Как посадить малину, чтобы она не перерастала в другое место

Частенько малина разрастается корнями в другие места: например, вырастает около дома, на строительном мусоре, на небольшой горке и т. п.

Чтобы малина росла там, где вам нужно, и при этом чувствовала себя комфортно, давала стабильный урожай крупной ягоды, сделайте «умный малинник»!







Выберите место, где будет расти малина. На два штыка лопаты выкопайте траншею. Длина зависит от того, сколько у вас есть посадочного материала.







Траншею заполните трухой: ветками, остатками древесного строительного мусора, трухлявыми пнями — одним словом, всем деревянным мусором, который только найдёте. Его можно набрать в лесу, например, или использовать остатки после строительства. Разлагаясь, дерево будет отлично питать малину первый год-два + согревать + наполнять воздухом почву. Именно это и нравится малиннику!







Высадите малину на расстоянии 30-40 см друг от друга. Высаживайте прямо на деревянный мусор.







Сверху просыпьте плодородной почвой, а ещё лучше — почвой пополам с песком. Пролейте водой, а затем досыпьте ещё земли, потому что она уплотнится и заполнит пустоты между деревом.







Финальный штрих — опилки. Засыпьте ими всю грядку. Опилки создадут влажную среду, которую очень любит малина + согреет землю + разлагаясь, привлечёт червей, которые тоже внесут свой вклад в рост и развитие малинника.

Последнее, что нужно сделать — это закрепить шпалеру. Для этого арматуру установите на расстоянии 1,5 м друг от друга вокруг малинника. На расстоянии 90 см от земли закрепите поперечную арматуру с помощью стяжек или проволоки. Уход за малиной несложный: на следующий год внесите питание (навоз, перегной, комплексное удобрение на выбор), сверху засыпьте опилками. Пропалывайте, если обнаружите сорняк. Проливайте по мере необходимости — вот и весь уход за малинником!Подробнее о том, как посадить умный малинник, смотрите в видео ниже: