Из странной «серой мышки» в экстравагантную икону стиля: Что изменило Ренату Литвинову

Грация, утонченность и женственность – все это про Ренату Литвинову. Многим она известна в первую очередь, как светская львица и икона стиля с неповторимым вкусом и взглядом на мир, и только во вторую – как актриса и режиссер. Нисколько не умаляя профессиональные качества и таланты Литвиновой, именно ее обворожительная персона и годами отточенный стиль имеют массу поклонников и подражателей.
Из гадкого утенка в обольстительную краса
вицу
Рената Литвинова в детстве вместе с матерью.
Литвинова родилась в семье врачей, ее отец принадлежал к дворянскому роду, что, можно предположить, наложило определенный отпечаток на будущую звезду. Брак родителей Ренаты скоро распался, поэтому девочка осталась жить с мамой. Финансов в семье постоянно не хватало, поэтому у матери не было возможности одевать дочь в красивые наряды. Литвинова всегда выглядела очень просто. Она часто уходила в себя или проводила время за чтением, близких знакомств с ровесниками не имела.
Они в свою очередь ее недолюбливали и считали белой вороной из-за излишней скромности, «странности» и непохожести на остальных. Рената же была крайне неуверенным в себе ребенком. Она стеснялась бедственного финансового положения своей семьи, своего имени, внешности и даже распавшегося родительского брака. Однако, в юности гадкий утенок расцвел. Девушка стала получать много внимания со стороны противоположного пола, ей часто делали комплименты и ухаживали. Видимо, тогда Литвинова осознала, что в ней есть нечто особенное, что привлекает окружающих людей, и это была не просто внешняя красота.
Рената Литвинова во времена учебы во ВГИКе.
После школы девушка поступила во ВГИК на факультет сценарного дела. С детства Литвинова обожала не только читать, но и писать собственные рассказы, потому с выбором будущей профессии она не мучилась. В силу того, что на факультете обучались в основном представители и мужского пола, Рената всегда была окружена их вниманием. Многие из них вдохновлялись внешностью будущей звезды и просили, чтобы она стала их музой, а конкретнее, ее часто звали на съемки учебных работ.
Именно многочисленные любительские съемки помогли Ренате раскрыть её актерский потенциал и неповторимый шарм. Девушка решила дать шанс актерской карьере, поэтому с удовольствием бралась за роли в проектах таких режиссеров, как Кира Муратова (фильм «Увлечения»), Валерий Тодорковский («Страна глухих»), Александр Митте (сериал «Граница. Таежный роман») и других. В названных картинах Литвинова играла преимущественно обворожительных, добрых девушек не от мира сего. Рената очень лаконично вписывалась в каждую роль, потому что героини были ей близки. Их истории она проживала, а не отыгрывала.
Неповторимый образ и многолетняя приверженность ему
Стильные эксперименты Литвиновой.
В юности, в самом начале своего карьерного пути Рената Литвинова экспериментировала со своей внешностью, пробуя различные образы, прически и макияжи, но по-настоящему она обрела себя, когда остановилась на ретро-стиле. Звезда никогда не загоняла себя в определенные рамки, но старалась выдерживать свой уникальный стиль, интерпретируя его по-разному. Разумеется, актриса вдохновлялась прошлым, западными и отечественными звездами 50-х, в числе которых были Марлен Дитрих и Грета Гарбо, но в современных реалиях ее стиль совсем не кажется старомодным, так как годами выработанное чувство вкуса позволяет Ренате самостоятельно диктовать миру, что актуально, а что - нет.
Неотъемлемым атрибутом образа актрисы являются яркая красная помада и элегантная прическа в виде аккуратных волн в стиле 50-х. Литвинова является амбассадором черного цвета, потому что именно он является ее визитной карточкой. Несмотря на преобладание этого цвета в гардеробе актрисы, образы Ренаты совсем не кажутся мрачными или однотипными. Ее мастерство сочетать акцентные предметы одежды, аксессуары и изысканные ювелирные украшения с черным цветом делает каждый выход знаменитости уникальным и ярким.
Яркие образы Ренаты в фирменном стиле.
Литвинова как никто другой умеет носить роскошные меха, кружева и кожу. Она всегда выглядит очень дорого, при этом далеко не одежда и дорогие аксессуары украшают ее, в ее случае все наоборот. Трудно найти вычурные, аляпистые образы Ренаты, потому что звезда нашла определенный баланс, которого многим так и не удается достичь. Литвинова является женщиной, которая вобрала в себя грацию, сдержанность, хрупкость и строгость прошлого и грамотно соединила их с живой, яркой, смелой энергетикой настоящего.
Литвинова как никто другой умеет преподносить себя публике. Утонченная, загадочная, женственная и в то же время дерзкая – все эти эпитеты приходят на ум при виде очередного обворожительного появления Ренаты на публике. Дело не только в выработанном уникальном стиле и чувстве вкуса. Очевидно, что звезда провела огромную работу не только над своим внешним видом, но и над личностной составляющей. Литвиновой удалось до предела раскрыть свой природный шарм и ненавязчивую харизму, которые буквально витают вокруг ее персоны. Об этом говорят ажурная грамотная речь актрисы, ее мимические особенности и сдержанная, порхающая жестикуляция.
Смелые эксперименты и дружба с эксцентричными личностями
Рената Литвинова с Демной Гвасалия и с Гошей Рубчинским.
Известно, что звезда давно состоит в теплых дружеских отношениях с креативным директором эпатажного бренда Balenciaga Демной Гвасалия и с российским дизайнером, который в данным момент сотрудничает с Канье Уэстом и его брендом Yeezy, Гошей Рубчинским. Гвасалия считает российскую артистку своей музой, а Рената в свою очередь часто посещает модные показы бренда, занимая место в первых рядах. Демна не раз сотрудничал с Литвиновой, приобщая ее к различным фотосессиям и новым кампейнам Balenciaga. Рубчинский также не раз просил Ренату принять участие в фотосессиях для его бренда.
Дружба с талантливыми представителями мира моды несколько повлияла на стиль звезды. Литвинова стала экспериментировать с нетипичными для себя предметами одежды: массивная обувь, верхняя одежда оверсайз, безразмерные свитеры, огромные спортивные костюмы и многое другое. Преданные фанаты Ренаты без особого восторга восприняли такие перемены во внешнем виде артистки, но Литвинова, вероятно, и сама поняла, что все это не про нее. По сей день звезда продолжает пробовать себя в новых амплуа, но делает это с большой осторожностью и прежней приверженностью собственному стилю.
Литвинова в образах от Balenciaga.
По мнению Литвиновой, непозволительно всю жизнь быть серой мышью, намного лучше прибегать к разумному эпатажу, который будет отражать личность человека. Рената и сама живет по этому принципу. Эксперименты с образом – это неотъемлемый атрибут жизни творческого человека. Главное в этом деле – остаться верным самому себе и не потерять свое «я» в закромах эксцентричности, которая не идет из души. Литвиновой удалось сохранить верность собственному стилю, видению мира и самой себя, что подтверждает ее статус иконы стиля.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии