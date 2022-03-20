Новый вид «пластики» набирает популярность, и он точно не понравится многим красоткам

Новая тенденция в бьюти-индустрии, которую уже подхватили многие знаменитости.

Без таких «уточек» Инстаграм будет уже не тот.

Уменьшение губ – новый тренд с истоками в Азии.

Уменьшение губ – процедура более сложная, чем их увеличение.

От увеличения губ уже отказались многие звезды: Николь Кидман.

«Первая дочь» США тоже стала выглядеть куда натуральнее.

Джессика Альба определенно выглядела по-другому.

Кайли Дженнер – одна из законодательниц массового тренда на большие губы.

Юлия Волкова отказалась от больших губ в пользу натуральности.

Алекса постепенно возвращает «своё» лицо.

«Без губ» Варнава нравится поклонникам куда больше.

Время «закатать» губу?