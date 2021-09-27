Советские туристы за границей: Как отдыхалось в компании сотрудников КГБ, и сколько стоили поездки

Попасть за границу мог каждый, но только теоретически.
Советские граждане редко попадали за границу. Однако в период хрущевской оттепели первые туристические конторы активно организовывали зарубежные поездки. Путешествия были призваны приподнять «железный занавес». И несмотря на то, что перед выездом туристы проходили тщательную информационную подготовку, жители других стран легко узнавали советские тургруппы.
Первые «выездные» и туристическая революция по-хрущевски
Разрешение на выезд получал не каждый./Фото: news-cloud.net
Есть мнение, что советские люди поголовно были «невыездные». Однако первый заграничный туризм в СССР существовал еще при Сталине. В 1930-м году в европейском круизе на теплоходе «Абхазия» побывали более 250 производственником-ударников. Это мероприятие стало единичным, а цель поездок свелась к демонстрации ужасов капитализма. Туристическая пауза оборвалась только со смертью великого вождя.
Разрядка международных взаимоотношений в 50-х повлекла за собой туристический всплеск, посредством которого Никита Хрущев пытался по-новому зарекомендовать СССР на международной арене. Теперь попасть в зарубежье теоретически мог каждый желающий. Однако одного желания и даже наличия финансовых возможностей было мало. Потенциальный советский турист преодолевал не один уровень «фильтрации». Первым была низовая профорганизация, принимавшая заявку и отвечавшая за безупречную рекомендацию-характеристику. Далее бумага рассматривалась в комитетах КПСС, после чего наступал черед высшего разрешительного органа – комиссии при обкоме КПСС, куда входили представители обкома, управления КГБ, торговых, финансовых и административных структур обкома КПСС, облпрофсовета.
Особого пристрастия удостаивались желающие посетить капстраны и Югославию. Для таких туристов существовала особо детальная анкета и максимально тщательная процедура изучения политической зрелости на фоне моральной устойчивости. Предупреждались туристы и о вероятных интригах империалистической разведки, влекущих за собой склонение советского человека к измене Родине. Владимир Высоцкий даже написал на эту тему ироничную песню «Инструкция перед поездкой за рубеж». Так что выезжать удавалось лишь наиболее бдительным, по мнению комиссии, гражданам, способным при любых обстоятельствах уберечь государственную тайну.
Самыми дорогими были круизные путешествия. Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»./Фото: pics.imcdb.org
Туристы проходили подробный идеологический инструктаж, уясняя политические составляющие их поездки, строгие правила поведения за рубежом и осваивая историю и традиции страны назначения. Особо тщательно обсуждался вопрос о том, что разрешалось брать с собой, а что нет. Касательно документов позволялось иметь при себе лишь загранпаспорт; советский на время поездки изымался милицией. Лимит разрешенных к обмену денег зависел от посещаемой страны. К примеру, в 1964 году для поездки в соцстраны позволялось обменять до 30 рублей, столько же можно было прихватить для покупки валюты в турпоездке. Ввоз иностранной валюты в СССР карался законом.
Случались и отказы в выезде. Потенциальной причиной могла стать всплывшая компрометирующая информация, установленная по линии Комитета госбезопасности и правоохранительных органов. Также комиссия не приветствовала повторные поездки в короткий период времени. Запрет на выезд могли связать и с банальными нарушениями в оформлении выездных документов.
Почему советские путешественники держались группами, и кто контролировал опасные контакты с иностранцами
Группа советских туристов в одном из залов Дрезденской картинной галереи./Фото: cdn.tvc.ru
Советский зарубежный туризм был неизменно групповым. За пределами Родины группа путешественников перемещалась исключительно в поле зрения лиц идеологического костяка. Кроме руководителя в каждой группе присутствовали еще 3-4 человека с опытом пропагандисткой деятельности. Бывало и так, что в коллективы туристов внедрялись люди из КГБ.
Членам группы строго запрещали заводить интимные связи с иностранцами, как, впрочем, и любые близкие отношения. Если турист исчезал из поля зрения постоянных спутников, этот эпизод рассматривался как вопиющий и в обязательном порядке отражался в отчете о поездке. Правила поведения за рубежом содержали рекомендацию об уклонении от презентов независимо от предлога их преподношения. Следили в группе и за тем, чтоб путешественники не провезли назад зарубежную печатную продукцию.
«Опасными» признавались как порнографические журналы, так и любая религиозная литература. Особые неудобства руководителям групп доставляли туристы, владеющие иностранным языком, потому как их было очень сложно изолировать от чужеземного влияния. Координаторы групп несли важную миссию: они должны были следить за тем, чтобы в конечном счете каждая заграничная поездка сводилась к продвижению в мире коммунистической идеологии и созданию радужного образа советского гражданина.
Курица не птица, Болгария не заграница
Болгария. На курорте «Золотые пески». 1976 год./Фото: moslenta.ru
Для путешествий турагентством предлагались страны соцлагеря (прежде всего Болгария) и Западной Европы, а также США. Ездил советский человек и в страны развивающиеся — Вьетнам, Индию, Кубу, Египет, Алжир и Марокко. Особо ценился отдых в Болгарии, потому как она сильно походила на Россию. К советским гражданам там всегда хорошо относились, отсутствовал языковой барьер.
В разные годы пользовались спросом ГДР, Венгрия. Теплые отношения СССР и Индии сыграли на популярности последней в качестве частого туристического направления. Экзотическим считался групповой тур Куба-Мексика. Необычными были и поездки в Сверенную Корею с ее жестким контролем. Посещали жители Союза и Африканский континент, преимущественно Алжир и Либерию. Крайне редко удавалось попасть в Японию и Китай.
Независимо от направления турпрограмма обязательно включала в себя посещение промышленных предприятий. Организовывались возложения цветов к памятникам соцреволюций и посещение мест боевой славы. Как правило, каждый пятый член экскурсии по бывшим концлагерям был советским гражданином. Известные же туристические места приоритетными для экскурсий не были, хотя и посещались.
Турпоездка за одну зарплату
Советские туристы в Варшаве, 1955 год./Фото: g4.nh.ee
Стоимость туристических путевок была различной. Большая часть туров в страны соцлагеря и народной демократии обходилась в пределах 200 рублей. Так, в начале 60-х две недели отдыха в Чехословакии стоили 110 рублей (плюс 60 рублей за дорогу до Праги и приобретение валюты на 27 рублей). Соотносимым с месячным доходом был и отдых в Албании (95 рублей за 12 дней), Болгарии (105 рублей за 16 дней), Италии (145 рублей за 11 дней). Двухнедельное путешествие в Индию уже стоило дороже - 430 рублей из Москвы. Самыми дорогими были круизные путешествия. К примеру, средиземноморский круиз обходился в круглую сумму до 800 рублей в зависимости от кают-класса.
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