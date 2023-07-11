7 вещей, которые сделают кухню невероятно уютной

Вещи, которые делают кухню уютной
На кухне хозяйки проводят добрую часть времени. Важно создать в этой комнате комфортную атмосферу, чтобы находиться в ней было приятно, а кулинарные шедевры получались особенно вкусными. Мы составили небольшой рейтинг вещей, которые способны сделать интерьер кухни привлекательным и невероятно уютным.
1. Милые шторки
Шторы из натуральной ткани делают кухню невероятно уютной
Наиболее быстро и качественно преобразить кухню можно при помощи штор. Они должны хорошо пропускать свет, «дышать» и иметь красивый внешний вид. Конечно, самое простое и практичное решение – установить пластиковые жалюзи, но для создания уюта такой вариант не подходит. Лучше остановиться на льняных или хлопчатобумажных шторах. Ими приятно любоваться, правда, их придётся хорошо выглаживать при помощи парового утюга после каждой стирки.
Стильные шторки
2. Плетёные корзинки
В плетёную корзинку можно сложить различную кухонную мелочь
Большие и маленькие, высокие и низкие, узкие и широкие – любые плетёные корзинки способны внести в интерьер кухни нотки тепла. Они обладают приятным пшеничным оттенком, имеют ярко выраженную текстуру, к ним приятно прикасаться. И помимо всех этих преимуществ в таких корзинках удобно хранить продукты и кухонную утварь.
Красиво и функционально!
3. Ковёр
Ковёр, как яркий акцент на кухне
Это очень яркий и красивый элемент интерьера, который в мгновение меняет облик комнаты. Чтобы ковёр на кухне не приносил много хлопот, следует выбирать модель из натурального материала, хлопка или шерсти, они чистятся легче других. Есть небольшая хитрость при выборе идеального ковра для кухни: чем тоньше ковёр и меньше ворс на нём, тем легче за ним ухаживать.
Чем меньше ворс и тоньше ковёр, тем лучше
4. Место для отдыха
Создание кулинарных шедевров – занятие подчас не из лёгких. Приготовление некоторых блюд занимает массу времени и сил. Поэтому хозяйке просто необходимо иметь на кухне небольшое место для отдыха. Устроить его можно, например, на подоконнике или небольшой табуретке. Для удобства рекомендуется дополнить его мягкой подушкой или шкурой.
Уютное место для отдыха на кухне
Задействовать можно даже подоконник
5. Кухонная библиотека
У хорошей хозяйки много кулинарных книг. Хочется, чтобы все они были под рукой, и во время приготовления блюд можно было быстро достать нужный сборник рецептов. Для этого достаточно отвести одну полочку для кулинарной литературы. Это не только удобно, но и красиво.
Несколько небольших полочек для любимых кулинарных книг
Стильная кухонная библиотека
6. Медная посуда
Ретро-шик кухне подарит медная посуда. Её не обязательно должно быть много, это могут быть перечница с солонкой или несколько кастрюль на стене. Главное, чтобы такие аксессуары перекликались с другими предметами интерьера или наоборот контрастировали с ними. Например, очень эффектно смотрятся медные изделия на голубом и синем фоне.
Медная посуда в интерьере кухни
7. Цветная техника
Скуку однообразного и монотонного интерьера способна разбить цветная бытовая техника. Цветной холодильник или миксер перестанут быть просто функциональными предметами. Они превратятся в элементы декора и смогут создать жизнерадостную атмосферу, которая будет дарить хозяйке положительные эмоции.
Красивая цветная техника для кухни
Рыжий холодильник вносит в интерьер кухни нотки тепла
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