7 лучших фильмов о детстве, которые помогут вернуться в самый беззаботный период жизни



Детство – это тот период жизни, о котором, наверное, многие вспоминают с теплотой и лёгкими нотками ностальгии. Поэтому и фильмы о детях и детстве пользуются заслуженной популярностью, ведь они помогают хотя бы на короткое время вернуться туда, где деревья были большими, а заботы и тревоги взрослой жизни были ещё неведомы.
Зато были свои проблемы и трудности, порой казавшиеся очень важными, а их разрешение требовало больших усилий.

«Чудо», 2017 год, США, Гонконг, Канада, режиссёр Стивен Чбоски


Кадр из фильма «Чудо».

Кадр из фильма «Чудо».

 




Трогательная история о необычном мальчике, который никогда не ходил в школу и перенёс множество операций. Он жил в своем мире и, как многие его сверстники, любил смотреть фильмы, играть со своей собакой и общаться с друзьями. Только у него из-за редкой болезни нет лица. И ему только предстоит познакомиться с миром, где нет постоянной поддержки любимой мамы и снисхождения друзей. Создателям удалось снять удивительно добрый и трогательный фильм, после которого ещё долго сохраняется ощущение тепла и светлой радости.

«Одарённая», 2017 год, США, режиссёр Марк Уэбб


Кадр из фильма «Одарённая».

Кадр из фильма «Одарённая».

 

Главная героиня фильма – обычная, на первый взгляд, первоклассница. Правда, она живёт не с родителями, а с любимым дядей-лодочником, и обладает выдающимися способностями к математике. Дядя старается не акцентировать внимание на талантах племянницы, чтобы Мэри не постигла участь её мамы-математика, добровольно ушедшей из жизни. Он отстаивает право Мэри на счастливое детство, катание на велосипеде, общение с друзьями и обучение в обычной школе.
Но с ним вовсе не согласна бабушка девочки, которая намерена воспитать из внучки такого же вундеркинда, какой была её мать.

«Мой сосед Тоторо», 1988 год, Япония, режиссёр Хаяо Миядзаки


Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо».

 

Анимационный фильм рассказывает о двух сестрах, переехавших вместе с отцом в деревенский дом и столкнувшихся там с лесным духом. Именно он поможет девочкам пережить болезнь мамы, научит их слушать собственное сердце и заставит поверить в то, что чудеса в этой жизни всё же случаются. Этот мультфильм от японских кинематографистов пронизан атмосферой добра, а потому рекомендован для семейного просмотра, особенно когда жизнь кажется серой, и так не хватает порой веры в волшебство.

«Сто дней после детства», 1975 год, СССР, режиссёр Сергей Соловьёв


Кадр из фильма «Сто дней после детства».

 

История взрослении первой любви, трогательная, романтичная и немного грустная. Картина была выпущена больше 40 лет назад, но не утратила своей актуальности и сегодня, ведь во все времена подростки влюблялись, совершали опрометчивые поступки и учились на собственных ошибках. Фильм стоит смотреть и взрослым людям, и подросткам. Первым, чтобы не забыть те чувства, которые испытывали они в период взросления, а вторым – чтобы лучше понимать себя и своих ровесников.


«Бумажная луна», 1973 год, США, режиссёр Питер Богданович


Кадр из фильма «Бумажная луна».

Кадр из фильма «Бумажная луна».

 

Трудно представить себе более неподходящих для совместного путешествия людей, как незадачливый мошенник и девятилетняя девочка-сирота. Однако судьба свела их вместе, и героям приходится учиться сосуществовать вместе, и у них это даже получается. Правда, каждый раз, когда кажется, будто дела у этой странной парочки вроде идут на лад, всё рушится в самый неподходящий момент.

«Королевство полной луны», 2012 год, США, режиссёр Уэс Андерсон


Кадр из фильма «Королевство полной луны».

Кадр из фильма «Королевство полной луны».

 

История любви двух подростков, мальчика-сироты и девочки из семьи, кажущейся вполне благополучной, становится почти шекспировской трагедией, события которой разворачиваются в 1960-е годы. Побег детей становится отправной точкой для всего фильма и обрастает всё новыми персонажами, а подростковые чувства кажутся такими светлыми, чистыми и наивными, какой бывает только первая любовь. В картине поднимается множество серьёзных вопросов, но главными остаются всё же двое подростков, решивших сбежать от непонимания и навязчивости взрослых.

«Маленькая мисс Счастье», 2006 год, США, режиссёры Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис


Кадр из фильма «Маленькая мисс Счастье».

Кадр из фильма «Маленькая мисс Счастье».

 

Фильм о девочке, мечтающей обрести победу на конкурсе, совпадающем с названием картины. Родственники Олив искренне желают ей помочь, однако у всех множество собственных нерешённых проблем. Единственный, кто соглашается хоть что-то сделать – это дедушка девочки, но он страдает от наркотической зависимости. И всё же мечта маленькой Олив непременно исполнится, а её родители и многочисленные родственники научатся слышать не только себя, но и друг друга.

источник

Ссылка на первоисточник
стивен чбоски
валери фэрис
марк уэбб кадр
уэс андерсон
хаяо миядзаки кадр
питер богданович кадр
сергей соловьев
джонатан дэйтон
