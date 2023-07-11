7 вещей, которые сделают кухню невероятно уютной

Вещи, которые делают кухню уютной

1. Милые шторки

Шторы из натуральной ткани делают кухню невероятно уютной

Стильные шторки

2. Плетёные корзинки

В плетёную корзинку можно сложить различную кухонную мелочь

Красиво и функционально!

3. Ковёр

Ковёр, как яркий акцент на кухне

Чем меньше ворс и тоньше ковёр, тем лучше

4. Место для отдыха

Уютное место для отдыха на кухне

Задействовать можно даже подоконник

5. Кухонная библиотека

Несколько небольших полочек для любимых кулинарных книг

Стильная кухонная библиотека

6. Медная посуда

Медная посуда в интерьере кухни

7. Цветная техника

Красивая цветная техника для кухни

Рыжий холодильник вносит в интерьер кухни нотки тепла