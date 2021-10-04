«Не от большого ума»: три способа извлечь лампочку изо рта

Современный интернет, в частности YouTube, полон горе-экспериментаторов, которые решают засунуть себе в рот лампочку, чтобы затем попытаться ее достать. В абсолютном большинстве случаев выходки такого рода заканчиваются крайне плохо для экспериментатора. Поэтому лучшее, что можно сделать – это не глотать лампочки в принципе.
ВАЖНО: никогда не пытайтесь глотать лампочку.
В чем суть проблемы
Суть проблемы - короткий ум. |Фото: ludirosta.ru.
Почему люди глотают лампочки? Ответ на этот вопрос печально прост. В большинстве случаев они делают это на спор, ради хайпа или «интереса» будучи полностью уверенными в том, что уж у них то все пойдет совсем иначе, нежели у всех неудачников-предшественников. Однако на деле все оказывается иначе – вот лампочка уже во рту и поделать с ней ничего нельзя. Интересно, что на том же YouTube большинство таких «экспериментов» заканчивается вызовом медиков.
Вопреки распространенному заблуждению, лампочку во рту держат вовсе не зубы. Ее удерживают жевательные мышцы, в которых случается спазм после попадания в рот крупного предмета. Случается этот спазм всегда. Как это не смешно и странно не прозвучит, но многие годы глотания лампочек позволили накопить некоторый опыт по их извлечению.
Методики извлечения
Просто так не достать. |Фото: youtube.com.
Важно: если инстинкт самосохранения и голос здравого разума все-таки не смогли уберечь от попытки заглотить лампочку, важно не пытаться выдернуть ее изо рта. Это чревато тем, что она лопнет и осколки стекла попадут в рот или что еще хуже в горло и пищевод! Все это опасно для жизни.
Первый способ касается только счастливых обладателей крупных челюстей. Им будет достаточно наклонить голову вперед, сделать глубокий вдох и попытаться максимально расслабиться, после чего предпринять попытку руками аккуратно разжать челюсти. Действовать следует спокойно и уверенно.
Нечто подобное, хотя здесь еще и не совсем правильно. |Фото: medicasm.ru.
Второй способ достаточно опасный. Его используют исключительно в тех случаях, когда вызвать медиков никак не получится. Из платка и шнурка создается конструкция наподобие гамака. После этого она засовывается в рот так, чтобы полностью закрыть тканью всю лампочку. Если нет уверенности в том, что вся площадь стекла закрыта платком действовать нельзя! Если же все сделано верно – лампочка аккуратно разбивается отверткой, а затем очень осторожно стекло вытягивается в платке. После процедуры нужно будет помыть рот и, стараясь не глотать, отправиться в больницу.
Лучше всего не экспериментировать и вызвать спецов. ¦Фото: yandex.ru.
Самый лучший способ – обратиться за помощью к врачам. Врачи применяют для извлечения лампочек изо рта горе-экспериментаторов сразу два способа. Первый – откровенно неприятный, но в целом безболезненный. Это инъекция специального обезболивающего препарата, который снимет спазм и позволит легко извлечь лампочку. Второй – это искусственный вывих челюсти.
Поэтому лучший совет – не глотать лампочки и не делать глупостей, которые могут навредить здоровью и поставить по угрозу жизнь!
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