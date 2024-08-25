Зачем обычный унитаз использовали вместо авиабомбы во время войны во Вьетнаме

Во время войны во Вьетнаме американцы использовали обычный унитаз вместо авиабомбы.
С трудом верится, но это правда: американцы использовали обычный белый блестящий унитаз, как авиабомбу во время войны во Вьетнаме. Известный как «Toilet Bomb», этот необычный снаряд попал в центр фотосессии и вошел в историю этой ужасной войны.
Белый сюрприз для вьетнамцев-коммунистов.
Когда началась вьетнамская война, винтовые самолеты А-1 Skyraider все еще были основными американскими штурмовиками на многих авианосцах. Они регулярно выполняли атаки на пункты во Вьетнаме.
Самая смешная бомба в истории.
С одним из них произошла удивительная история - не столько странная, а, скорее, смешная. Коммандеру Кларенсу Дж. Стоддарду из эскадрильи VA-25 «Кулак флота» на пилоны его самолета подцепили самую необычную бомбу в истории.
Уникальное «специзделие».
Происходило это в октябре 1965 года в Южно-Китайском море на борту авианосца «Мидуэй». Базирующаяся на нем эскадрилья VA-25 к этому времени успела сбросить на врага 6,000,000 фунтов боеприпасов. В стремлении отметить это запоминающееся событие, техники по вооружению достали где-то унитаз, сделали для него каркас и привинтили крыльчатку взрывателя. Наряду с обычными авиабомбами, полученный боеприпас был подвешен на ожидавший вылет самолет. Все манипуляции были проделаны незаметно для командовани
Модель знаменитого унитаза в масштабе 1/48 для авиамоделирования.
Находясь над целью в районе Дельты Меконга, Стоддард зачитал командиру список боеприпасов, среди которых назвал и «специзделие». Унитаз был успешно сброшен с пикирования.
Необычная бомба на подвеске самолета.
А на мостике авианосца все же успели заметить необычную бомбу под крылом взлетающего самолета. И потом еще долго ходили шутки про использование бактериологического оружия.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии