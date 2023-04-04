Самые лучшие сорта чёрных томатов

Все привыкли к традиционно красному цвету томатов, многие любят также желтые и розовые плоды, а вот томаты черные и фиолетовые встречаются на наших участках гораздо реже обычных.
Почему? Вырастить эти помидоры не так уж сложно, они вкусны и чрезвычайно полезны.
Темной окраской своих плодов черные томаты обязаны в первую очередь антоцианам – особым растительным пигментам, которые очень полезны для человеческого организма. Они содержатся и в красных помидорах, но в черноплодных содержание этих пигментов гораздо выше.
Антоцианы – отличные антиоксиданты, они способствуют укреплению сердечной мышцы, снижают риск развития инсульта, улучшают координацию движений, восстанавливают эмоциональное равновесие, улучшают оперативную память у пожилых людей. А еще черноплодные томаты содержат повышенное количество сахаров и органических кислот, поэтому многие считают их гораздо более вкусными, чем красные и желтые.
Семена черных томатов ничем не отличаются от обычных и доступны к покупке во многих магазинах. А мы в данном материале поможем выбрать самый лучший сорт черного томата для вашего участка – смотрите фото, читайте характеристики, решайте, что подойдет именно вам.
Томат Черная гроздь F1
Раннеспелый индетерминантный гибрид голландской селекции, первый томат с плодами насыщенного черного цвета.
Высокоурожаен (до 5-6 кг с куста). Пригоден для выращивания в тепличных условиях и в открытом грунте (с утеплением на случай холодов). К большинству заболеваний устойчив, но требует профилактической обработки.
Куст высотой до 1,6 м, требуется подвязка к опоре и пасынкование. Стебель толстый, крепкий, сильно вьющийся, хорошо облиственен, дает несколько несложных кистей с множеством плодов. Листья морщинистые, ромбовидные, темно-зеленые, без опушения.
Срок созревания – 75-80 дней. Плоды коктейльные, округлые, массой 40-70 г, очень темно-фиолетового, почти черного цвета (при недостатке освещенности будут бледнее). Кожица гладкая, тонкая. Мякоть средней плотности, мясистая, темно-красная, семян немного. Томаты имеют приятный аромат и сладкое сливовое послевкусие.
Подходят как для употребления в свежем виде, так и для цельноплодного консервирования. Хранятся долго, хорошо переносят транспортировку.
Томат Черный принц
Среднепоздний индетерминантный сорт китайской селекции.
Среднеурожаен (около 3-4 кг с куста). Выращивание доступно в теплицах и открытом грунте, под пленочным укрытием. Растение неприхотливо, не требует частого полива и довольно устойчиво к заражению фитофторой.
Куст высотой до 2 м и выше, требуется подвязка к опоре и пасынкование. Стебель толстый, щетинистый, дает несколько простых кистей. Листья морщинистые, светло-зеленые, без опушения.
Срок созревания – 110-120 дней. Плоды плоско-округлой формы, массой 200-400 г, бордово-коричневого цвета (у основания темнее). При недостатке освещенности плоды будут бледнее. Кожица очень нежная, тонкая. Мякоть сахаристая, мясистая, темно-бордовая, семян немного. Вкус плодов сладкий десертный.
Отличный салатный сорт. Помидоры лучше всего подходят для употребления в свежем виде, так как при цельноплодном консервировании могут терять форму. Производство сока невозможно из-за высокой концентрации сухих веществ. Хранятся недолго, плохо переносят транспортировку.
Томат Цыган
Среднеспелый детерминантный сорт российской селекции.
Высокоурожаен (до 5 кг с куста). Пригоден для выращивания в тепличных условиях и в открытом грунте (с утеплением на случай холодов). К большинству заболеваний устойчив, но требует профилактической обработки.
Куст высотой до 1-1,2 м (в теплицах растет выше), иногда требуется подвязка к опоре и пасынкование. Стебель мощный, хорошо облиственен, дает несколько несложных кистей. Листья крупные, темно-зеленые, картофельного типа.
Срок созревания – 95-110 дней. Плоды округлые, массой 100-200 г, шоколадно-красного цвета (при недостатке освещенности будут бледнее) с более темным основанием. Кожица гладкая, тонкая. Мякоть средней плотности, мясистая, темно-красная, семян много. Томаты обладают ярким ароматом и сладким с кислинкой вкусом.
Подходят для употребления в свежем виде, для консервирования, приготовления соков и соусов. Хранятся недолго, не очень хорошо переносят транспортировку.
Томат Черный мавр
Среднеранний полудетерминантный сорт российской селекции.
Среднеурожаен (2-3 кг с куста). Пригоден для выращивания в тепличных условиях и в открытом грунте (с утеплением на случай холодов). Подвержен грибковым заболеваниям.
Куст высотой до 1-1,2 м (в теплицах растет выше), требуется подвязка к опоре и формирование. Стебель сильный, хорошо облиственен, дает несколько кистей с множеством плодов. Листья крупные, темно-зеленые, картофельного типа.
Срок созревания – 110-125 дней. Плоды яйцевидной формы (сливы), массой 40-50 г, темно-бордового цвета с крупными штрихами более темного оттенка. Кожица гладкая, плотная, толстая. Мякоть сочная, мясистая, темно-красная, семян много. Вкус традиционный кисло-сладкий.
Подходят как для употребления в свежем виде, так и для цельноплодного консервирования. Хранятся долго, хорошо переносят транспортировку.
Томат Шоколадный
Среднеранний полудетерминантный сорт российской селекции.
Среднеурожаен (2-3 кг с куста). Пригоден для выращивания в тепличных условиях и в открытом грунте (с утеплением на случай холодов). К большинству заболеваний (особенно к гнилям) устойчив, но требует профилактической обработки.
Куст раскидистый, высотой до 1,2-1,5 м (в теплицах растет выше), требуется подвязка к опоре и пасынкование. Стебель средней толщины, среднеоблиственный. Листья среднего размера, темно-зеленые.
Срок созревания – 115-125 дней. Плоды плоскоокруглой формы, массой 200-400 г, красно-коричневого цвета. Склонны к растрескиванию. Кожица гладкая, очень тонкая. Мякоть мясистая, сочная, нежная, оранжево-коричневая, семян много. Томатам характерен сладкий вкус.
Подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервирования или приготовления сока. Хранятся недолго, плохо переносят транспортировку.
Томат Черный барон
Среднеспелый индетерминантный сорт российской селекции.
Среднеурожаен (2-3 кг с куста). Пригоден для выращивания в тепличных условиях и в открытом грунте (с утеплением на случай холодов). К большинству заболеваний устойчив, но требует профилактической обработки. Желательны обильные подкормки и полив.
Куст мощный, раскидистый, высотой более 1,5 м, обязательно требуется подвязка к опоре и пасынкование. Стебель средней толщины и облиственности, дает несколько кистей с 3-5 плодами каждая. Листья среднего размера, зеленые.
Срок созревания – 110-120 дней. Плоды плоскоокруглые, ребристые, массой 150-300 г, шоколадно-бордового цвета, темнеющие к основанию. Кожица глянцевая, тонкая. Мякоть мясистая, сочная, сахаристая, красно-коричневая, семян много. На вкус томаты сладкие десертные.
Подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервирования или приготовления сока. Хранятся хорошо, неплохо переносят транспортировку.
Разумеется, это далеко не все популярные сорта черных томатов, есть и другие. Среди них как новые перспективные, так и давно проверенные временем: Ашкелон, Черный Крым, Негритенок, Черный ананас, Вечерний, Черная богиня, Де Барао, Черное сердце, Трюфель черный, Черная лакомка, Ашдод, Черный бизон… Поделитесь в комментариях – выращиваете ли вы темноокрашенные помидоры и если да – какие сорта предпочитаете.
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