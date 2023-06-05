Как в разных странах расправлялись с женщинами, лишившими жизни собственного мужа

Англия: убийство мужа равно государственной измене

В восемнадцатом веке палач душил приговорённую к костру во время самой казни.

Россия: закапывание в землю

Стрелец охраняет медленно умирающих женщину и мужчину, приговорённых к разным видам казни.

Мусульманский мир: побиение камнями

Кадр из фильма *Побивание камнями Сорайи*.