Среди кусков облупившейся краски и осколков разбитых зеркал всё дышит историей, окруженное мертвой тишиной. Городской исследователь и фотограф Эндрю Марленд смог передать захватывающую красоту заброшенных зданий Великобритании. В серию вошли снимки мрачных комнат пустой психушки, залов старой пожарной станции, двери которой не открывались более 40 лет, стен забытой церкви. Все фотографии были сделаны с помощью смартфона Samsung.
Пожарная станция Лондон-роад в Манчестере.
Церковь Пэкхем, Лондон.
Насосная станция Кроссенс, Бексли.
Психиатрическая больница Св. Клемента, Лондон.
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«Елизавета, мы всё пролюбили!»
Среди кусков облупившейся краски и осколков разбитых зеркал всё дышит историей, окруженное мертвой тишиной. Городской исследователь и фотограф Эндрю Марленд смог передать захватывающую красоту заброшенных зданий Великобритании. В серию вошли снимки мрачных комнат пустой психушки, залов старой пожарной станции, двери которой не открывались более 40 лет, стен забытой церкви. Все фотографии были сделаны с помощью смартфона Samsung.
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