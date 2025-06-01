Как в Португалии тушат пожары

Пока в Сибири и Якутии горит больше миллиона гектаров леса, происходит настоящая экологическая катастрофа и всем на это плевать, в португальском регионе Каштелу-Бранку тоже бушуют лесные пожары, но их активно тушат. Посмотрим, как нормальные власти борются с огнем. Красивые снимки стихии огня.



Никогда не сдавайся.

(Фото Rafael Marchante): По меньшей мере 39 человек пострадали в результате природных пожаров, бушующих в центральной части Португалии. (Фото Patricia De Melo Moreira): Горящий лес в Португалии, 22 июля 2019. (Фото Patricia De Melo Moreira): Пожарный вертолет. (Фото Sergio Azenha): Местные жители помогают пожарным, как могут. (Фото Sergio Azenha): Тушение пожара самолетами. (Фото Patricia De Melo Moreira):Пожарные на работе. (Фото Patricia De Melo Moreira): Центральная часть Португалии, 23 июля 2019. (Фото Sergio Azenha):Апельсиновое дерево облетело. (Фото Rafael Marchante): Бывает и так. (Фото Sergio Azenha): Сгоревший лес. (Фото Patricia De Melo Moreira): Пожарный вертолет, 22 июля 2019. (Фото Patricia De Melo Moreira): Пожарный. (Фото Patricia De Melo Moreira):Пожар подбирается к дому местного жителя, он пытает остановить. Но это вряд ли получится . (Фото Patricia De Melo Moreira): Пожарный самолет. (Фото Sergio Azenha): Пожар подбирается к домам. (Фото Sergio Azenha):Работа пожарных самолетов, Португалия, 22 июля 2019. (Фото Patricia De Melo Moreira): А что у нас? У нас в Сибири и Якутии горит больше миллиона гектаров леса, но никто не шевелится. Одной из причин стремительного распространения огня стал приказ Минприроды РФ «Об утверждении правил тушения лесных пожаров», действующий с 2015 года.Именно тогда появился термин «зона контроля» или «зона мониторинга»: так называют территории, на которых лесные пожары можно не тушить, если установлено, что огонь не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на борьбу окажутся больше, чем потенциальный вред. В общем, по мнению наших властей, горит тайга — и пускай горит.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!