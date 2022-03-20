Новый вид «пластики» набирает популярность, и он точно не понравится многим красоткам

Новая тенденция в бьюти-индустрии, которую уже подхватили многие знаменитости.
Эх, мода, беспощадная ты стерва. Только успеваешь прийти в себя после очередного тренда, как он становится вчерашним днём. А ему на смену уже спешит новая порция абсурда. Первыми все колебания в тонком fashion-мире улавливают знаменитости. И те, кто внимательно следит за звёздами через экран смартфона, наверняка заметили большие перемены во внешности знаменитых красоток. А всё потому, что популярность набирает новый вид «пластики». Одним он не понравится, а вот других точно порадует!
Без таких «уточек» Инстаграм будет уже не тот.
Кажется, уже почти не осталось девушек с естественными (не «накачанными») губами. А если и осталось, то их точно нет в Инстаграме. С приходом 00-ых идея «больших и пухлых» прочно засела в умах гламурных красоток, а за последние лет 5 поработила уже всю индустрию красоты и ей сочувствующих. В ход шло всё: силикон и более современная гиалуроновая кислота, филлеры всех калибров, «свистки» (а то и вовсе «гениальный» совет подуть в баночку) или просто обилие карандаша в километре от естественной линии губ. Но, кажется, этой бьюти-вакханалии скоро придёт конец. Потому что в моду входит её противоположность – процедуры по уменьшению губ.
Уменьшение губ – новый тренд с истоками в Азии.
Как и всё странное в современной бьюти-индустрии, новое веяние зародилось в странах Азии (да, Южная Корея, мы смотрим на тебя!). В отличие от американских селебритиз и бьюти-блогеров московского разлива, тут в моде другой типаж красоты. Девушки стараются походить на фарфоровых кукол или вечных детей: с бледной кожей, большими «удивлёнными» глазами, точёным подбородком и маленьким аккуратным ртом. Есть спрос – будет предложение. И вот уже местные мастера красоты вовсю уменьшают клиенткам их «слишком большие» губы.
Уменьшение губ – процедура более сложная, чем их увеличение.
Уменьшить губы – это вам не филлер вколоть. Тут требуется хирургическое вмешательство. Пластический хирург буквально стягивает часть кожи швами и тем самым создаёт новый контур рта. Вся операция занимает 40 минут-час и проходит под местной анестезией. Цена стартует от 500 долларов.
От увеличения губ уже отказались многие звезды: Николь Кидман.
«Первая дочь» США тоже стала выглядеть куда натуральнее.
Факт, что тенденция на более мелкие «натуральные» губы набирает обороты, подтверждают и знаменитости. Доподлинно неизвестно, хирургическими усилиями или просто позабыв «обновить филлер», но от надутых губ уже отказались Николь Кидман, Иванка Трамп, Кортни Кокс и любительница пластики Линдси Лохан.
Джессика Альба определенно выглядела по-другому.
Губы красавицы Джессики Альбы нынче и вовсе выглядят «как не родные».
Кайли Дженнер – одна из законодательниц массового тренда на большие губы.
И даже одна из законодательниц тренда Кайли Дженнер явно стала выглядеть хоть на полмиллиметра натуральнее.
Юлия Волкова отказалась от больших губ в пользу натуральности.
Из русскоговорящих охотниц за трендами «сдутыми» губами уже отличилась экс-«ТАТУ» Юлия Волкова...
Алекса постепенно возвращает «своё» лицо.
…певица Алекса, которая лет 10 прочно «сидела» на уколах красоты...
«Без губ» Варнава нравится поклонникам куда больше.
… и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. Преображение актрисы поклонники восприняли на «ура» и буквально засыпали её новые фото комплиментами. По их мнению, тонкие губы идут девушке гораздо больше.
Время «закатать» губу?
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