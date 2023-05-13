4 таинственных артефакта древности, чьи секреты пока не разгаданы

1. Вавилонская табличка с астрономическими расчетами

Древняя табличка с современными научными исчислениями. /Фото: brain-food.ru

Вавилоняне, конечно, слыли учеными, но никто не думал, что настолько. /Фото: brain-food.ru

2. Боевая агатовая печать Пилоса

Уникальная боевая печать древних минойцев. /Фото: chemistry-gid.ru

Так выглядит рисунок на печати. /Фото: nplus1.ru

3. Табак в Древнем Египте

Египетские мумии продолжают удивлять. /Фото: focus.ua

Практика курения в Египте была, но о табаке речь не шла. /Фото: ok.ru

4. Тарелка Лоладоффа

Странный артефакт из Непала. /Фото: pinterest.nz

На диске изображен не то странный человек, не то типичный инопланетянин. /Фото: nosecret.com.ua