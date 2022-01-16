Свинохалки: В Камбодже выращивают свиней-мутантов, похожих на мускулистых качков

Монструозные свиньи из Камбоджи.
Свинок, которые выглядят, как накачанные розовые Халки с пятачком, выращиваются в одной из провинций Камбоджи. Страница этой компании в Facebook пестрит фотографиями животных, которые мало похожи на тех хрюшек, которых люди привыкли видеть на обычных фермах, и потому на них сыпятся обвинения в использовании гормонов, стероидов и генной модификации животных.
Свиньи с фермы Duroc Cambodia выглядят очень непривычно.
Одни обвиняют компанию Duroc Cambodia в том, что они используют слишком много гормонов и даже добавляют к ним стероиды, чтобы превратить своих животных в перекачанных монстров. Другие указывают на то, что компания, помимо животноводства, продает также наборы для искусственного осеменения для людей, и потому вариант генной модификации животных более вероятен.
Большинство пользователей Интернета сходятся во мнении, что подобное эксперименты неприемлемы.
Фотографии и видео новой породы свиней стали появляться на сайте компании с декабря прошлого года. На них видно, как животным трудно передвигаться с таким весом и объемом мышц, и даже просто держать голову для них вызывает огромные трудности. Кроме того, у боровов половые органы также выглядят ненормально большими, что вряд ли способствует нормальному самочувствию животных.
Свинки выглядят так, будто все дни напролет проводят в спортзале за тренажерами.
Когда эти фотографии и видеозаписи стали известны широкой общественности, на компанию полилось огромное количество обвинений в негуманном отношении к животным. "Это разбивает мое сердце, неужели людям вообще совершенно все равно, как обращаются с животными??" "Это просто отвратительно! Эти бедные свинки не могут даже держать свою голову, им же явно больно двигаться. Это просто ужасно!" Такие комментарии неизменно возникают каждый раз, когда выставляются новые фотографии или когда о них пишет медиа.
Свинья с фермы Duroc Cambodia.
Группа по защите прав животных PETA также осуждает эту компанию: "Свинохалки - это настоящий кошмар, это даже и близко не похоже на животных. Тот, что генетически модифицирует животных, видимо, и сам был рожден без сердца. Свиньи страдают даже на обычных фермах, когда их не превращают в монстров Франкенштейна! На большинстве ферм свиньям обрезают хвосты, их зубы врастают в десна, а боровов кастрируют, и все это без анестезии."
Одни считают, что свинки с фермы Duroc Cambodia напичканы гормонами и стероидами, другие, что здесь применялись генные опыты.
Желание насильственно увеличить мышечную массу животных обусловлено, прежде всего, жаждой наживы - с такими животными у компании объем продаж свиного мяса значительно повысился. Хотя надо признать, что они не являются первыми или единственными, кто решил проблему выручки подобным образом: в 2015 году похожий случай был зарегистрирован в Китае и Южной Корее, где начали выращивать мускулистых поросят. А в Бельгии до сих пор выращиваются коровы породы Бельгийская Голубая, которых называют "бодибилдерами в мире коров."
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