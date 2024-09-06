7 лучших фильмов о детстве, которые помогут вернуться в самый беззаботный период жизни

Детство – это тот период жизни, о котором, наверное, многие вспоминают с теплотой и лёгкими нотками ностальгии. Поэтому и фильмы о детях и детстве пользуются заслуженной популярностью, ведь они помогают хотя бы на короткое время вернуться туда, где деревья были большими, а заботы и тревоги взрослой жизни были ещё неведомы..
«Чудо», 2017 год, США, Гонконг, Канада, режиссёр Стивен Чбоски
Кадр из фильма «Чудо».
Трогательная история о необычном мальчике, который никогда не ходил в школу и перенёс множество операций. Он жил в своем мире и, как многие его сверстники, любил смотреть фильмы, играть со своей собакой и общаться с друзьями. Только у него из-за редкой болезни нет лица. И ему только предстоит познакомиться с миром, где нет постоянной поддержки любимой мамы и снисхождения друзей. Создателям удалось снять удивительно добрый и трогательный фильм, после которого ещё долго сохраняется ощущение тепла и светлой радости.
«Одарённая», 2017 год, США, режиссёр Марк Уэбб
Кадр из фильма «Одарённая».
Главная героиня фильма – обычная, на первый взгляд, первоклассница. Правда, она живёт не с родителями, а с любимым дядей-лодочником, и обладает выдающимися способностями к математике. Дядя старается не акцентировать внимание на талантах племянницы, чтобы Мэри не постигла участь её мамы-математика, добровольно ушедшей из жизни. Он отстаивает право Мэри на счастливое детство, катание на велосипеде, общение с друзьями и обучение в обычной школе.
«Мой сосед Тоторо», 1988 год, Япония, режиссёр Хаяо Миядзаки
Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо».
Анимационный фильм рассказывает о двух сестрах, переехавших вместе с отцом в деревенский дом и столкнувшихся там с лесным духом. Именно он поможет девочкам пережить болезнь мамы, научит их слушать собственное сердце и заставит поверить в то, что чудеса в этой жизни всё же случаются. Этот мультфильм от японских кинематографистов пронизан атмосферой добра, а потому рекомендован для семейного просмотра, особенно когда жизнь кажется серой, и так не хватает порой веры в волшебство.
«Сто дней после детства», 1975 год, СССР, режиссёр Сергей Соловьёв
Кадр из фильма «Сто дней после детства».
История взрослении первой любви, трогательная, романтичная и немного грустная. Картина была выпущена больше 40 лет назад, но не утратила своей актуальности и сегодня, ведь во все времена подростки влюблялись, совершали опрометчивые поступки и учились на собственных ошибках. Фильм стоит смотреть и взрослым людям, и подросткам. Первым, чтобы не забыть те чувства, которые испытывали они в период взросления, а вторым – чтобы лучше понимать себя и своих ровесников.
«Бумажная луна», 1973 год, США, режиссёр Питер Богданович
Кадр из фильма «Бумажная луна».
Трудно представить себе более неподходящих для совместного путешествия людей, как незадачливый мошенник и девятилетняя девочка-сирота. Однако судьба свела их вместе, и героям приходится учиться сосуществовать вместе, и у них это даже получается. Правда, каждый раз, когда кажется, будто дела у этой странной парочки вроде идут на лад, всё рушится в самый неподходящий момент.
«Королевство полной луны», 2012 год, США, режиссёр Уэс Андерсон
Кадр из фильма «Королевство полной луны».
История любви двух подростков, мальчика-сироты и девочки из семьи, кажущейся вполне благополучной, становится почти шекспировской трагедией, события которой разворачиваются в 1960-е годы. Побег детей становится отправной точкой для всего фильма и обрастает всё новыми персонажами, а подростковые чувства кажутся такими светлыми, чистыми и наивными, какой бывает только первая любовь. В картине поднимается множество серьёзных вопросов, но главными остаются всё же двое подростков, решивших сбежать от непонимания и навязчивости взрослых.
«Маленькая мисс Счастье», 2006 год, США, режиссёры Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис
Кадр из фильма «Маленькая мисс Счастье».
Фильм о девочке, мечтающей обрести победу на конкурсе, совпадающем с названием картины. Родственники Олив искренне желают ей помочь, однако у всех множество собственных нерешённых проблем. Единственный, кто соглашается хоть что-то сделать – это дедушка девочки, но он страдает от наркотической зависимости. И всё же мечта маленькой Олив непременно исполнится, а её родители и многочисленные родственники научатся слышать не только себя, но и друг друга.
