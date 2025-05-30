Клиповое мышление современного поколения: ноль концентрации и равнодушие к окружающим

О клиповом мышлении заговорили ещё в 1990-е с распространением телерекламы, когда люди начали массово её цитировать в повседневной жизни. Но в 2025 году клиповое мышление приобрело совершенно иные формы. Материал содержит рассуждения о том, как данный тип мышления влияет на жизнь современного поколения.
1. Объяснение термина учёными
Клиповое мышление. / Фото: whatisgood.ru
С точки зрения науки клиповое мышление – это процесс получения информации посредством ярких фрагментов, быстро сменяющих друг друга. У реципиента, как правило, нет достаточно времени для должной обработки полученной информации, и он остаётся, скорее, с впечатлением, но не с осознанием увиденного. Результатом является нарушение взаимосвязи между наблюдаемыми объектами.
2. Неспособность концентрироваться
Клиповое мышление ведет к неспособности концентрироваться. / Фото: vogazeta.ru
Популярность соцсети TikTok, фишка которой – сверхкороткие видео, существенно усугубила ситуацию в начале 2020-х годов. Погружение современных подростков (и не только) в этот формат просмотра контента можно сравнить со сходом снежной лавины. В первую очередь это ударило по учёбе. Молодые люди сегодняшнего дня настолько привыкли вкушать клиповый сверхкороткий контент, что они просто не могут фокусироваться на восприятии нового материала на протяжении учебной пары.
3. Причины возникновения
Клиповое мышление. / Фото: whatisgood.ru
Исследователь Б.Фрумкин основной причиной снежного кома в плане клипового мышления называет катастрофически увеличившееся количество информации, сваливающейся на современного человека.крохотные фрагменты. То есть мы можем утверждать, что в этом виновато не поколение, а нынешний век.
4. «Цифровая амнезия»
Реальность наших дней. / Фото: wharton.upenn.edu
Этот термин обозначает ситуацию, в которой современный человек полагается на хранящуюся в телефоне информацию как на единственный источник, иными словами, воспринимает телефон как свою память. Сколько номеров мобильных телефонов знает современный подросток? В среднем, один – свой. Мало кто знает номер родителей, лучшего друга, супруга. Это пугающе, но это данность 2020-х годов.
5. Снижение эмпатии
Снижение эмпатии у детей из-за клипового мышления. / Фото: mel.fm
Психологи и врачи отмечают, что погружение в цифровой мир ведёт к существенному снижению эмпатии у детей и подростков. И уже с такой искажённой эмоциональной картиной мира они идут во взрослую жизнь. Цифровой контент вызывает у них больше эмоций, чем реальные близкие люди.
6. А есть ли плюсы?
Плюсы есть. / Фото: наука.рф
Плюсы клипового мышления могут «выстрелить» при освоении некоторых профессий: менеджмент, любые креативные профессии, графический дизайн, маркетинг и др.
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