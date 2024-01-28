Лучшее место для хранения лука

Рассказываем, какой лайфхак поможет вам надолго вычеркнуть лук из списка продуктов.







Большинство из нас привыкли использовать лук в приготовлении многих блюд. Поэтому этот он точно лидирует в списке самых часто покупаемых овощей по всему миру. Однако чрезмерная закупка лука нередко приводит к тому, что половина купленного портится и становится непригодной для потребления в пищу. Но есть несколько секретов, которые помогут вам сохранить свежесть лука на срок до года.



Так, многие из нас хранят белый и красный лук, а также лук-шалот в холодильнике, считая, что так удастся продлить срок его хранения. Однако это неверно, поскольку луку не так важен холод. Главное, что вы должны учесть при выборе места хранения этого овоща — это прохлада (но без замерзания), отсутсвие влаги и циркуляция воздуха. Как мы понимаем, холодильник, хоть и продержит лук свежим дольше, чем при жаркой температуре, все равно не сохранит его пригодным дольше недели. И так, какие места в доме подойдут под хранение лука?







Гараж

Кладовая

Ящик на кухне

Если ваш дом оборудован гаражом, или же вы владеете таким помещением, оно идеально подойдет для хранения лука. Только убедитесь в том, что в вашем гараже не находятся токсичные материалы, по типу автомобильных шин, краски и прочего. Также просмотрите свой гараж на наличие плесени: вам может казаться, что воздух хорошо циркулирует, но стены помещения скажут больше, чем ваши ощущения.В американских фильмах и сериалах у обладателей домиков в пригороде обязательно найдется кладовая, содержащая столько продуктов, что, кажется, можно больше никогда не посещать супермаркет. Эта фишка в планировке жилого помещения перекочевала и к нам, и теперь кладовыми оснащены не только загородные дома, но и многие квартиры. И если ваша кладовая комната оснащена окном или вентиляцией, а также не копит влагу, то она идеально подойдет для хранения лука.Если гараж или кладовая есть не у каждого из нас, то свободный ящик на кухне могут найти многие. Так, проследите, чтобы ящик был закрыт от лучей света, и, желательно, находился ближе к прохладному полу.При выборе места хранения лука обратите внимание и на его будущих «соседей». Все потому, что лук ни в коем случае нельзя хранить с картофелем, поскольку последний склонен к гниению. Также учтите, что, купив лук, его стоит освободить от полиэтиленового пакета, так как он удерживает влагу.Если задаться вопросом, в какой емкости лучше хранить лук, то для этого подойдут кухонные корзины без крышки, а также сумки-авоськи, поскольку в последних будут отверстия, необходимые для вентиляции. Обратите внимание, что лук-порей, чеснок и сладкий лук, напротив, должны храниться в холодильнике.