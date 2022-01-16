Свинохалки: В Камбодже выращивают свиней-мутантов, похожих на мускулистых качков

Монструозные свиньи из Камбоджи.

Свиньи с фермы Duroc Cambodia выглядят очень непривычно.

Большинство пользователей Интернета сходятся во мнении, что подобное эксперименты неприемлемы.

Свинки выглядят так, будто все дни напролет проводят в спортзале за тренажерами.

Свинья с фермы Duroc Cambodia.

Одни считают, что свинки с фермы Duroc Cambodia напичканы гормонами и стероидами, другие, что здесь применялись генные опыты.