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Применение пищевой соды на огороде

Обыкновенная сода решает действительно много проблем на участке. Однако лучше всего использовать соду в качестве профилактической меры. Тем не менее, сода хорошо зарекомендовала себя и как помощник в борьбе с вредителями, и раскислитель почвы, и удобрение.

Применение пищевой соды на огороде

Разведите в 2 л воды 2 ст. л. соды, а также каплю растительного масла и жидкого средства для мытья посуды. Распылите по растениям. Такой раствор следует применять раз в 7 дней, особенно после дождей. Он препятствует образованию грибка и плесени.

Применение пищевой соды на огороде

Сода также поможет свежесрезанным цветам простоять дольше. Для этого в вазу с водой добавьте по щепотке соды и соли.

Применение пищевой соды на огороде

Чтобы помидоры выросли более крупными и сладкими, раскислите почву с помощью соды. Для этого просто слегка припудрите землю вокруг помидоров. Кстати, сода также поможет и с муравьями: смешайте 5 ст. л. соды с 5 ст. л. сахара, добавьте 1 ст. л. воды, пересыпьте смесь в муравейник. Муравьи в скором времени покинут ваш участок.

Применение пищевой соды на огороде
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