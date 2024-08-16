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Ретро мода: как менялись купальные костюмы в период 1900 - 1920 годов


Революция в купальниках.

Революция в купальниках.

 

Такого понятия, как купальный костюм, долгое время в женской моде не существовало: женщины купались в платьях, которые практически не отличались от повседневной одежды. Купальники того времени были далеки от практичности, единственным требованием была скромность. К началу XX века купальники стали похожи на современные, но ряд ограничений по фасону всё же сохранялся, а тем, кто их нарушал, даже приходилось иметь дело с полицией. Как выглядели купальные костюмы того времени можно увидеть в этом обзоре.

1. Черный купальный костюм


Девушки в купальниках по колено после водных процедур.

Девушки в купальниках по колено после водных процедур.

 

2. Тренировочный лагерь


Группа детей после тренировки.

Группа детей после тренировки.

 

3. Назад в прошлое


Купальные костюмы, которые носили в 1900 годах.

Купальные костюмы, которые носили в 1900 годах.

 

4. Акробатка


Акробатические трюки девушки на пляже.

Акробатические трюки девушки на пляже.

 

5. В розовом цвете


Мама и дочка на каменной мостовой.

Мама и дочка на каменной мостовой.

 

6. Песчаная полоса


Снимок женщин, которые загорают на отмели.

Снимок женщин, которые загорают на отмели.

 

7. После купания


Озябшие девушки на берегу моря.

Озябшие девушки на берегу моря.

 

8.Фотокадр


Спортсменка в шапочке и купальнике, прикрывающий бедра.

Спортсменка в шапочке и купальнике, прикрывающий бедра.

 

9. Подготовка к прыжку


Женщина делает упражнения по дыхательной гимнастики.

Женщина делает упражнения по дыхательной гимнастики.

 

10. Прогулка


Молодая дама в шелковом костюме на скалистом берегу.

Молодая дама в шелковом костюме на скалистом берегу.

 

11. Бамбуковый зонтик


Кокетки в купальниках позируют на берегу залива.

Кокетки в купальниках позируют на берегу залива.

 

12. На утесе


Женщина в зеленом купальнике и шапочке - специальные атрибуты купания.

Женщина в зеленом купальнике и шапочке - специальные атрибуты купания.

 

13. Прогулка берегом


Красивые женщины позируют на пляже возле яркого зонтика.

Красивые женщины позируют на пляже возле яркого зонтика.

 

14. Групповая фотография


Разнообразие купальных костюмов 19 века.

Разнообразие купальных костюмов 19 века.

 

15. Рыбалка


Женщины ловят рыбу на мелководье.

Женщины ловят рыбу на мелководье.

 

16. Юные спортсменки


Веселые и задорные дамы позируют для фотографа на берегу реки.

Веселые и задорные дамы позируют для фотографа на берегу реки.

 

17. Слитный купальник


Женский пол носил купальники сдельные, без оголенной талии.

Женский пол носил купальники сдельные, без оголенной талии.

 

18. Соревнования


Снимок перед началом всеобщих состязаний на воде.

Снимок перед началом всеобщих состязаний на воде.

 

19. Погружение


Все люди от мала до велика принимают солнечные и воздушные ванны в воде.

Все люди от мала до велика принимают солнечные и воздушные ванны в воде.

 

20. Прогулка озером


Романтическое свидание озером с огромными количеством кувшинок.

Романтическое свидание озером с огромными количеством кувшинок.

 

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