15 странных интерьеров, от которых содрогнулись искушенные агенты по недвижимости

Интерьеры с изюминками, красоту которых смогут оценить лишь единицы.

1. Этот туалет я назову «Солнышко в Лувре»

Когда понимаешь, что все должно быть в меру, но не знаешь, где эта самая мера... | Фото: Reddit.

2. Да, раковина маленькая, зато аж два зеркала!

По информации Novate.ru, зеркала увеличивают пространство, а не мебель... | Фото: Телеграф.

3. Какое интересное расположение карнизов...

Креатив в мелочах. | Фото: Urod.ru.

4. Про перфекционистов тут и не слышали...

Ночной кошмар перфекциониста. | Фото: comedyhouse.club.

5. Так и хочется сказать: «Пора освободить место для десерта!»

А почему бы не совместить туалет со столовой? | Фото: fax.al.

6. «Что? Говорите у вас клаустрофобия? Тогда будет проблемка...»

Интерьер очень узкого санузла. | Фото: Imgur.

7. «А что не так? Мягко, красиво, уютно!»

Кажется, кто-то переборщил с принтами. | Фото: The Happy Houze.

8. «У кого-то тумбочка возле кровати, а у кого-то ванна...»

com. Novate.ru выяснил, какая вещь самая необходимая в спальне... | Фото: ByOwner.com.

9. Без комментариев... Слишком много вопросов к этим занавескам!

Очень странные занавески. | Фото: Телеграф.

10. Или я чего-то не понимаю, или тот, кто делал тут ремонт, был сильно пьян

Апогей дизайнерского креатива. | Фото: Urod.ru.

11. «Зато такой ванны больше ни у кого нет...»

Абсурдный дизайн и планировка. | Фото: Twizz.ru.

12. Ничего себе раковина на кухне!

Какая кухня без джакузи?! | Фото: KOHA.net.

13. А вот тут точно поработал перфекционист!

Все четыре заодно! | Фото: KOHA.net

14. «Мои глаза! Мои глаза! Посмотрите, из них кровь не идет?»

Осторожно, тут можно ослепнуть! | Фото: Newsyou.info.

15. «Мне как-то неловко сидеть на этих бабочках...»

Самый очаровательный стульчак в мире. | Фото: Joinfo.