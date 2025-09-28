6 аппетитных блюд, которые можно приготовить в вафельнице

1. Омлет с беконом

Омлет можно готовить с добавками и без. / Фото: vkusnobus.ru

2. Драники

Драники подаются со сметаной. / Фото: cookpad.com

3. Брауни

Брауни лучше подавать с шоколадом. / Фото: iamcook.ru

Растопите шоколад вместе с маслом на водяной бане. / Фото: agentchoc.com

4. Пицца

Пицца может быть с любой начинкой. / Фото: openbusiness.ru

Таким должно получится тесто после смешивания ингредиентов. / Фото: vokrugsada.ru

5. Горячие бутерброды

Готовые бутерброды разрежьте на треугольники. / Фото: fb.ru

Начинка из ветчины и сыра - классическая. / Фото: pinterest.com

6. Хот-дог

Хот-дог в вафельице имеет очень оригинальный внешний вид. / Фото: svadba1000.ru