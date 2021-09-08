Тайны ледяного континента: 5 фактов об Антарктиде, о которых многие могли не знать

Антарктида всегда привлекала ученых и первооткрывателей со всех уголков планеты. Были совершены сотни экспедиций на ледяной континент, но до сих пор Антарктида остается самым малоизученным местом на Земле. Но те открытия, которые были сделаны в последние годы, поражают и одновременно восхищают сознание.
Озера под километрами льда
Подземное озеро Восток.
В Антарктиде есть множество наземных озер, но есть и такие, которые скрыты под толщей льда. Всего ученые насчитали около 140 подземных озер, которые соединены между собой системой подледных рек. Самое известное из них — озеро Восток, было обнаружено в конце 1980-х г. Озеро находится под слоем вечных льдов на глубине 4000 метров. Восток никогда не замерзает из-за наличия подземных геотермальных источников.
Само по себе озеро, как и Марианская впадина — уникальное место на Земле. По предварительным оценкам, Восток находится под ледником уже несколько миллионов лет. Бурение скважины с перерывами длилось более 20 лет, и только в 2015 г. ученые смогли начать изучения озера. В его водах были обнаружены микроорганизмы, возраст которых пока не удалось идентифицировать. Возможно, в будущем удастся открыть другие виды живых организмов времен ледникового периода.
Кровавый водопад
Кровавый водопад.
«Кровавый водопад» — именно так назвал это удивительное место исследователь Гриффит Тейлор, когда впервые обнаружил его в 1911 году. Из небольшой трещины во льду иногда выходит вода, окрашенная в красный цвет. Долгие годы это необычное явление оставалось загадкой для ученых, и только в начале XXI века ответ был найден. Источником «кровавой» воды является подземное озеро, расположенное на глубине 400 метров. А необычный цвет воды — это результат уникального метаболического цикла. Проанализировав химический состав воды, ученые пришли к выводу, что подземное озеро населено микроорганизмами. Как полагают в Novate.ru, из-за полного отсутствия света и питательных веществ бактерии в процессе эволюции научились синтезировать их путем окисления сульфитов ионами железа, поступающих в воду из донного грунта.
Марсианский метеорит
Марсианский метеорит.
27 декабря 1987 г. в горах Антарктиды был найден кусок породы внеземного происхождения. Последующее изучение объекта доказало, что это остаток марсианского метеорита. Уникальность метеорита заключается в том, что на его поверхности были обнаружены окаменелые бактерии. Вопрос о внеземном происхождении организмов до сих пор остается открытым. Дело в том, что метеорит, предположительно, откололся от поверхности Марса более 4 млрд. лет назад, когда на планете еще могла быть вода и соответственно жизнь.
Зеленый континент
Лес в Антарктиде.
О том, что в Антарктиде миллионы лет назад были зеленые леса, ученые предполагали уже давно. Но недавние открытия полностью подтвердили эту теорию. За короткий промежуток времени в нескольких районах Антарктиды были найдены окаменелые остатки леса, который сгорел во время сильнейшего пожара. Пока что непонятно истинную причину пожара и был ли лес населен животными. Доказательством этой теории также служат найденные останки динозавров, которые могли обитать в Антарктиде миллионы лет назад.
Пирамиды и НЛО
Пирамиды в Антарктиде.
Кроме реальных открытий, Антарктида также окутана завесой тайн и фальсификаций. Взять хотя бы обнаруженные в 2013 году группой ученых три пирамиды. Открытие вызвало общественный резонанс. Предполагалось, что раньше на континенте могли жить древние разумные цивилизации, построившие целые города. Впрочем, как было доказано позже, пирамиды на фото — это всего лишь один из пиков горного массива Винсон по форме похожий на пирамиду.
Снимок Google Maps.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии