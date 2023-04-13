Рестлинг с осьминогом — странный вид единоборств

Популярный спорт середины XX века — борьба с осьминогом. Состязания транслировали по телевизору. На побережье устанавливали трибуны для зрителей. Не рады были только осьминоги, которые чаще всего погибали.
Странный вид спорта
Впервые мир узнал о спорте в 1949 году. В американском журнале появилась заметка. В ней автор рассказывал о необычном хобби. Он также отмечал, что технику перенял у настоящих охотников на осьминогов на Таити.
Статья Вильмона Менарда прогремела на всю страну. Люди всерьёз заинтересовались жестоким развлечением. Простые правила и азарт стремительно увеличивали популярность состязания. До такой степени, что однажды был проведён всемирный чемпионат.
Особый вид единоборства
Пик популярности забавы пришёлся на 1960 год. Особенно спорт полюбился на западном побережье США. Правил у состязания было немного. Дайверы погружались в прибрежные зоны и вытаскивали на берег осьминогов. Побеждала та команда или участник, чей «противник» был больше. После нападения животное проявляло агрессию. Сопротивление только добавляло зрелищности.
С 1960 года в США проводились ежегодные чемпионаты. Каждый год около пяти тысяч фанатов прибывало понаблюдать за водными баталиями. Кроме того, состязания транслировались по телевидению. Организаторы заработали на жестокой забаве огромные деньги.
В 1963 году состоялся чемпионат, который вошёл в историю как самый крупный. Количество участников составило 111 человек. В тот день на берег вытащили 25 осьминогов. Самый большой весил 26 килограммов. Однако такие твари — далеко не предел. На западном побережье встречались осьминоги весом 50 килограммов.
Техника борьбы с осьминогом
На международных соревнованиях все дайверы носили маски. «Дикие» состязания проводились без использования оборудования. Это подчёркивало степень риска, который испытывал ныряльщик.
В 1973 году мужчина по имени О’Рурк изобрёл изощрённый способ ловли осьминогов. На дело он отправлялся вместе с партнёром. При этом сам Рурк играл роль приманки. Он погружался в воду и приманивал осьминога. После этого животное плотно его обвивало. О’Рурк подавал сигнал и партнёр вытаскивал его. Вместе с обвившим тело осьминогом. Такой подход тоже вполне подходил для «диких» состязаний. Однако официальные соревнования проводились по закреплённым регламентам.
Какая участь ждала осьминогов?
Официальные соревнования проходили без жертв на суше. Участники ловили животное, обездвиживали и взвешивали. Затем осьминог отправлялся обратно в воду. Однако животное всё равно погибало, из-за стресса и полученных травм. Собратьям из «диких» соревнований везло ещё меньше.
На неофициальных состязаниях осьминоги погибали на суше. Чаще всего их разрезали и съедали после поимки. Иногда животных передавали зоопаркам. Также победитель имел право забрать осьминога себе для аквариума.
Конечно, варварское развлечение запретили. В 1976 году вышел закон, накладывающий табу на забавы. Прекратить травлю осьминогов властей заставила общественность. Примерно в семидесятых годах XX века начало набирать силы движение «зелёных». Дополнительно документальные фильмы Кусто раскрыли настоящую природу осьминогов. Животные, которых ранее считали опасными и неразумными, оказались весьма сообразительными представителями морской фауны.
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