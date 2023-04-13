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Рестлинг с осьминогом — странный вид единоборств

Спорт не всегда бывает разумным. Например, в Англии нередко устраивали чемпионаты по бросанию лисиц. Животные взмывали вверх под восторженные крики толпы. В Америке развлекались по-своему.

Популярный спорт середины XX века — борьба с осьминогом. Состязания транслировали по телевизору. На побережье устанавливали трибуны для зрителей. Не рады были только осьминоги, которые чаще всего погибали.
Красный осьминог


Странный вид спорта


Впервые мир узнал о спорте в 1949 году. В американском журнале появилась заметка. В ней автор рассказывал о необычном хобби. Он также отмечал, что технику перенял у настоящих охотников на осьминогов на Таити.

Статья Вильмона Менарда прогремела на всю страну. Люди всерьёз заинтересовались жестоким развлечением. Простые правила и азарт стремительно увеличивали популярность состязания. До такой степени, что однажды был проведён всемирный чемпионат.

Статья в журнале Time о мировом чемпионате по борьбе с осьминогом


Особый вид единоборства


Пик популярности забавы пришёлся на 1960 год. Особенно спорт полюбился на западном побережье США. Правил у состязания было немного. Дайверы погружались в прибрежные зоны и вытаскивали на берег осьминогов. Побеждала та команда или участник, чей «противник» был больше. После нападения животное проявляло агрессию. Сопротивление только добавляло зрелищности.

С 1960 года в США проводились ежегодные чемпионаты. Каждый год около пяти тысяч фанатов прибывало понаблюдать за водными баталиями. Кроме того, состязания транслировались по телевидению. Организаторы заработали на жестокой забаве огромные деньги.

В 1963 году состоялся чемпионат, который вошёл в историю как самый крупный. Количество участников составило 111 человек. В тот день на берег вытащили 25 осьминогов. Самый большой весил 26 килограммов. Однако такие твари — далеко не предел. На западном побережье встречались осьминоги весом 50 килограммов.

Техника борьбы с осьминогом


На международных соревнованиях все дайверы носили маски. «Дикие» состязания проводились без использования оборудования. Это подчёркивало степень риска, который испытывал ныряльщик.

В 1973 году мужчина по имени О’Рурк изобрёл изощрённый способ ловли осьминогов. На дело он отправлялся вместе с партнёром. При этом сам Рурк играл роль приманки. Он погружался в воду и приманивал осьминога. После этого животное плотно его обвивало. О’Рурк подавал сигнал и партнёр вытаскивал его. Вместе с обвившим тело осьминогом. Такой подход тоже вполне подходил для «диких» состязаний. Однако официальные соревнования проводились по закреплённым регламентам.

Дайвер с осьминогом в руках


Какая участь ждала осьминогов?


Официальные соревнования проходили без жертв на суше. Участники ловили животное, обездвиживали и взвешивали. Затем осьминог отправлялся обратно в воду. Однако животное всё равно погибало, из-за стресса и полученных травм. Собратьям из «диких» соревнований везло ещё меньше.

На неофициальных состязаниях осьминоги погибали на суше. Чаще всего их разрезали и съедали после поимки. Иногда животных передавали зоопаркам. Также победитель имел право забрать осьминога себе для аквариума.

Конечно, варварское развлечение запретили. В 1976 году вышел закон, накладывающий табу на забавы. Прекратить травлю осьминогов властей заставила общественность. Примерно в семидесятых годах XX века начало набирать силы движение «зелёных». Дополнительно документальные фильмы Кусто раскрыли настоящую природу осьминогов. Животные, которых ранее считали опасными и неразумными, оказались весьма сообразительными представителями морской фауны.

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Рестлинг с осьминогом — странный вид единоборств

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Рестлинг с осьминогом — странный вид единоборствПодписаться на мой Instagram
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