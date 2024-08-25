Запрещенные символы женской анатомии на фресках Микеланджело

Росписи Сикстинской капеллы.
Группа исследователей из Бразилии пришла к выводу, что великий художник эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти на фресках Сикстинской капеллы зашифровал скрытые символы женской анатомии.
В журнале Clinical Anatomy опубликовано исследование специалистов Федерального университета медицинских наук Порту-Алегри, которые отмечают, что Микеланджело изобразил некоторые «запрещённые» символы, использую изображения животных, а также через расположение тел персонажей на своих картинах.
Так, на центральной фреске полтолка Сикстинской капеллы в Ватикане «Сотворение Евы» учёными было обнаружено несколько треугольников в бычьих или бараньих черепах, а также же в позах фигур.
Бараньи черепе как анатомические символы.
К тому же учёные заявили, что поза Евы – это ни что иное, как перевёрнутый треугольник, а форма черепов рогатых животных символизирует очертания внутренних женских половых органов - матки и фаллопиевых труб. Так, в центральной части потолка Сикстинской капеллы Микеланджело разместил древний языческий женский символ. Но поскольку такие изображения были запрещены Католической церковью, ему пришлось эти образы закамуфлировать. К тому же, как отмечают исследователи, Микеланджело разделял учения, связанные с божественностью женского начала, и хотел возвеличить женский образ.
Руки Евы показывает символизируют форму V, которую связывают с женской анатомией.
Не стоит забывать и ещё один факт – во время росписи Сикстинской капеллы, католическая церковь запрещала расчленение человеческого тела, считая его «божественной тайной». Известно, что Микеланджело изучал расчлененные трупы, и возможно именно через символику от представил анатомические особенности.
Аналогия уместна.
«Коды, скрытые аллюзии, символы и завуалированные ссылки, которые были понятны лишь в очень узком кругу современников и были единственным средством, доступным для тех, кто порвал с традиционными догмами времени», - комментируют своё открытие исследователи.
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