Почему образуется конденсат на окнах и как это исправить

С проблемой появления конденсата на окнах, к сожалению, сталкиваются многие люди. Почему он образуется и как на 100 % от этого избавиться можно узнать чуть ниже.







Причиной возникновения конденсата на окнах является столкновение горячего и холодного воздуха.







А сталкиваются они из-за того, что между деревянной рамой и каркасом окна имеются щели, которые не запенены.







Безусловно, это вина мастеров, которые устанавливали окна. Единственный реально рабочий способ убрать конденсат раз и навсегда — переделать конструкцию.







Сначала следует снять облицовку и все пустоты заполнить пеной. Затем вернуть облицовку на место.







Нелишним будет утеплить откосы. Да, работа займёт какое-то время, но вы убьёте сразу двух зайцев: во-первых, исчезнет конденсат на окнах, во-вторых, не будет больших теплопотерь, какие были раньше из-за щелей и пустот между рамой и каркасом окна.







Подробнее о том, как решить проблему образования конденсата на окнах, смотрите в видео ниже:



