рисунок, сделанный Рембрандтом. Они установили, что художник был достаточно уверен в своей композиции. В конечном варианте он сделал лишь незначительные изменения. Например, Рембрандт нарисовал чуть больше копий, чем изначально планировал. Он также изобразил меч между капитаном Франсом Баннингом Кокком и его лейтенантом Виллемом ван Рюйтенбурхом.
Рембрандт. Ночной дозор. Подготовительный рисунок, раскрывшийся реставраторам / Фото: rijksmuseum.nl
Позже Рембрандт внес в работу еще несколько небольших изменений. Исследователям удалось обнаружить даже новые украшения: перья на шлеме ополченца Клааса ван Круйсбергена. На макро-рентгеновском снимке его перья хорошо видны, на готовой картине их совсем не различить.
Удалось установить, что художник использовал ядовитый пигмент, содержащий мышьяк, которым обычно раскрашивают лимоны на натюрмортах. Появление этого красителя неожиданно для палитры Рембрандта, который широко использовал его в богатой вышивке на пальто и рукавах Ван Рюйтенбурха. В этом кроется также и тайна их яркого свечения и насыщенности.
Рембрандт. Ночной дозор. Фрагмент, на котором ядовитый пигмент был использован больше всего / Фото: ru.wikipedia.org
Исследователи также установили, что полотно значительно деформировалось в связи со своей историей бытования. Кроме того, в результате многочисленных реставраций в прошлом часть красочного слоя была утрачена. Это удалось выяснить благодаря сравнению с копиями, выполненными другими художниками. Обнаруженные остаточные пигменты лишь подтвердили наличие утрат.
Кроме того, потери краски связываются с тем, что свинец, содержащийся в ней, вступал в реакцию с масляным связующим, из-за чего образовывались комочки. Эти выступы выпадали или удалялись во время чистки картины. В результате остались небольшие отверстия, которые выглядят как черные точки.
Рембрандт. Ночной дозор. Схематическое указание на повреждения из-за комочков пигмента / Фото: rijksmuseum.nl
В 2021 году «Ночной дозор» в течение нескольких месяцев предстал перед зрителями в своем первозданном виде: с помощью нейронных сетей, специальных алгоритмов искусственного интеллекта, сотрудники музея воссоздали все утраченные фрагменты картины.
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