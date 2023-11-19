Женщины - баннеры, или Как рекламировали товар лицом в конце XIX века

Женщины, которые рекламировали товар, разгуливая в необычных платьях.
Реклама – двигатель прогресса. Эта истина известна давно. В каждой эпохе были свои способы рекламы. В США в конце XIX века существовал такой способ продвижения товаров как «женщины-баннеры». Дамы ходили по улицам и, как говорится, демонстрировали товар лицом. Словом, платья женщин были увешаны предметами, которые они рекламировали. Стоит отметить, что этот способ срабатывал.
Женщины в рекламных платья. | Фото: messynessychic.com.
В 1870-90-х годах появился довольно оригинальный метод рекламы, который назывался «banner lady». Нанятые для этой деятельности женщины надевали платья, на которых висели всевозможные ложки, крендели, пружины, инструменты. Дамы-«рекламные щиты» выглядели как новогодние елки. Они прогуливались в таком виде по улицам, привлекая потенциальных покупателей.
Banner ladies - женщины-баннеры. | Фото: messynessychic.com.
Платья, украшенные монетами и столовыми приборами. | Фото: messynessychic.com.| Фото: messynessychic.com.
Как оказалось, подобный метод рекламы был довольно действенным. Клиенты с удовольствием рассматривали женщин в необычных нарядах и отправлялись прямиком в торговые лавки или кондитерские. «Баннерами» соглашались работать актрисы или же дамы легкого поведения.
Платья, украшенные фотографиями. | Фото: messynessychic.com.
Женщина в рекламной платье. | Фото: messynessychic.com.
Смекалистые торговцы не ограничивались только лишь «парадами» ходячих «рекламных щитов». Девушек и женщин фотографировали, изготавливали с их изображением открытки и раздавали клиентам.
Женщины-баннеры с рекламой на платьях. | Фото: messynessychic.com.
Платья с кренделями и электрическими лампочками. | Фото: messynessychic.com.
Реклама ложек и ювелирных изделий. | Фото: messynessychic.com.
Платье с конфетами. | Фото: messynessychic.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии