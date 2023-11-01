Как выглядят внуки великих кинозвезд ХХ века и похожи ли они на своих знаменитых предков

Золотой век киноиндустрии ХХ века уже давно вошел в мировую историю. В неё вошли и потрясающие актеры, и актрисы той эпохи, ставшие кумирами миллионов и вложившие в искусство кино свой труд, талант и душу. А ведь большинство из них, помимо культовых экранных ролей, оставили после себя ещё одно немаловажное наследие - детей, внуков и правнуков.
И невзирая на то, что природа нередко отдыхает на отпрысках талантливых людей, некоторые из них, вопреки всему, стали достойными последователями своих звездных родителей. Думается, многим также интересно будет узнать насколько далеко от талантливых яблонек упали внучатые яблочки.
Джина Лоллобриджида - бабушка Дмитрия Милко
Джина Лоллобриджида построила успешную карьеру благодаря потрясающему актерскому таланту и невероятной красоте. Она на протяжении многих лет была иконой стиля, на которую равнялись представительницы прекрасной половины человечества. Удачно сложилась и её личная жизнь. Своему супругу Милко Скофичу она родила сына, который в свою очередь в 1994 году, 67-летнюю Джину сделал бабушкой, подарив внука Дмитрия.
Джина Лоллобриджида — внук Дмитрий Милко.
Не будет преувеличением сказать, что внук Джины вырос настоящим красавцем. Юноша унаследовал красоту своей знаменитой бабушки. У него очень выразительные черты лица, такие же темные длинные вьющиеся волосы, тот же коричнево-зеленый оттенок глаз. Звездный наследник явно претендует на титул в секс-символа.
Димитрий уже давно решил идти по стопам своей именитой бабушки. Правда, карьера 26-летнего парня пока еще очень далека от того успеха, которого добилась звезда итальянского кинематографа в его возрасте. К своим 26-ти актриса успела сняться в 23 фильмах, среди которых был всемирно известный «Фанфан-Тюльпан».
А вот в фильмографии начинающего артиста пока всего две работы. Дебютировал внук звезды в 2018 году, а в 2022-м поклонники увидели новый проект с участием звездного наследника: он снялся в короткометражном фильме. Основное время Дмитрий посвящает модельному бизнесу и снимается в рекламе различных брендов одежды.
Безусловно, внук очень признателен своей звездной бабушке за гены красоты, доставшиеся ему в наследство. Нужно отметить, что Джина прожила 95 лет и покинула этот мир совсем недавно , а именно 16 января 2023года.
Элисон ле Борж - старшая внучка Алена Делона
Ален Делон — кумир миллионов, секс-символ французского кинематографа 60-80-х годов, который разбивал сердца первых красавиц и будоражил воображение миллионов поклонниц. Артист также по наследству передал гены красоты своим троим детям и внукам.
Ален Делон и его внучка Элисон ле Борж.
В законном браке Алена Делона с Натали Бартелеми в 1964 году родился первенец актёра - Энтони. Когда мальчику исполнилось пять лет, родители развелись. Старшая внучка Алена Делона – Элисон Ле Борж появилась на свет в 1986 году от мимолетной связи на тот момент 22-летнего Энтони с танцовщицей кабаре Мари-Элен Ле Борж. Поскольку будущий папаша сбежал, как только узнал о беременности своей любовницы, Мари-Элен пришлось одной воспитывать малышку Элисон.
Некоторое время не хотел ничего знать о незаконнорожденной внучке и Ален Делон. Но, когда девочке исполнилось 11 лет, они все-таки встретились. Именитый дед, увидев юную Элисон, был поражен их поразительным сходством. Мало того, девочка была не только красивой, но и очень талантливой. По окончании школы Элисон поступила в театральный колледж Парижа, а чтобы оплачивать свое обучение, подрабатывала официанткой в ресторане.
Красивую девушку приметили агенты модельного бизнеса и уже в 14 летнем возрасте, она стала появляться на обложках престижных журналов и участвовать в показах модных коллекций. Как-то один из фотографов, не знавший о родстве Элисон со звездой, заметил, что она выглядит точь-в-точь как Ален Делон, только в женском обличье.
Многие считают, что именно внешность помогла Ле Борж попасть на обложки глянца и стать лицом именитых брендов. Но, без всяких сомнений старшая внучка унаследовала от деда и актёрский талант. Она снялась в нескольких картинах, получив пока небольшие роли. Вне фотосессий и съемок 36-летняя красавица ведет закрытый образ жизни. Со своим отцом она по сей день держит дистанцию, а с дедом периодически общается.
Кэмерон Дуглас - старший внук Кирка Дугласа
Кэмерон Дуглас, внук Кирка Дугласа.
Кэмерон Дуглас – актер и член влиятельной кинодинастии Дугласов. Его дедушка легенда Голливуда - Кирк Дуглас, ставший популярным благодаря ролям в классических голливудских картинах «Спартак», «Доктор Джекилл и мистер Хайд». А отец Кэмерона - известный актер и продюсер Майкл Дуглас. Кэмерон - старший сын знаменитости, родившийся от первого брака с Диандрой Лукер.
В подростковом возрасте отпрыск знаменитой династии начал употреблять наркотики, а к 20 годам перешел сначала на кокаин, а позже на героин. Такой беспутный образ жизни отдалил парня от семьи. Хотя в промежутках между наркотическим угаром Кэмерону удалось даже сняться в четырех кинолентах: «Взгляд» (1997), «Семейные ценности» (2003), «Адам и Ева» (2005) и «Под кайфом» (2008).
А потом начались серьезные проблемы: внук знаменитого деда попал в заголовки газет из-за своего ареста за хранение 0,5 фунта метамфетамина. Кэмерон Дуглас был осужден, отсидел в тюрьме 5 лет, но после освобождения все-равно продолжил заниматься контрабандой наркотиков, за что его тюремный срок был продлен еще на два года.
В 2016 году Кэмерон, выйдя на свободу, завел семью, и уже через год стал отцом. В 2017 у пары родилась наследница, а в 2020 - наследник. Сейчас, судя по новостным статьям в прессе, сын Майкла Дугласа и внук Кирка Дугласа - примерный семьянин и счастливый отец двух детей. В киноиндустрию возвращаться пока не собирается.
Эмма Феррер - внучка Одри Хепберн
28-летняя Эмма Феррер – американская художница и бывшая модель. Она внучка кинозвезды и гуманистки Одри Хепберн и её супруга - Мела Феррера. Она родилась ровно через год, как умерла сама Одри.
Эмма Феррер - дочь сына Хепберн - Шона Феррера и Лейлы Фланниган определенно пошла по стопам своей знаменитой бабушки. И хотя внешне девушка не очень-то похожа на свою оскароносную родственницу, зато с лихвой унаследовала от неё доброе сердце и щедрость души. Эмма, ещё с подросткового возраста, как и её бабушка, стала волонтёром в ЮНИСЕФ.
Одри Хепберн — внучка Эмма Феррер.
Эмма успела попробовать свои силы и в модельном бизнесе, снявшись в качестве модели для обложки американского Harper’s Bazaar в 2014 году. Но, все же делом её жизни осталась живопись. В своё время она окончила Академию искусств во Флоренции и теперь делится своими работами в инстаграме. В довесок к этому с недавнего времени девушка является представителем ЮНИСЕФ и послом Комиссии ООН по правам человека.
Что любопытно, в соцсетях Эмма довольно регулярно публикует откровенные посты о себе, делясь с подписчиками мыслями и эмоциями. Так в мае 2020-го девушка записала видео, где рассказала о том, что за несколько месяцев до этого у нее было обнаружено аутоиммунное заболевание — болезнь Грейвса. Теперь Эмма открыто говорит о своем диагнозе, чтобы другие люди, столкнувшись с этой проблемой, не чувствовали себя одинокими.
Кларк Гейбл — внук Кларк Гейбл III, внучка Кейли Гейбл
Секс-символ 1930−40-х годов, по прозвищу Король Голливуда - Кларк Гейбл – был одним из самых красивых актеров ХХ века. И его внук Кларк Гейбл III по натуре своей ничем не уступал своему знаменитому деду: тот же магнетизм во внешности, та же харизма и брутальность.
Надо отметить, что сам Кларк Гейбл не только своего внука, он и своего сына - Джона Кларка Гейбла никогда не видел: мальчик родился после смерти актера, в марте 1961 года от его последней супруги Кей Уильямс.
Кларк Гейбл — внук Кларк Гейбл III, внучка Кейли Гейбл.
Его внук, родившийся через 18 лет после кончины деда, всегда очень гордился родством со знаменитым актёром и часто использовал этот факт для самопродвижения в карьере. Кларк Гейбл III с 5-летнего возраста начал сниматься для рекламных кампаний, а также в многочисленных видеоклипах. Задействован был и в модельном бизнесе, как модель. Актерское мастерство Гейбл изучал в Нью-Йоркской киноакадемии, а во время стажировки в Италии снялся в своей первой большой роли в кинофильме «В поисках Клариссы». В фильмографии Кларка было четыре актерских работы
С 2012 года внук звезды Голливуда был ведущим реалити-шоу «Изменники», в котором съемочная группа разоблачала неверных супругов в прямом эфире. А в 2019 году Кларк Гейбл III внезапно умер. Ему было 30 лет, и ничто не предвещало трагедии — Кларк вполне успешно эксплуатировал образ легендарного дедушки, играя в кино и работая на телевидении. Все свободное время он отдавал спорту — серфингу, боксу и мотокроссу. Следствие установило, что смерть наступила вследствие передозировки наркотических веществ.
О смерти Кларка III прессе сообщила его старшая сестра Кейли. Она также пытается построить карьеру актрисы. Правда, внучке Короля Голливуда приходится довольствоваться малым. Кейли приходится в основном играть в реалити-шоу и низкобюджетных триллерах. Своего старшего сына, который родился в 2015-м она по семейной традиции назвала в честь своего звездного деда.
Куинн Тивей и Тарквин Уайлдинг — внуки Элизабет Тейлор
Наследники Элизабет Тейлор - "главной Клеопатры Голливуда", после ее смерти продолжают дело своей бабушки, активно участвуя в деятельности ее благотворительного фонда Elizabeth Taylor AIDS Foundation (ETAF), который занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом.
Элизабет Тейлор — внуки Куинн Тивей, Тарквин Уайлдинг.
Куинн Тивей очень похож на свою бабушку не только эффектной внешностью, но и чертами характера. Помимо того, что Куин - фотограф: он объездил всю Америку, фотографируя людей, страдающих синдромом иммунодефицита, он еще и активно собирает средства для организации amfAR, финансирующей исследование болезни. Также Тивей является сопредседателем фонда, основанного его бабушкой, и главным его спикером. Регулярно выступает на международных конференциях и ассамблеях. Помимо общественной деятельности Куинн профессионально занимается и живописью.
Его кузен Тарквин Уайлдинг пошел по стопам бабушки и стал актером. Кроме того, он исполняет обязанности амбассадора фонда Элизабет Тейлор. Тарквин снимает короткометражки, обожает животных и мотоциклы.
Чарли Чаплин — внучки Уна Чаплин, Кира Чаплин, Кармен Чаплин и внук - Джеймс Тьерре
Знаменитый комик Чарли Чаплин официально был женат 4 раза, у него 12 детей от разных браков, а внебрачных, по слухам, — куда больше. Поэтому назвать точное количество внуков сэра Чарльза Спенсера Чаплина весьма затруднительно. Однако с уверенностью можно сказать, что те потомки великого актера, которые известны миру, дедушку своего не подвели. Большинство из них и вовсе пошли по его стопам. Например, внучки Уна, Кира, Кармен и внук Джеймс.
Чарли Чаплин — внучки Уна Чаплин, Кира Чаплин, Кармен Чаплин и внук Джеймс Тьерре.
Уна родилась в 1986 году в Мадриде. Её назвали в честь бабушки, последней супруги Чаплина. Она снималась в эпизодах сериалов «Шерлок», «Черное зеркало» и «Игра престолов». А в 2021 году на экраны вышел «Аватар-2» с ее участием.
У родившейся в Ирландии Киры фильмография куда менее впечатляющая, зато помимо кино, она занимается модельной карьерой и вручает актерам по всему миру премию имени своего знаменитого деда. В марте 2020-го она прилетала с этой миссией в Москву.
Кармен Чаплин родилась в Лондоне. Она не только снимается в фильмах, но и продюсирует их, пишет сценарии и выступает в качестве режиссера. Как в свое время ее знаменитый дед.
Джеймс Тьерре – внук Чарли, танцор, мим, актер и циркач. У него есть своя труппа La Compagnie du Hanneton: артисты выступают в жанре «нового цирка», объединяющего театр, танец, драму и традиционные цирковые номера.
Анн Шаррье — внучка Брижит Бардо
47-летняя Анн Шаррье — довольно известная во Франции актриса театра и кино, а также телеведущая. Она обладательница 4 премий и 4 номинаций на различные кинопремии.
Брижит Бардо — внучка Анн Шаррье.
Конечно же, Анн не настолько популярна, как ее легендарная бабушка, но многие отмечают, что Анн унаследовала от Брижит не только талант, но также шарм и обаяние. Наиболее запоминающаяся роль Шаррье была в триллере «Плата» 2006 года, в котором актриса сыграла девушку по вызову. Также в 2019 году Анн снялась в комедии «Красавчик со стажем».
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