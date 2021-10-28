15 странных интерьеров, от которых содрогнулись искушенные агенты по недвижимости

Интерьеры с изюминками, красоту которых смогут оценить лишь единицы.
Агенты недвижимости по роду своей деятельности должны лично осматривать жилье, которое выставляется на продажу. Но иногда их взору предстает такое, что сложно удержаться от эмоций. И речь тут идет вовсе не о восторге. Вот 15 странных интерьеров, от которых содрогнулись даже самые искушенные агенты по недвижимости.
1. Этот туалет я назову «Солнышко в Лувре»
Когда понимаешь, что все должно быть в меру, но не знаешь, где эта самая мера... | Фото: Reddit.
2. Да, раковина маленькая, зато аж два зеркала!
По информации Novate.ru, зеркала увеличивают пространство, а не мебель... | Фото: Телеграф.
3. Какое интересное расположение карнизов...
Креатив в мелочах. | Фото: Urod.ru.
4. Про перфекционистов тут и не слышали...
Ночной кошмар перфекциониста. | Фото: comedyhouse.club.
5. Так и хочется сказать: «Пора освободить место для десерта!»
А почему бы не совместить туалет со столовой? | Фото: fax.al.
6. «Что? Говорите у вас клаустрофобия? Тогда будет проблемка...»
Интерьер очень узкого санузла. | Фото: Imgur.
7. «А что не так? Мягко, красиво, уютно!»
Кажется, кто-то переборщил с принтами. | Фото: The Happy Houze.
8. «У кого-то тумбочка возле кровати, а у кого-то ванна...»
Novate.ru выяснил, какая вещь самая необходимая в спальне... | Фото: ByOwner.com.
9. Без комментариев... Слишком много вопросов к этим занавескам!
Очень странные занавески. | Фото: Телеграф.
10. Или я чего-то не понимаю, или тот, кто делал тут ремонт, был сильно пьян
Апогей дизайнерского креатива. | Фото: Urod.ru.
11. «Зато такой ванны больше ни у кого нет...»
Абсурдный дизайн и планировка. | Фото: Twizz.ru.
12. Ничего себе раковина на кухне!
Какая кухня без джакузи?! | Фото: KOHA.net.
13. А вот тут точно поработал перфекционист!
Все четыре заодно! | Фото: KOHA.net
14. «Мои глаза! Мои глаза! Посмотрите, из них кровь не идет?»
Осторожно, тут можно ослепнуть! | Фото: Newsyou.info.
15. «Мне как-то неловко сидеть на этих бабочках...»
Самый очаровательный стульчак в мире. | Фото: Joinfo.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии