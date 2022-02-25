Как отбелить старый тюль

Потратив совсем немного времени даже старый тюль можно не только отбелить, но и заставить блестеть. Метод прост и общедоступен, а все необходимое гарантировано найдется в арсенале каждой хозяйки. Все действия сводятся к замачиванию и полосканию.
При этом важны последовательность и соблюдение пропорций.
Для отбеливания понадобятся:
соль (не менее 500 г)
столовый уксус
стиральный порошок
зеленка
Наполняем таз теплой водой, которой будет достаточно для замачивания тюля и растворяем в ней соль. После опускаем в таз тюль так, чтобы вода полностью его покрыла и оставляем замачиваться на 1 час. Этого времени достаточно для того, чтобы соль разъела желтизну. В зависимости от степени загрязнения вода в тазике станет от темно-серой до темно-коричневой.
Отполаскиваем тюль в холодной воде, а затем отправляем в теплую воду с порошком. Теперь тюль нужно выстирать ручным способом, но не отжимая, а затем снова прополоскать.
Когда вода перестанет быть мыльной, добавляем в таз 5 столовых ложек уксуса и снова хорошо отполаскиваем тюль. Именно благодаря уксусу тюль снова будет блестеть и переливаться на солнце.
Завершающий этап — полоскание тюля в теплой воде с добавлением 1-2 капель зеленки. Прежде чем опустить тюль в воду, ее следует хорошо перемешать, чтобы зеленка полностью разошлась, и вода стала зеленоватой.
Полученным результатом можно гордиться. Тюль хорошо отбелился и обрел былой блеск.
Больше подробностей, касающихся легкого и доступного способа отбеливания тюля в видео:
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