Дизайн интерьера маленькой кухни, или Как нескольким квадратных метрам засиять по-новому

Современные идеи дизайна маленькой кухни.

1. Акцент на белый цвет

Белый — лучший друг небольшой кухни.

Он отражает свет, усиливая ощущение простора, и визуально раздвигает стены.

Если использовать его не только в отделке, но подобрать мебель в белом цвете, будет казаться, что пространство вовсе не имеет границ.

Чтобы интерьер маленькой кухни не казался слишком стерильным, используйте несколько оттенков белого и комбинируйте разные текстуры.

Например, фасады кухни могут быть глянцевыми, стены и шкафы – матовыми.

Пространство, оформленное в светлых тонах, всегда кажется опрятнее пёстрых интерьеров.

2. Мебель для маленькой кухни

Она не выглядит громоздкой, особенно когда почти сливается с фоновым цветом стен. Неяркая, светлая мебель – то, что нужно для маленькой кухни.Она не выглядит громоздкой, особенно когда почти сливается с фоновым цветом стен.

Прекрасным решением станет прозрачный обеденный стол.

Очень важно, чтобы мебель была вместительной, но здесь главное не переборщить с предметами обстановки – их должно быть как можно меньше.

Также очень удобны и практичны в хозяйстве передвижные мини-столики в качестве дополнительной рабочей зоны.

Для малогабаритной кухни оптимальным вариантом будут овальные или круглые формы, которые уже сами по себе не предусматривают четких ровных линий, что делает помещение шире и просторней.

Многие отдают предпочтение складным или раздвижным столам. Это очень практично, ведь когда на кухне обедают 2-3 человека, компактного столика вполне достаточно.

3. Оригинальные идеи для хранения

Идеальное размещение столовых приборов.

Выделите один ящик под баночки со специями.

Отличное решение – выделить место для моющих практически над полом.

Оригинальная и удобная полка-сушилка.

Вместительный шкаф с отсеками под посуду.

Шкаф для хранения различных тарелок.

Удобные и практичные мини-ящички для всяких мелочей, которые могут понадобиться в любую минуту.

Выдвижная полочка.

Вместительный ящик под различные сыпучие.

4. Элементы декора и текстиль

Старайтесь оставить как можно больше естественного света.

Откажитесь от громоздких портьер, выбирайте легкие воздушные занавески, римские или рулонные шторки.

Повесьте карниз чуть выше окна. Таким образом, оно будет как бы тянуться ввысь, а потолок казаться более высоким.

Разбавьте монохромный кухонный интерьер небольшим цветочным горшком с симпатичным растением.

Небольшие элементы декора, минимум цвета, чёткие границы и хорошее освещение дарит ощущение безграничного простора.

Оригинальные стеклянные вазочки.

6. Освещение

Визуально расширить помещение помогут точечные яркие светильники, расположенные по периметру потолка, а также над навесными шкафчиками и полочками.

Прекрасный выбор – многоламповые модели, равномерно распределяющие свет над обеденным и рабочим столом.

Как вариант, яркий акцент в освещении можно сделать на люстру.

Оригинальная идея освещения кухни с мягким рассеянным светом.