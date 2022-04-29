Дамы с камелиями: невероятная популярность жриц любви в викторианскую эпоху

В представлении современных обывателей понятие «викторианская эпоха» ассоциируется с ханжеством и чопорностью. А ведь в те времена присутствовала и «вторая сторона медали». В Лондоне второй половины XIX века была чрезвычайно развита проституция. В одной только столице легально насчитывалось около 80 000 ночных бабочек.











В викторианскую эпоху патриархальный уклад подразумевал, что место женщины должно было находиться только возле мужа. Дамам не разрешалось работать и иметь собственный доход, основной их задачей считалось рождение детей и ведение хозяйства. Те женщины, которые пытались добиться финансовой независимости, могли разве что пойти работать стенографистками или горничными, но этого не хватало даже на кусок хлеба.



Именно тогда отношение к проституции стало в корне меняться. Молодые женщины расценивали его как промежуточное занятие, чтобы быстро заработать денег, а затем поменять ремесло. Однако многие задерживались в публичных домах на долгие годы.







Жрицы любви делились на несколько категорий. В самом низу находились те, кто работал в публичных домах. Тем женщинам приходилось отдавать большую часть заработка хозяйке заведения («мадам»). Были и те, кто самостоятельно занимался проституцией, ни с кем не делясь. «Элитой» этого ремесла считались представительницы полусвета или по-другому куртизанки. Эти дамы общались только с богачами и аристократами. Некоторым даже удавалось выходить замуж за своих клиентов.







Многим традиционный доступный секс переставал быть интересен, поэтому в некоторых публичных домах практиковались утехи с садомазохистским уклоном. Такие заведения пользовались гораздо большей популярностью, нежели обычные бордели.







Легальный возраст «вступления в профессию» начинался с 13 лет. Некоторые бедные крестьянские семьи продавали своих дочерей в бордели даже с 11 лет, чтобы регулярно получать процент от работы девочек.

В 1885 году журналист Ульям Томас Стед (W.T. Stead) первым начал борьбу против детской проституции. Он опубликовал серию разоблачительных статей в журнале Pall Mall Magazine о том, как происходила покупка девочек. Журналист описывал покупку 13-летней девственницы. Вначале клиенту демонстрировалась справка от врача с подтверждением о девственности ребенка, а затем предлагалось использовать хлороформ, чтобы девочка не сопротивлялась в «нужный» момент.

Возмущение лондонской общественности вынудило правительство принять поправку в Уголовном кодексе об увеличении «возраста сексуального согласия» до 16 лет. Впоследствии Ульям Томас Стед был номинирован на Нобелевскую премию мира.Такое количество легальных проституток не могло не привести к массовым инфекционным заболеваниям и со стороны клиентов и среди самих жриц любви. В 1864 году был принят Закон об инфекционных заболеваниях. Всем дамам легкого поведения необходимо было в обязательном порядке проходить медицинский осмотр . Те, кто имел венерические заболевания, изолировался в клиниках на три месяца. Отказавшиеся отстранялись от работы.Известный писатель Чарльз Диккенс сделал немало хорошего для дам легкого поведения того времени. Совместно в благотворительницей Анжелой Джоржиной Бердетт-Коуттс (Angela Georgina Burdett-Coutts) он создал приют для проституток «Урания Коттедж». Туда отправлялись проститутки, не желавшие более заниматься своей профессией и желавшие начать жизнь заново . Именно рассказы падших женщин и причины, заставлявшие их отправляться на панель, ложились в основу произведений Диккенса.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)