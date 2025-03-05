Военные изобретения, которые стали частью повседневной жизни

Война подарила человечеству ряд изобретений, практически никак не связанных с военной промышленностью. Сегодня большинство из них вошло в наш повседневный обиход и современный человек понятия не имеет, для чего изначально придумывались наручные часы, что делали в микроволновой печи и кто изобрел обычную канистру.

Канистра

Микроволновая печь

Чайные пакетики

Беспилотные аппараты

Интернет

Наручные часы

Очки «Авиаторы»