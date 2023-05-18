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«Елизавета, мы всё пролюбили!»

Среди кусков облупившейся краски и осколков разбитых зеркал всё дышит историей, окруженное мертвой тишиной. Городской исследователь и фотограф Эндрю Марленд смог передать захватывающую красоту заброшенных зданий Великобритании. В серию вошли снимки мрачных комнат пустой психушки, залов старой пожарной станции, двери которой не открывались более 40 лет, стен забытой церкви. Все фотографии были сделаны с помощью смартфона Samsung.

«Елизавета, мы всё пролюбили!»


«Елизавета, мы всё пролюбили!»

Пожарная станция Лондон-роад в Манчестере.

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

Церковь Пэкхем, Лондон.

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

Насосная станция Кроссенс, Бексли.

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

Психиатрическая больница Св. Клемента, Лондон.

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

«Елизавета, мы всё пролюбили!»

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