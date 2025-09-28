6 аппетитных блюд, которые можно приготовить в вафельнице

Несмотря на то, что вафельница получила свое название от одного конкретного блюда, думать, что ее можно использовать исключительно для приготовления вафель – ошибка. Novate.ru предлагает не вгонять себя в рамки, а экспериментировать. Берите на заметку список блюд, которые легко и быстро можно сделать в этом чудо-приборе.
1. Омлет с беконом
Омлет можно готовить с добавками и без. / Фото: vkusnobus.ru
Хотите настоящий английский завтрак? Тогда сначала поджарьте в вафельнице полоски бекона, а затем приступайте к приготовлению яичницы. Да-да, это один из самых проверенных рецептов для вафельницы. Также можно сделать омлет, добавив во взбитые яйца нарезанный перец и ветчину. Впрочем, не обязательно использовать именно эти ингредиенты. Вы вольны брать те продукты, которые вам больше нравятся, например, лук или помидоры.
Процесс приготовления очень простой – принцип такой же, как и на сковороде. Нужно взбить яйца, добавить соль, перец, дополнительные компоненты на ваше усмотрение, хорошо перемешать и вылить половину на пластины вафельницы. Закройте крышку и выпекайте две минуты. Когда два кусочка омлета будут готовы, обжарьте вторую часть «теста».
2. Драники
Драники подаются со сметаной. / Фото: cookpad.com
Сытное и вкусное картофельное блюдо можно приготовить практически без единой капли жира! Но только, если у вас есть вафельница. Для приготовления драников возьмите четыре больших картофелин, две столовые ложки муки, одно яйцо, соль, перец и зелень по вкусу.
Почистите и помойте картофель, натрите его на крупной терке, и сложите в глубокую миску.
Готовые драники подавайте со сметаной или любимым соусом, например, приготовленным из творога, сметаны, чеснока и измельченной зелени. Также с картофелем отлично сочетаются слабосоленый лосось и маринованные огурцы. Кстати, в тесто можно добавить натертую луковицу – в этом случае вкус готовых драников изменится.
3. Брауни
Брауни лучше подавать с шоколадом. / Фото: iamcook.ru
Многие не готовят брауни, так как не хотят возиться с духовкой. Однако невероятно вкусный десерт может получится и в вафельнице. Только тесто нужно будет делать более густым.
Итак, вам понадобится 300 граммов муки, 150 граммов горького шоколада, 100 граммов сливочного масла, два куриных яйца, стакан сахара, одна столовая ложка какао, одна чайная ложка ванильного экстракта и молотого кофе, щепотка соли.
Возьмите большую миску из жаропрочного материала, расположите ее над кастрюлей с кипящей водой и растопите шоколад вместе со сливочным маслом (следите, чтобы дно емкости не касалось воды).
Растопите шоколад вместе с маслом на водяной бане. / Фото: agentchoc.com
В другой миске смешайте молотый кофе, какао, сахар, яйца, соль и ванильный экстракт, хорошо взбейте. Добавьте растопленную смесь из масла и шоколада, а также просеянную муку. Размешивайте до тех пор, пока не получится однородная консистенция, похожая по густоте на сметану.
Разогрейте вафельницу, с помощью ложки выложите тесто и выпекайте около двух-трех минут. Готовый десерт украсьте ягодами.
4. Пицца
Пицца может быть с любой начинкой. / Фото: openbusiness.ru
Мини-пицца с пылу с жару отлично подойдет в качестве порционного угощения гостей или для семейного ужина. Предлагаем использовать данный рецепт в качестве базового, а начинку менять по своему усмотрению.
В список ингредиентов входит полтора стакана пшеничной муки, одна чайная ложка дрожжей, щепотка соли, 1⁄4 чайной ложки разрыхлителя, 350 мл теплой воды, две чайные ложки оливкового масла, специи по вкусу, 100 граммов шампиньонов, 100 граммов болгарского перца, 150 граммов томатного соуса, 70 граммов моцареллы.
Для начала следует приготовить тесто для пиццы. Насыпьте в глубокую миску муку, дрожжи, соль, разрыхлитель, любимые специи и хорошо все перемешайте. Далее введите оливковое масло и теплую воду. Тщательно вымешивайте тесто, пока оно не станет похоже на блинное. Поставьте в теплое место на 15-20 минут, накрыв полотенцем, чтобы оно подошло (должны появиться пузырьки).
Таким должно получится тесто после смешивания ингредиентов. / Фото: vokrugsada.ru
Пока тесто будет настаиваться, займитесь начинкой. Вымойте овощи и грибы, немного подсушите и нарежьте тонкими дольками. Сыр натрите на крупной терке. Если захотите добавить в пиццу колбасу или бекон, нарежьте их кубиками или полосками.
Когда все будет готово, разогрейте вафельницу и смажьте формы маслом. Выложите на дно формы тонкий слой теста, промажьте его соусом и добавьте начинку (сыр должен идти последним). На начинку налейте еще одну порцию теста. Закройте вафельницу и выпекайте пиццу. Готовность можно определить по золотисто-коричневому оттенку. В среднем, одна пицца готовится примерно 5-7 минут. Подавать блюдо лучше горячим, пока оно хрустит.
5. Горячие бутерброды
Готовые бутерброды разрежьте на треугольники. / Фото: fb.ru
Горячие бутерброды в вафельнице – вариант очень быстрого завтрака. А если каждое утро менять начинку, то можно легко разнообразить блюдо и готовить его, не повторяясь, целую неделю.
Для горячих бутербродов вам понадобится 16 кусочков хлеба, 8 ломтиков ветчины и твердого сыра, 1 помидор и банан, 4 столовые ложки сгущенного молока, чайная ложка растительного масла и зелень по вкусу.
Заранее купите хлеб для тостов, который является наиболее удобным для вафельницы. Он квадратной формы и уже нарезан на кусочки одинаковой толщины. Если такого хлеба нет, возьмите батон или булочки для бургеров. Начинка может быть, как сладкой, так и не сладкой – все зависит от того, какой завтрак вы предпочитаете.
Самое простое – горячие бутерброды с ветчиной и сыром, например, с моцареллой. Ломтики должны быть максимально тонкими, чтобы сэндвичи не получились слишком толстыми, и вафельница смогла закрыться.
Начинка из ветчины и сыра - классическая. / Фото: pinterest.com
Разогрейте вафельницу, смажьте тонким слоем растительного масла, положите внутрь кусочек хлеба, выложите на него ломтики ветчины и сыра, накройте сверху еще одним кусочком и закройте прибор. Держать бутерброды «в тепле» нужно около трех-четырех минут, все зависит от мощности вафельницы. Готовность можно определить по наличию румяной корочки. Готовое блюдо разрежьте на треугольники и подавайте к столу. А если вы хотите побаловать себя сладеньким, то используйте вареную сгущенку и банан. Принцип приготовления будет тем же.
6. Хот-дог
Хот-дог в вафельице имеет очень оригинальный внешний вид. / Фото: svadba1000.ru
Для приготовления домашних хот-догов в вафельницы нужно будет взять одно яйцо, три столовые ложки муки, 50 мл молока, щепотку соли и сахара, растительное масло, сосиски.
На первом этапе смешайте в глубокой миске ингредиенты для теста, чтобы получилась однородная консистенция. Далее разогрейте вафельницу, смажьте ее растительным маслом, выложите на поверхность немного теста, сверху – сосиску, и залейте второй частью теста. Закройте вафельницу и выпекайте хот-доги до появления золотистого цвета. Блюдо стоит подавать горячим в компании вашего любимого соуса или обычного кетчупа.
