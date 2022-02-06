16 дорог, от которых даже у опытных водителей в жилах стынет кровь

Уникальные дороги, проезжая по которым, лучше пристегнуться.
Человек проложил дороги в самые отдаленные уголки земли. Сегодня добраться можно, пожалуй, куда угодно. Но в некоторых местностях дороги совершенно не похожи на удобные заасфальтированные шоссе, и люди, проезжая по ним, рискуют своей жизнью От этих 16 дорог даже у опытных водителей в жилах стынет кровь.
1. Зорджи-Ла, Индия
Дорога между Латаком и Кашмиром.
9 километров очень узкой дороги, соединяющей Латак и Кашмир. Кроме того, что дорога находится в ужасном состоянии, она еще и очень узкая настолько, что встречные машины разъезжаются на ней с огромным трудом. Стоит также отметить, что трассой пользуются не только машины, но и животные, которые часто создают пробки. Попав в такую, вы можете простоять в ней несколько часов, не имея возможности развернуться.
2. Трансфэгэрашан, Румыния
Извилистая трасса в румынских Карпатах.
Живописная трасса, которая раскинулась в румынских Карпатах. Максимальная высота подъема дороги составляет 183 километра. Несмотря на все красоты пейзажей, сама дорога очень опасная с кучей крутых поворотов и высоких холмов, проезжая по которым кажется, что несешься вниз без тормозов.
3. Далтон, Аляска
Шоссе Далтон.
Шоссе Далтон - самая изолированная дорога в мире. Она соединяет три маленькие деревушки с немногочисленным населением. Несмотря на частые снегопады, трассу практически не расчищают и если с автомобилем что-то случится в пути, помощи придется ждать в течение нескольких дней.
4. Кхардунг-Ла, Индия
Самая высокая грунтовая дорога в мире.
Кхардунг-Ла - это без преувеличения самая опасная дорога в мире, упоминание о ней есть даже в Книге рекордов Гиннеса. Высота этой извилистой грунтовой трассы 5 километров 602 метра. Из-за огромной высоты и большого количества крутых поворотов, дорогой пользуются исключительно опытные водители.
5. Юнгас, Боливия
Дорога, соединяющая Ла-Пас и Коройко.
Дорогу Юнгас также называют дорогой смерти и это неудивительно, ведь ежегодно на ней погибают около 200-300 человек. 70 километров дороги, соединяющей Ла-Пас и Коройко спускается с высоты 3,6 тысяч метров до 330 метров над уровнем моря. Крутые склоны, скользкое покрытие и очень узкие места, на которых просто невозможно разъехаться двум встречным автомобилям, приводят к многочисленным авариям со смертельным исходом.
6. Атлантическое шоссе, Норвегия
Двухполосное шоссе в Норвегии.
Двухполосное шоссе с оригинальной конструкцией пролегает прямо над Атлантическим океаном. Потрясающие виды, открывающиеся с нее, ежегодно привлекают тысячи туристов. К сожалению, это шоссе входит в список самых опасных дорог мира, ведь во время прилива, когда уровень воды поднимается, волн достают до дороги и даже могут смыть в океан проезжающие машины. Туристам, которые хотят насладиться красивым пейзажем настоятельно рекомендуют пользоваться шоссе только во время отлива.
7. Эшима Охаси, Япония
Мост между Мацуэ и Сакаимината.
При первом взгляде на мост Эшима, кажется, будто это фотошоп. Когда же узнаешь, что мост вполне реален и выглядит именно так, становится действительно страшно. Конструкция моста действительно высокая настолько, что под ним свободно проплывают корабли. На самом деле трасса, которая пугает, является опасной лишь для тех, кто панически боится высоты. Сам подъем хорошо сконструирован и продуман до мелочей.
8. Гуолян, Китай
Горный туннель Гуолян.
Еще одной опасной дорогой является горный туннель Гуолян, расположенный в китайской провинции Хэнань. Трасса длиною 1200 километров представляет собой прорубленный в отвесной скале туннель. Главной опасностью дороги являются «окна» разной величины, через которые в туннель проникает солнечный свет.
9. Пассаж дю Гуа, Франция
Приливная дорога в заливе Бурньёф.
Уникальная дорога, проложенная через залив Бурньёф, связывает остров Нуармутье с материковой частью Франции. Трасса работает всего несколько часов в сутки и дважды уходит под воду. Не рассчитав время поездки, есть риск застрять посреди дороги во время прилива, тогда шансы на спасение ничтожно малы.
10. Дорога в Небеса, Китай
Большие Ворота в провинции Хунань.
Опасная трасса, длина которой составляет всего 10 километров, а высшая точка расположена на высоте 1300 метров над уровнем моря. По обеим сторонам дороги простираются великолепные пейзажи, которые отвлекают внимание водителей, а ведь впереди их ожидают 99 крутых поворотов.
11. Хана, Гавайи
Дорога, соединяющая Кахулуи с городом Хана.
Трасса Хана, соединяющая Кахулуи с городом Хана - потенциально опасная зона в тропическом раю. Особую опасность дорога представляет для туристов, которым неизвестно что через нее проходят 59 мостов. У 46 из них только одна полоса движения, что делает проезд по ним смертельно опасным. Кроме того, большая часть трассы очень узкая и требует от водителя особой внимательности.
12. Мост Айленд Каунти, Вашингтон
Мост Айленд Каунти.
Согласитесь, на фотографии мост выглядит очень пугающим. На самом деле все не так страшно. Мост прямой и надежный, однако не имеет никаких ограждений и водителям нужно быть крайне внимательными, чтобы не потерять управление.
13. Форселла Лавардет, Италии
Высокогорный перевал в Доломитовых Альпах.
Высокогорный перевал расположен в горах на высоте 1542 метра над уровнем моря. Дорога имеет 14 крутых изгибов и асфальтирована лишь частично. После нескольких серьезных аварий, трассу закрыли для автомобилей, но ею продолжают пользоваться велосипедисты.
14. Лос Караколес, Аргентина
Перевал между Аргентиной и Чили.
Перевал Лос Караколес - это извилистая дорога в Андах с большим количеством крутых поворотов и уклонов. Несмотря на отличное состояние асфальтного покрытия, трасса не имеет ограждений и отбойников, а большую часть года ее поверхность покрывает снег, что делает маршрут еще опаснее.
15. Перевал Готтарда, Швейцария
Перевал Готтарда в Альпах.
Перевал Готтарда является самым извилистым среди всех Альпийских дорог. Максимальная точка дороги - 2018 метров над уровнем моря. Кроме высоты, на пути водителей ожидает множество извилистых поворотов и длинных туннелей.
16. Ироха-Зака, Япония
Трасса Ироха-Зака.
Трасса Ироха-Заха - одна из самых красивых и опасных дорог в мире. Основную опасность составляют 48 крутых извилистых поворота при движении на спуск и столько же при подъеме.
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