Утепляем окна за копейки

Реально утеплите окна за небольшую сумму! Заклейте все окна в доме теплосберегающей плёнкой, которая создаёт эффект «третьего стекла» — воздушной камеры, удерживающей тепло в доме. Дополнительный бонус этой процедуры — исчезает конденсат на стекле.







Что понадобится:



любой обезжириватель (ацетон, антисиликон, уайт-спирит, перекись водорода, спирт и т. п.);



двухсторонний скотч;



теплосберегающая плёнка для окон (есть в любом маркетплейсе: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и т. п.); ножницы;



фен.



Процесс обклеивания:



1. Оконную раму очистите от грязи и обезжирьте. Она должна быть чистой и сухой. По периметру окна приклейте двухсторонний скотч.



ЭТО



2. Подберите теплосберегающую плёнку под размеры вашего окна. При необходимости подрежьте.







3. Снимите с двухстороннего скотча защитную ленту, приклейте плёнку.







4. Натяните со всех сторон на оконную раму. Обратите внимание: плёнка клеится не на стекло, а именно на раму, таким образом, создавая эффект «дополнительного стекла», воздушной камеры.







5. Теперь нагрейте плёнку с помощью фена, чтобы складки расправились и плёнка натянулась.

Всё готово! Такая плёнка поможет реально сэкономить на отоплении, предотвратит образование конденсата на стёклах и поддержит тепло в доме.





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