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Как в Португалии тушат пожары

Пока в Сибири и Якутии горит больше миллиона гектаров леса, происходит настоящая экологическая катастрофа и всем на это плевать, в португальском регионе Каштелу-Бранку тоже бушуют лесные пожары, но их активно тушат. Посмотрим, как нормальные власти борются с огнем. Красивые снимки стихии огня. Как в Португалии тушат пожары

Никогда не сдавайся.

(Фото Rafael Marchante): Как в Португалии тушат пожары По меньшей мере 39 человек пострадали в результате природных пожаров, бушующих в центральной части Португалии. (Фото Patricia De Melo Moreira): Как в Португалии тушат пожары Горящий лес в Португалии, 22 июля 2019. (Фото Patricia De Melo Moreira): Как в Португалии тушат пожары Пожарный вертолет. (Фото Sergio Azenha): Как в Португалии тушат пожары Местные жители помогают пожарным, как могут. (Фото Sergio Azenha): Как в Португалии тушат пожары Тушение пожара самолетами. (Фото Patricia De Melo Moreira): Как в Португалии тушат пожары Пожарные на работе. (Фото Patricia De Melo Moreira): Как в Португалии тушат пожары Центральная часть Португалии, 23 июля 2019. (Фото Sergio Azenha): Как в Португалии тушат пожары Апельсиновое дерево облетело. (Фото Rafael Marchante): Как в Португалии тушат пожары Бывает и так. (Фото Sergio Azenha): Как в Португалии тушат пожары Сгоревший лес. (Фото Patricia De Melo Moreira): Как в Португалии тушат пожары Пожарный вертолет, 22 июля 2019. (Фото Patricia De Melo Moreira): Как в Португалии тушат пожары Пожарный. (Фото Patricia De Melo Moreira): Как в Португалии тушат пожары Пожар подбирается к дому местного жителя, он пытает остановить. Но это вряд ли получится. (Фото Patricia De Melo Moreira): Как в Португалии тушат пожары Пожарный самолет. (Фото Sergio Azenha): Как в Португалии тушат пожары Пожар подбирается к домам. (Фото Sergio Azenha): Как в Португалии тушат пожары Работа пожарных самолетов, Португалия, 22 июля 2019. (Фото Patricia De Melo Moreira): Как в Португалии тушат пожары А что у нас? У нас в Сибири и Якутии горит больше миллиона гектаров леса, но никто не шевелится. Одной из причин стремительного распространения огня стал приказ Минприроды РФ «Об утверждении правил тушения лесных пожаров», действующий с 2015 года.
Именно тогда появился термин «зона контроля» или «зона мониторинга»: так называют территории, на которых лесные пожары можно не тушить, если установлено, что огонь не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на борьбу окажутся больше, чем потенциальный вред. В общем, по мнению наших властей, горит тайга — и пускай горит.

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