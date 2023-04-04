Самые лучшие сорта чёрных томатов

Все привыкли к традиционно красному цвету томатов, многие любят также желтые и розовые плоды, а вот томаты черные и фиолетовые встречаются на наших участках гораздо реже обычных.

Почему? Вырастить эти помидоры не так уж сложно, они вкусны и чрезвычайно полезны.

Темной окраской своих плодов черные томаты обязаны в первую очередь антоцианам – особым растительным пигментам, которые очень полезны для человеческого организма. Они содержатся и в красных помидорах, но в черноплодных содержание этих пигментов гораздо выше.

Антоцианы – отличные антиоксиданты, они способствуют укреплению сердечной мышцы, снижают риск развития инсульта, улучшают координацию движений, восстанавливают эмоциональное равновесие, улучшают оперативную память у пожилых людей. А еще черноплодные томаты содержат повышенное количество сахаров и органических кислот, поэтому многие считают их гораздо более вкусными, чем красные и желтые.







Семена черных томатов ничем не отличаются от обычных и доступны к покупке во многих магазинах. А мы в данном материале поможем выбрать самый лучший сорт черного томата для вашего участка – смотрите фото, читайте характеристики, решайте, что подойдет именно вам.



Томат Черная гроздь F1

Томат Черный принц

Томат Цыган

Томат Черный мавр

Томат Шоколадный

Томат Черный барон

Раннеспелый индетерминантный гибрид голландской селекции, первый томат с плодами насыщенного черного цвета.Высокоурожаен (до 5-6 кг с куста). Пригоден для выращивания в тепличных условиях и в открытом грунте (с утеплением на случай холодов). К большинству заболеваний устойчив, но требует профилактической обработки.Куст высотой до 1,6 м, требуется подвязка к опоре и пасынкование. Стебель толстый, крепкий, сильно вьющийся, хорошо облиственен, дает несколько несложных кистей с множеством плодов. Листья морщинистые, ромбовидные, темно-зеленые, без опушения.Срок созревания – 75-80 дней. Плоды коктейльные, округлые, массой 40-70 г, очень темно-фиолетового, почти черного цвета (при недостатке освещенности будут бледнее). Кожица гладкая, тонкая. Мякоть средней плотности, мясистая, темно-красная, семян немного. Томаты имеют приятный аромат и сладкое сливовое послевкусие.Подходят как для употребления в свежем виде, так и для цельноплодного консервирования. Хранятся долго, хорошо переносят транспортировку.Среднепоздний индетерминантный сорт китайской селекции.Среднеурожаен (около 3-4 кг с куста). Выращивание доступно в теплицах и открытом грунте, под пленочным укрытием. Растение неприхотливо, не требует частого полива и довольно устойчиво к заражению фитофторой.Куст высотой до 2 м и выше, требуется подвязка к опоре и пасынкование. Стебель толстый, щетинистый, дает несколько простых кистей. Листья морщинистые, светло-зеленые, без опушения.Срок созревания – 110-120 дней. Плоды плоско-округлой формы, массой 200-400 г, бордово-коричневого цвета (у основания темнее). При недостатке освещенности плоды будут бледнее. Кожица очень нежная, тонкая. Мякоть сахаристая, мясистая, темно-бордовая, семян немного. Вкус плодов сладкий десертный.Отличный салатный сорт. Помидоры лучше всего подходят для употребления в свежем виде, так как при цельноплодном консервировании могут терять форму. Производство сока невозможно из-за высокой концентрации сухих веществ. Хранятся недолго, плохо переносят транспортировку.Среднеспелый детерминантный сорт российской селекции.Высокоурожаен (до 5 кг с куста). Пригоден для выращивания в тепличных условиях и в открытом грунте (с утеплением на случай холодов). К большинству заболеваний устойчив, но требует профилактической обработки.Куст высотой до 1-1,2 м (в теплицах растет выше), иногда требуется подвязка к опоре и пасынкование. Стебель мощный, хорошо облиственен, дает несколько несложных кистей. Листья крупные, темно-зеленые, картофельного типа.Срок созревания – 95-110 дней. Плоды округлые, массой 100-200 г, шоколадно-красного цвета (при недостатке освещенности будут бледнее) с более темным основанием. Кожица гладкая, тонкая. Мякоть средней плотности, мясистая, темно-красная, семян много. Томаты обладают ярким ароматом и сладким с кислинкой вкусом.Подходят для употребления в свежем виде, для консервирования, приготовления соков и соусов. Хранятся недолго, не очень хорошо переносят транспортировку.Среднеранний полудетерминантный сорт российской селекции.Среднеурожаен (2-3 кг с куста). Пригоден для выращивания в тепличных условиях и в открытом грунте (с утеплением на случай холодов). Подвержен грибковым заболеваниям.Куст высотой до 1-1,2 м (в теплицах растет выше), требуется подвязка к опоре и формирование. Стебель сильный, хорошо облиственен, дает несколько кистей с множеством плодов. Листья крупные, темно-зеленые, картофельного типа.Срок созревания – 110-125 дней. Плоды яйцевидной формы (сливы), массой 40-50 г, темно-бордового цвета с крупными штрихами более темного оттенка. Кожица гладкая, плотная, толстая. Мякоть сочная, мясистая, темно-красная, семян много. Вкус традиционный кисло-сладкий.Подходят как для употребления в свежем виде, так и для цельноплодного консервирования. Хранятся долго, хорошо переносят транспортировку.Среднеранний полудетерминантный сорт российской селекции.Среднеурожаен (2-3 кг с куста). Пригоден для выращивания в тепличных условиях и в открытом грунте (с утеплением на случай холодов). К большинству заболеваний (особенно к гнилям) устойчив, но требует профилактической обработки.Куст раскидистый, высотой до 1,2-1,5 м (в теплицах растет выше), требуется подвязка к опоре и пасынкование. Стебель средней толщины, среднеоблиственный. Листья среднего размера, темно-зеленые.Срок созревания – 115-125 дней. Плоды плоскоокруглой формы, массой 200-400 г, красно-коричневого цвета. Склонны к растрескиванию. Кожица гладкая, очень тонкая. Мякоть мясистая, сочная, нежная, оранжево-коричневая, семян много. Томатам характерен сладкий вкус.Подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервирования или приготовления сока. Хранятся недолго, плохо переносят транспортировку.Среднеспелый индетерминантный сорт российской селекции.Среднеурожаен (2-3 кг с куста). Пригоден для выращивания в тепличных условиях и в открытом грунте (с утеплением на случай холодов). К большинству заболеваний устойчив, но требует профилактической обработки. Желательны обильные подкормки и полив.Куст мощный, раскидистый, высотой более 1,5 м, обязательно требуется подвязка к опоре и пасынкование. Стебель средней толщины и облиственности, дает несколько кистей с 3-5 плодами каждая. Листья среднего размера, зеленые.Срок созревания – 110-120 дней. Плоды плоскоокруглые, ребристые, массой 150-300 г, шоколадно-бордового цвета, темнеющие к основанию. Кожица глянцевая, тонкая. Мякоть мясистая, сочная, сахаристая, красно-коричневая, семян много. На вкус томаты сладкие десертные.Подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервирования или приготовления сока. Хранятся хорошо, неплохо переносят транспортировку.Разумеется, это далеко не все популярные сорта черных томатов, есть и другие. Среди них как новые перспективные, так и давно проверенные временем: Ашкелон, Черный Крым, Негритенок, Черный ананас, Вечерний, Черная богиня, Де Барао, Черное сердце, Трюфель черный, Черная лакомка, Ашдод, Черный бизон… Поделитесь в комментариях – выращиваете ли вы темноокрашенные помидоры и если да – какие сорта предпочитаете.