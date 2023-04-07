Как сложилась судьба Моники Левински - стажёрки, которая наделала много шума в Белом доме

В конце 1990-х эта девушка стала одной из самых известных персон в мире. Подробности её связи с президентом США Биллом Клинтоном стали предметом обсуждения и осуждения, а последствия её обнародования изменили всю жизнь Моники Левински. В то время она даже предположить не могла, какими будут результаты её откровенности, ведь даже по прошествии двадцати с лишним лет Монике Левински приходится слышать оскорбительные высказывания в свой адрес.
Рухнувшие надежды
Моника Левински. / Фото: www.pinimg.com
В 1998 году историю грехопадения Моники Левински обсуждали едва ли не на каждой кухне. А сама история началась в 1995, когда 22-летнюю выпускницу колледжа Льюиса и Кларка приняли на стажировку в Белый дом. Вскоре на очаровательную молодую брюнетку обратил внимание сам президент.
В то время Моника Левински, кажется, искренне считала, будто у неё роман с Биллом Клинтоном. Подробностями своей связи девушка делилась со своей приятельницей Линдой Трип, служившей в министерстве обороны США. Именно она тайно записывала свои разговоры с Моникой, а после убедила её не отдавать в чистку то самое пресловутое голубое платье, на котором остались следы интимной близости с президентом. Позже Линда Трип передала свои записи прокурору и Монике пришлось давать показания в суде.
Моника Левински и Билл Клинтон. / Фото: www.karavan.ua
История её позора получила невиданную огласку, а сама Левински стала одной из самых обсуждаемых персон в мире. Но слава её была очень негативно окрашена. Монику обвиняли, осуждали, оскорбляли, она подверглась самой настоящей травле. Моника Левински одновременно лишилась надежд, как на карьеру, так и на личную жизнь.
Билл Клинтон, конечно, пострадал, но совсем не так масштабно, как Моника. По крайней мере, он сохранил своё место в Белом доме, да и Хиллари Клинтон активно поддерживала его на протяжении скандала. Когда же факт измены мужа уже был доказан, Хиллари смогла простить его.
Годы унижений
Моника Левински. / Фото: www.yimg.com
Шли годы, но скандал, участницей которого стала Моника Левински, всё не забывался. Никто не осуждал Билла Клинтона, более того, его роль в этой истории словно отошла на второй план. А вот Моника подвергалась многочисленным публичным унижениям, ей угрожали в интернете, по телефону и в письмах. Девушка была ошеломлена и раздавлена, она отчаянно переживала не только из-за своей репутации, которая была безнадёжно и навсегда испорчена, но ещё из-за боли, причинённой её родителям. Мама тогда боялась оставить Монику даже на минуту, опасаясь, что её могут затравить до того, что она просто покончит с собой.
Моника Левински. / Фото: www.plotek.pl
Она попыталась рассказать о том, что происходит, выпустив свою автобиографию в 1999 году, но ожидаемого сочувствия или хотя бы понимания она так и не нашла. Ей никто не собирался прощать её ошибку. Или её романтическую увлечённость. Она на самом деле считала, что у неё роман с Биллом Клинтоном, они даже обменивались небольшими подарками. Но для бывшего президента США она осталась «этой женщиной», которая, по его словам, помогала ему сбросить напряжение.
Когда стало понятно, что на её карьере в государственных структурах можно поставить крест, Моника Левински попыталась переформатировать свою жизнь. Она несколько лет пыталась заниматься производством модных аксессуаров, в том числе сумочек, принимала участие в разных медийных проектах, снялась в документальной картине Monica in Black and White. Но по большей части она пыталась спрятаться от посторонних глаз. Любое интервью заканчивалось очередными унижениями, оскорблениями и угрозами.
Моника Левински. / Фото: www.dailymail.co.uk
Её обвиняли в желании нажиться на скандале, при этом рассказывать о ней мог кто угодно, только не она сама. Кажется, весь мир увидел в Левински угрозу нравственности, а потому прощения она не заслуживала. Независимо от того, где она появлялась, Моника тут же ощущала на себе презрительные взгляды. Ей действительно предлагали за интервью баснословные суммы. Но она раз за разом от них отказывалась, как признавалась позже Левински, «из этических и моральных соображений». Со временем интерес к Монике, конечно, уменьшился, но полностью он не исчез.
Растоптанная жизнь
Моника Левински. / Фото: www.eonline.com
Друзья Левински создавали семьи, рожали детей, получали учёные степени, а она всё также пряталась от излишнего внимания к себе. Позже она уехала в Великобританию, где поступила в Лондонскую школу экономики. Всё свое время она посвящала учёбе, радовалась тому, как мало людей обращает на неё внимание, и смогла защитить степень магистра социальной психологии. Она искренне верила, что учёная степень позволит ей открыть двери в новую жизнь.
Вернувшись в США Моника стала проходить собеседования, но результат их был один. Ей отказывали именно из-за той «истории», как называли скандал несостоявшиеся работодатели. Ни один из них не решился взять на работу «эту женщину», при этом, в лучшем случае, ей просто вежливо отказывали, а в худшем ей приходилось наблюдать на лицах интервьюеров неприкрытое отвращение. Она пыталась заниматься собственными проектами, иногда перебивалась случайными заработками, но по большей части она жила на деньги, одолженные у мамы и знакомых.
Моника Левински. / Фото: www.parkrecord.com
Надо ли говорить о том, что личная жизнь её тоже не сложилась? 48-летняя Моника Левински живёт вместе с мамой в Нью-Йорке и направляет все свои силы на борьбу против травли в интернете. Она готова поддержать каждого, на кого обрушивается общественное порицание.
А ещё она очень сожалеет о том, что случилось с ней больше 20 лет назад. С её стороны это действительно была эмоциональная и искренняя привязанность. Вполне естественно, что в то время она меньше всего думала о последствиях своей связи с Клинтоном. Сегодня ей хотелось бы перемотать кассету назад и снова прийти в качестве стажёрки в Белый дом. Только теперь всё могло бы быть иначе. К сожалению, история не знает сослагательного наклонения.
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