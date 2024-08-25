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Зачем обычный унитаз использовали вместо авиабомбы во время войны во Вьетнаме


Во время войны во Вьетнаме американцы использовали обычный унитаз вместо авиабомбы.

Во время войны во Вьетнаме американцы использовали обычный унитаз вместо авиабомбы.

С трудом верится, но это правда: американцы использовали обычный белый блестящий унитаз, как авиабомбу во время войны во Вьетнаме. Известный как «Toilet Bomb», этот необычный снаряд попал в центр фотосессии и вошел в историю этой ужасной войны.

Белый сюрприз для вьетнамцев-коммунистов.

Белый сюрприз для вьетнамцев-коммунистов.

 

Когда началась вьетнамская война, винтовые самолеты А-1 Skyraider все еще были основными американскими штурмовиками на многих авианосцах. Они регулярно выполняли атаки на пункты во Вьетнаме.
Самая смешная бомба в истории.

Самая смешная бомба в истории.

 

С одним из них произошла удивительная история - не столько странная, а, скорее, смешная. Коммандеру Кларенсу Дж. Стоддарду из эскадрильи VA-25 «Кулак флота» на пилоны его самолета подцепили самую необычную бомбу в истории.
Уникальное «специзделие».

Уникальное «специзделие».

 

Происходило это в октябре 1965 года в Южно-Китайском море на борту авианосца «Мидуэй». Базирующаяся на нем эскадрилья VA-25 к этому времени успела сбросить на врага 6,000,000 фунтов боеприпасов. В стремлении отметить это запоминающееся событие, техники по вооружению достали где-то унитаз, сделали для него каркас и привинтили крыльчатку взрывателя. Наряду с обычными авиабомбами, полученный боеприпас был подвешен на ожидавший вылет самолет. Все манипуляции были проделаны незаметно для командовани
Модель знаменитого унитаза в масштабе 1/48 для авиамоделирования.

Модель знаменитого унитаза в масштабе 1/48 для авиамоделирования.

 

Находясь над целью в районе Дельты Меконга, Стоддард зачитал командиру список боеприпасов, среди которых назвал и «специзделие». Унитаз был успешно сброшен с пикирования.
Необычная бомба на подвеске самолета.

Необычная бомба на подвеске самолета.

 

А на мостике авианосца все же успели заметить необычную бомбу под крылом взлетающего самолета. И потом еще долго ходили шутки про использование бактериологического оружия.

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