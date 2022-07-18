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Что делать если треснула стена

Треснувшая стена — проблема, которую вполне можно решить. Отремонтируйте её, а заодно укрепите фундамент!

Что делать если треснула стена

Начать следует с укрепления фундамента. Для этого потребуется отремонтировать отмостку. Выкопайте траншею вокруг дома. Нарежьте стальные прутики по 17 см.

Что делать если треснула стена

Вбейте сверху и снизу слева и справа. Закрепите нитку, чтобы был один уровень.

Что делать если треснула стена

По нити закрепите другие прутики. Установите арматуру.

Что делать если треснула стена

Строго по нити вбейте стойки для будущей опалубки.

Что делать если треснула стена

Далее необходимо использовать либо ОСБ, либо листы гипсокартона, на крайний случай. Обтяните плёнкой, чтобы гипсокартон не размок, и установите за стойками. Залейте бетонную смесь из расчёта 1 часть цемента, 2,5 песка, 3,5 щебня.

Что делать если треснула стена

Когда всё схватится, следует демонтировать опалубку и обратно засыпать грунтом.

Что делать если треснула стена

Когда фундамент укреплён, приступайте к непосредственной трещине. Через каждые 2-3 ряда удаляйте старый раствор между кирпичами с помощью перфоратора.

Что делать если треснула стена

Штробу промойте из шланга, чтобы убрать всю пыль. Затем заполните штробу наполовину раствором. Затем скобой из 8 арматуры сделайте отметины, где просверлите отверстия перфоратором, чтобы арматура зашла вглубь.

Что делать если треснула стена

После этого заполните пустоты раствором. Повторите такое укрепление скобой во всех штробах.



Что делать если треснула стена

Трещина надёжно отремонтирована, как и фундамент!

Что делать если треснула стена

Подробнее о том, как отремонтировать треснувшую стену и укрепить фундамент, смотрите в видео ниже:


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