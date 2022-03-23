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8 знаменитых голливудских актеров, предки которых родом из бывшего СССР


Голливудские актеры Вайнона Райдер и Леонардо Ди Каприо.

Голливудские актеры Вайнона Райдер и Леонардо Ди Каприо.

Принято думать, что признанные звезды Голливуда – американцы до кончиков ногтей. Однако если внимательно изучить их биографию, выясняется, что многие из них имеют российские корни. Чьи предки родом из России и бывшего СССР – далее в обзоре.

Леонардо Ди Каприо


Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio). | Фото: fashionlab.pro.

Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio). | Фото: fashionlab.pro.

Леонардо Ди Каприо часто любит повторять, что у него российские корни. Когда в 2010 году он встречался с президентом Владимиром Путиным, актер акцентировал внимание на том, что его бабушку звали Елена Степановна Смирнова.

Мила Кунис


Актриса Мила Кунис (Mila Kunis). | Фото: 1.bp.blogspot.com.

Актриса Мила Кунис (Mila Kunis). | Фото: 1.bp.blogspot.com.

Мила (настоящее имя Милена) Кунис родилась в 1983 году в Черновцы (Украинская ССР). Когда девочке было 7 лет, ее родители иммигрировали в Соединенные Штаты Америки. Как вспоминает сама актриса, поначалу она перенесла огромный стресс, пребывая в школе без знания языка. О своих детских переживаниях Мила написала в сочинении при поступлении в колледж. Его заголовок звучал так: «Представьте себя глухой и слепой в семь лет». Сегодня Мила Кунис одна из самых востребованных актрис в Голливуде.

Харрисон Форд


Харрисон Форд (Harrison Ford) - один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда конца ХХ века. | Фото: filmoholicy.pl.

Харрисон Форд (Harrison Ford) - один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда конца ХХ века.
| Фото: filmoholicy.pl.

Бабушка Харрисона Форда иммигрировала в Нью-Йорк из Минска в 1907 году. Когда-то актер обращался различные общественные организации, чтобы побольше узнать о своих предках, расселившихся по территории бывшего Советского Союза.

Натали Портман


Успешная голливудская актриса Натали Портман (Natalie Portman). | Фото: networthq.com.

Успешная голливудская актриса Натали Портман (Natalie Portman). | Фото: networthq.com.

Предки Натали Портман по материнской линии – выходцы из Российской империи. Первоначально они эмигрировали в Израиль, а затем в США.

Майкл Дуглас


Американский киноактёр и продюсер Майкл Дуглас (Michael Douglas). | Фото: kinointeres.ru.

Американский киноактёр и продюсер Майкл Дуглас (Michael Douglas). | Фото: kinointeres.ru.

Майкл Дуглас тоже имеет российские корни. Его знаменитый отец, представитель «золотого века» Голливуда Кирк Дуглас изначально носил фамилию Даниелович-Демский. Но когда его карьера пошла в гору, актер сменил трудно выговариваемую для американцев фамилию на краткую и звучную Дуглас.

Сильвестр Сталлонe


Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне (Sylvester Stallone). | Фото: jenixe.com.

Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне (Sylvester Stallone). | Фото: jenixe.com.

Прабабка Сильвестра Сталлоне Роза Лейбофиш жила в Российской империи в Одессе. Мать актера Жаклин предпринимала несколько попыток, чтобы найти их корни. Помощь в этом ей оказывал Михаил Горбачев.

Вайнона Райдер


Голливудская актриса Вайнона Райдер (Winona Ryder). | Фото: weekend.rambler.ru.

Голливудская актриса Вайнона Райдер (Winona Ryder). | Фото: weekend.rambler.ru.

Вайнона Райдер – обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы». Райдер – это сценический псевдоним актрисы, ее настоящее имя Вайнона Лаура Хоровитц. Однако если копнуть еще глубже, то на самом деле фамилия актрисы должна звучать Томчина. Когда семья ее отца переезжала в США, это в миграционной службе перепутали документы и записали всех на фамилию Хоровиц.

Хелeн Мирpeн


Хелен Миррен (Helen Mirren) - актриса с русскими корнями. | Фото: kino24.su.

Хелен Миррен (Helen Mirren) - актриса с русскими корнями. | Фото: kino24.su.

При рождении имя признанной актрисы Хелен Миррен звучало как Елена Васильeвна Мирoнова. Ее дед эмигрировал из России во время революции, но даже за границей не переставал гордиться, что он – русский. Только после его смерти сын Василий, приспосабливаясь к новым реалиям, изменил свои документы на имя Бэзила Миррена, а дочь стала не Леной, а Хелен.

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8 знаменитых голливудских актеров, предки которых родом из бывшего СССР

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