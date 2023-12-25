Главные красотки Голливуда начала XX века: «Девушки Зигфилда» на чувственных фотографиях в стиле ню

Когда в 1907 году продюсер Флоренц Зигфельд собрал группу девочек-хористок, никто и представить себе не мог, что коллектив «Девушки Зигфилда» завоюет огромную популярность и станет известнейшим бродвейским брендом. Именно из этого коллектива началась карьера сразу нескольких успешных голливудских актрис. В этом обзоре потрясающие фотографии девочек Зигфельда из 1910-1920-х годов, которые переносят в то время, когда женщины были красивы без помощи пластических хирургов.
1. Эдриэнн Эймс
Американская актриса, которая была удостоена звезды голливудской «Аллеи славы».
2. Агнес Эйрс
Актриса, которая была популярна в эпоху немого кино.
3. Энн Пеннингтон
Знаменитая американская танцовщица.
4. Барбара Стэнвик
Актриса, которая была особенно популярна в 1930-1940-х годах.
5. Билли Дав
Американская актриса и фотомодель.
6. Кэтрин Мойлан
Американская актриса Кэтрин Мойлан в объективе импресарио Флоренза Зигфелда.
7. Клаудия Делл
Портретный снимок популярной голливудской актрисы.
8. Долорес Костелло
Актриса, которую называли «Богиня немого кино».
9. Дорис Ллойд
Актриса театра, кино и телевидения, которая снялась более чем в 150 фильмах.
10. Дороти Кнапп
Портретная фотография ослепительной актрисы Дороти Кнапп.
11. Дороти Стоун
Талантливая актриса и танцовщица, которая была популярна в 1930-х годах.
12. Эдна Уоллес Хоппер
Американская актриса немого кино и театра.
13. Фанни Брайс
Американская комедиантка и создательница радиосериала «Шоу малышки Снукс».
14. Фрэнсис Уайт
Голливудска кинодива 1930-х годов.
15. Глория Свенсон
Одна из самых ярких звезд эпохи немого кино.
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