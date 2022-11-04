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Почему образуется конденсат на окнах и как это исправить

С проблемой появления конденсата на окнах, к сожалению, сталкиваются многие люди. Почему он образуется и как на 100 % от этого избавиться можно узнать чуть ниже.

Почему образуется конденсат на окнах и как это исправить

Причиной возникновения конденсата на окнах является столкновение горячего и холодного воздуха.

Почему образуется конденсат на окнах и как это исправить

А сталкиваются они из-за того, что между деревянной рамой и каркасом окна имеются щели, которые не запенены.

Почему образуется конденсат на окнах и как это исправить

Безусловно, это вина мастеров, которые устанавливали окна. Единственный реально рабочий способ убрать конденсат раз и навсегда — переделать конструкцию.

Почему образуется конденсат на окнах и как это исправить

Сначала следует снять облицовку и все пустоты заполнить пеной. Затем вернуть облицовку на место.

Почему образуется конденсат на окнах и как это исправить

Нелишним будет утеплить откосы. Да, работа займёт какое-то время, но вы убьёте сразу двух зайцев: во-первых, исчезнет конденсат на окнах, во-вторых, не будет больших теплопотерь, какие были раньше из-за щелей и пустот между рамой и каркасом окна.

Почему образуется конденсат на окнах и как это исправить

Подробнее о том, как решить проблему образования конденсата на окнах, смотрите в видео ниже:




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