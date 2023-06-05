Как в разных странах расправлялись с женщинами, лишившими жизни собственного мужа

Веками убийство жены каралось куда мягче, чем убийство мужа — или оставалось без наказания вовсе. А вот мужеубийство заканчивалось страшной казнью. Чаще всего женщину просто забивала до смерти семья мужа, ни перед кем не отчитываясь и не глядя на обстоятельства. Но в некоторых странах наказание брало на себя государство.
Англия: убийство мужа равно государственной измене
Хотя Англию чаще ассоциируют с повешением — так казнили многочисленных воришек, преимущественно глубоко несовершеннолетних, а также взбунтовавшихся моряков, мошенников на доверии, разбойников и, в общем, большинство преступников в случае, если их присуждали к смертной казни, практиковался там и ещё один вид наказания смертью. Некоторых преступников сжигали на костре.
Мучительная смерть на костре доставалась не только ведьмам (женщинам, которых обвинили в связи с Сатаной и поклонении ему) и еретикам (так, например, казнили протестантских священников во времена Марии Кровавой, старшей сестры королевы Елизаветы I). К костру приговаривали также за государственную измену, к которой относили изготовление фальшивых денег и… убийство мужа.
Логика была такая: семья — это в некотором роде модель государства, тот кирпичик, из которых оно состоит, и его маленькое отражение. Если женщина готова восставать против власти в семье — даже когда её бьют смертным боем — она готова восставать и против правительства.
Костры с жёнами, убившими мужей, пылали не только в Средние Века — весь восемнадцатый век. Правда, в Англии уже вошло в моду специфическое снисхождение к женщинам. Помилование власти по-прежнему считали невозможным, но зато палачи, после того, как костёр был зажжён и женщина успевала прочувствовать весь ужас от возможности быть зажареной заживо, подходили и затягивали на шее несчастной удавку, либо же так перемещали казнимую, чтобы она задохнулась от дыма прежде, чем зажарится.
В восемнадцатом веке палач душил приговорённую к костру во время самой казни.
Впрочем, получалось не всегда. Когда палач попадался солидарный с убитым, когда он просто не успевал задушить преступницу. Например, казнь мужеубийцы Кэтрин Хэйес запомнилась английской общественности тем, что костёр сильно вспыхнул прежде, чем палачу удалось затянуть удавку на казнимой, и ему пришлось отступить. Зажариваемая заживо женщина страшно кричала, и люди спешно кидали хворост в костёр, чтобы она умерла как можно быстрее. Какой-то меткий человек сумел кинуть Кэтрин в голову большой кусок дерева, после чего миссис Хэйес, наконец, отмучилась.
Россия: закапывание в землю
Когда в школе рассказывает о знаменитой «Русской правде» Ярослава Мудрого как о проявлении его государственного ума, то молчат о том, что в ней содержится приказ мужьям убивать жён, если те крадут в доме, а также если они занимаются волшебством, тайно практикуют язычество или изготавливают зелья. Позже, при Романовых, убийство жён (в основном медленное, каждодневными избиениями) было делом нередким, но наказание за него давали легчайшее. А вот для жены, убившей мужа, придумали особо изуверскую казнь.
Женщину закапывали в землю по плечи и оставляли так умирать от голода ли, холода, жары или жажды. Помиловать нельзя было ни по просьбе взрослых детей убитого и убийцы, ни даже по ходатайству близких родственников мужа, которые пытались вступиться за казнимую в случае, если она просто пыталась защитить свою жизнь.
Возле вкопанной ставили стрельца, который следил, чтобы никто не пытался уменьшить страданий закопанной тем или иным способом — давая ли попить воды или хмельного или, наоборот, быстро убив её. Казнь общественность находила неслыханно жестокой, так что сочувствующих находилось достаточно, чтобы нужна была охрана. Иногда кому-то удавалось метким броском тяжёлого камня в голову оборвать мучения несчастной; после этого ему приходилось спешно скрываться в толпе.
Стрелец охраняет медленно умирающих женщину и мужчину, приговорённых к разным видам казни.
Закон приняли при Алексее Михайловиче. Государь этот очень интересовался прогрессом и европейским искусством, что не мешало ему лютовать. При нём узаконили пытки, в том числе в расследовании самых мелких преступлений; детей, пожаловавшихся на жестокость родителей, без расследования жалоб предавали кнуту; для детоубийц и женоубийц наказание сократили до года тюрьмы и покаяния. Обычай закапывания мужеубийцы в землю так, впрочем, и не прижился — уже старший сын царя, Фёдор Алексеевич, в период своего краткого правления отменил отвратительную казнь.
Мусульманский мир: побиение камнями
Хотя казнь через побиение камнями обычно практиковали в отношении изнасилованных или добровольно изменивших мужу женщин, в разные периоды в разных мусульманских странах убийство мужа также расценивалось как нарушение верности ему. Хотя чаще всего мужеубийцы кончали жизнь самоубийством или оказывались растерзаны либо забиты до смерти родственниками мужа, местами дело доходило до показательной публичной казни.
В этом случае женщину закапывали в землю по пояс, после чего толпа принималась швыряться в неё камнями. Камни традиционно подбирались такого размера, чтобы причинять реальную боль, но не убивать жертву. Смерть при этой казни очень долгая, мучительная и страшная — точно такая же, как «домашняя» смерть от побоев. Такая казнь практикуется и в наше время, например, она прописана законами Ирана и случается в мусульманских странах Африки.
Кадр из фильма *Побивание камнями Сорайи*.
Текст: Лилит Мазикина.
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