Почему в самом чистом озере на Земле запрещено купаться

В горах Новой Зеландии на высоте в 1 200 метров над уровнем моря находится озеро Ротомайревенуа, которое известно на весь мир сразу двумя вещами. Первая – его кристальная чистота. Вторая – запрет на приближение к воде. В чем же дело и почему путешественник не может окунуться в чистейшие воды горного озера? Неужели озеро представляет какую-то угрозу для человека?
Чистейшее озеро на Земле. /Фото: ribalka-snasti.ru.
В мире не так уж много водоемов, особенно озер, которые могут похвастаться идеально чистой, почти кристальной водой. Одним из таких водоемок как раз и является Ротомайревенуа в Новой Зеландии. Запрещено не только купаться в этом озере. Люди не имеют права даже дотрагиваться до воды. Опасности для человека озеро не представляет, зато человек представляет опасность для озера. Во всяком случае в этом уверены власти Новой Зеландии и надо признать – они правы.
Приближаться к воде нельзя. /Фото: kak2z.ru.
Дело в том, что мест подобных Ротомайревенуа осталось очень мало. Данное озеро является памятником природы и заповедником. Окружает водоем реликтовый парк Нельсон-Лейкс, который за всю историю почти не был тронут человеком. Посещать нельзя не только озеро, но и весь заповедник. Конечно, сюда водят и возят туристов. Однако поток их жестко ограничен. В лучшем случае Нельсон-Лейк и Ротомайревенуа посещает около одной тысячи людей в год.
Данное место - национальный парк. /Фото: pixabay.com.
Местные власти уверены, что наплыв туристов в реликтовый парк неизбежно приведет к его постепенному разрушению. Увы не все люди могут вести себя прилично и аккуратно, а некоторым и вовсе все равно. Проникать на территорию заповедника самостоятельно – категорически запрещено. Территория ограждена, а периметр парка буквально утыкан камерами, датчиками движениями и постоянно патрулируется егерями. Охраняют Нельсон-Лейк лучше, чем некоторые государственные границы. Попытка проникнуть в парк без разрешения карается огромными штрафами, а если такой проступок совершит иностранец, то на него могут даже наложить пожизненный запрет на посещение Новой Зеландии.
Здесь почти не бывает людей. /Фото: liveinternet.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии