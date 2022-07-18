Что делать если треснула стена

Треснувшая стена — проблема, которую вполне можно решить. Отремонтируйте её, а заодно укрепите фундамент!







Начать следует с укрепления фундамента. Для этого потребуется отремонтировать отмостку. Выкопайте траншею вокруг дома. Нарежьте стальные прутики по 17 см.







Вбейте сверху и снизу слева и справа. Закрепите нитку, чтобы был один уровень.







По нити закрепите другие прутики. Установите арматуру.







Строго по нити вбейте стойки для будущей опалубки.







Далее необходимо использовать либо ОСБ, либо листы гипсокартона, на крайний случай. Обтяните плёнкой, чтобы гипсокартон не размок, и установите за стойками. Залейте бетонную смесь из расчёта 1 часть цемента, 2,5 песка, 3,5 щебня.







Когда всё схватится, следует демонтировать опалубку и обратно засыпать грунтом.







Когда фундамент укреплён, приступайте к непосредственной трещине. Через каждые 2-3 ряда удаляйте старый раствор между кирпичами с помощью перфоратора.







Штробу промойте из шланга, чтобы убрать всю пыль. Затем заполните штробу наполовину раствором. Затем скобой из 8 арматуры сделайте отметины, где просверлите отверстия перфоратором, чтобы арматура зашла вглубь.







После этого заполните пустоты раствором. Повторите такое укрепление скобой во всех штробах.

Трещина надёжно отремонтирована, как и фундамент!Подробнее о том, как отремонтировать треснувшую стену и укрепить фундамент, смотрите в видео ниже: