Кто они - первые христиане: 8 самых ранних центров христианства от Грузии до Эфиопии

Первые христиане – кто они? С этим понятием ассоциируются Иерусалим и в целом Римская Империя. Однако самые ранние центры христианства существовали и в других уголках планеты. Например, в Африке и в Индии. Где-то эта популярнейшая мировая религия до сих пор является основной, в других же местах некогда главенствующая конфессия была вытеснена «религиями-конкурентами» или даже исчезла навсегда. Предлагаем узнать в ранних центрах христианства, существовавших за пределами Римской Империи.
1. Грузия
Христианство в Грузии (на тот момент – древней Иберии) появилось в IV веке, а, возможно, и ранее. По крайней мере, из древних источников известно, что иберийский царь Мириан III обратился в эту веру в 326 году.
Считается, что уроженка Каппадокии, близкая родственница св. Георгия Нино (св. Нина, просветительница Грузии), выполняя волю Богородицы, ещё раз после апостолов провела проповеди в этих краях и укрепила христианство. Она и убедила принять крещение царя Мириана и царицу Нану.
Монастырю Джвари 1,5 тысячи лет.
2. Армения
Многие историки считают, что первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии, была Армения. Официальной религией христианство стало здесь в 301 году, тогда как в самой Римской Империи оно ещё было вне закона. Считается, что Армянская Апостольская Церковь была основана Григорием Просветителем еще раньше – в конце III столетия, а пришла эта религия на армянские земли благодаря просветительской деятельности апостола Варфоломея (Нафанаила) и апостола Фаддея (Иуды) в I веке.
3. Эфиопия
Помимо Армении, на звание первой страны, сделавшей христианство государственной религией, претендует Эфиопия. Согласно древним записям, сделанным на древнеэфиопском языке геэз, это случилось во время правления царицы Савской и царя Соломона.
Эфиопские иконы.
Западный историк IV века Руфиний писал, что христианство в Эфиопию принес святой Фрументий, который и стал ее первым епископом. Эти события происходили примерно в 325-330 годах.
И сегодня христианство считается самой популярной религией в Эфиопии. Его исповедуют 63% жителей страны. Крупнейшая из конфессий в этом государстве – Эфиопская православная церковь.
4. Нубия
В расположенной в долине Нила исторической области Нубии христианство широко распространилось в IV столетии, создав самобытную религиозную культуру. Священное Писание было переведено на древненубийский язык, на нем же проводились богослужения. В Нубии возводили многочисленные христианские храмы, украшенные великолепными фресками.
Нубийские фрески.
После того как эти края были завоёваны египтянами, на христиан стали оказывать все большее давление, однако нубийские царства в течение почти семисот лет продолжали сопротивляться исламизации. Тем не менее, христианских общин здесь постепенно становилось все меньше. В конце концов, Нуюийская церковь полностью исчезла.
Местные цари и епископы изображались на нубийских иконах темнокожими.
5. Индия
Как писал богослов Евсевий, а также другие известные в этой области авторы, христианство в Индию принесли апостолы Фома и Варфоломей. Легенды гласят, что индо-парфянский царь Гондофар принял христианскую веру благодаря святому Фоме, после чего последний продолжил свой миссионерский путь до юга Индии а, возможно, и дальше – до Поднебесной и до Малайзии.
Кстати, как указывает сирийский труд «Деяния Фомы» (начало III века), сначала ученик Христа не хотел отправляться служить в эти края, но однажды ночью Господь явился ему во сне и велел сопроводить индийского торговца Хаббана в его родное селение, на северо-запад Индии. Так, не смея отказать Богу, Фома отправился в путь и в итоге оказался на службе у индо-парфянского царя, в результате чего христианство приняли и правитель, и его брат, и множество других местных жителей.
Церковь святых Петра и Павла (Парумала) в Парумале (Керала).
Фома привнес христианство и на юг Индии, в штат Керала, где в 52 году обратил в эту веру большое количество браминов (древняя каста Намбудири). На юго-востоке Индии он также обратил в христианство местного короля, его поданных и простых жителей.
В Индии Фома основал множество христианских церквей, но здесь же он, увы, встретил и свою смерть: его убили, сначала забив камнями, а затем заколов копьём.
6. Месопотамия и Парфянское царство
Древний город Верхней Месопотамии Эдесса (ныне – турецкий город Шанлыурфа) еще с апостольских времен считался главным центром сирийского христианства.
В период гонений на первых христиан некоторые из них переселились в Эдессу, где стали проповедовать. Иными словами, Церковь Эдессана ведет свою историю еще от апостольских времен. На некоторое время христианство здесь даже становилось государственной религией.
В Верхней Месопотамии, которая располагалась на территории между Парфянской и Римской империями, образовалась Ассирийская Церковь Востока. Долгое время (с 250 г. до н.э. по 640 г. н.э.) здесь наблюдалась религиозная терпимость к христианам, однако постепенно начала набирать обороты религия зороастризма. После того как эти края были завоеваны мусульманами (в VII cтолетии), христиан гонениями не подвергали, однако обложили высокими налогами.
7. Персия и Средняя Азия
В Мидии, Парфии, Персии, и в Бактрии (исторической области, частично расположенной на территориях современных Узбекистана, Таджикистана и Афганистана) христианство получило распространение во II веке. В 220-х годах в Персидской империи уже существовало несколько епископств.
В 424 году на Совете церкви в древнем городе Селевкии, располагавшемся на реке Тигр, был избран первый патриарх, которому теперь должна была подчиняться вся церковь Востока. К тому времени церковная власть уже сместилась из Эдессы в Селевкию.
Руины Селевкии в наши дни.
Центрами миссионерской христианской церкви в те времена были и Селевкия, и ее «побратим» Ктесифон (крупнейший город поздней античности, располагавшийся на реке Тигр, недалеко от современного Багдада).
8. Аравия
Распространение христианства на Аравийском полуострове связано с трёхлетним пребыванием в этих краях апостола Павла. Также, согласно церковной истории, в IV веке в Аравии проповедовал апостол Варфоломей.
В этот период на территории нынешней Саудовской Аравии появилась христианская Церковь Аль-Джубайль, которая была шедевром раннехристианской архитектуры. Увы, сейчас сохранились лишь её фрагменты. Кстати Аль-Джубайль считается одной из старейших церквей мира.
То, что осталось от церкви Аль-Джубайль.
На Аравийском полуострове христианство сохранилось и по сей день – так, например, в Саудовской Аравии его исповедуют 4,4 % жителей (включая как граждан, так и проживающих в стране иностранцев). В Катаре есть и католические, и православные, и протестантские церкви.
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