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Главные красотки Голливуда начала XX века: «Девушки Зигфилда» на чувственных фотографиях в стиле ню



Когда в 1907 году продюсер Флоренц Зигфельд собрал группу девочек-хористок, никто и представить себе не мог, что коллектив «Девушки Зигфилда» завоюет огромную популярность и станет известнейшим бродвейским брендом. Именно из этого коллектива началась карьера сразу нескольких успешных голливудских актрис. В этом обзоре потрясающие фотографии девочек Зигфельда из 1910-1920-х годов, которые переносят в то время, когда женщины были красивы без помощи пластических хирургов.

1. Эдриэнн Эймс


Американская актриса, которая была удостоена звезды голливудской «Аллеи славы».

Американская актриса, которая была удостоена звезды голливудской «Аллеи славы».

 

2. Агнес Эйрс


Актриса, которая была популярна в эпоху немого кино.

Актриса, которая была популярна в эпоху немого кино.

 

3. Энн Пеннингтон


Знаменитая американская танцовщица.

Знаменитая американская танцовщица.

 

4. Барбара Стэнвик


Актриса, которая была особенно популярна в 1930-1940-х годах.

Актриса, которая была особенно популярна в 1930-1940-х годах.

 

5. Билли Дав


Американская актриса и фотомодель.

Американская актриса и фотомодель.

 

6. Кэтрин Мойлан


Американская актриса Кэтрин Мойлан в объективе импресарио Флоренза Зигфелда.

Американская актриса Кэтрин Мойлан в объективе импресарио Флоренза Зигфелда.

 

7. Клаудия Делл


Портретный снимок популярной голливудской актрисы.

Портретный снимок популярной голливудской актрисы.

 

8. Долорес Костелло


Актриса, которую называли «Богиня немого кино».

Актриса, которую называли «Богиня немого кино».

 

9. Дорис Ллойд


Актриса театра, кино и телевидения, которая снялась более чем в 150 фильмах.

Актриса театра, кино и телевидения, которая снялась более чем в 150 фильмах.

 

10. Дороти Кнапп


Портретная фотография ослепительной актрисы Дороти Кнапп.

Портретная фотография ослепительной актрисы Дороти Кнапп.

 

11. Дороти Стоун


Талантливая актриса и танцовщица, которая была популярна в 1930-х годах.

Талантливая актриса и танцовщица, которая была популярна в 1930-х годах.

 

12. Эдна Уоллес Хоппер


Американская актриса немого кино и театра.

Американская актриса немого кино и театра.

 

13. Фанни Брайс


Американская комедиантка и создательница радиосериала «Шоу малышки Снукс».

Американская комедиантка и создательница радиосериала «Шоу малышки Снукс».

 

14. Фрэнсис Уайт


Голливудска кинодива 1930-х годов.

Голливудска кинодива 1930-х годов.

 

15. Глория Свенсон


Одна из самых ярких звезд эпохи немого кино.

Одна из самых ярких звезд эпохи немого кино.

 

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