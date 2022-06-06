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Особенности интерьера ванных комнат в разных странах мира

Особенности интерьера ванных комнат в разных странах мира

Ванные комнаты выглядят по-разному в каждой стране мира.

В каждой стране мира есть свои обычаи и традиции, которые повлияли на формирование определенного стиля в интерьере. Скандинавы, например, любят простоту и функциональность, а жители арабских стран обожают золото и роскошь. И эти отличия заметны даже в оформлении санузлов. Мы собрали 8 ванных комнат, декор которых отображает культуру и предпочтения определенных стран.

1. Ванная комната в китайском стиле


Особенности интерьера ванных комнат в разных странах мира

Ненавязчивая роскошь – так можно описать китайскую ванную комнату в двух словах.

Эта ванная комната демонстрирует, что основные приоритеты в китайском стиле – это изысканность, плавность линий и гармония.

2. Ванная комната в греческом стиле


Особенности интерьера ванных комнат в разных странах мира

Легенды и мифы Древней Греции – без их сюжетов никак не обойтись в оформлении греческой ванной комнаты.

Античность и современность прекрасно сочетаются в интерьере этой ванной. Аутентичной комнату делает картина с традиционным орнаментом и сюжетом из легенд и мифов Древней Греции.

3. Ванная комната в аравийском стиле


Особенности интерьера ванных комнат в разных странах мира

Золото, мрамор и бархат – вот как оформляют ванные комнаты на Аравийском полуострове.

На Аравийском полуострове находятся Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия – страны с колоссальными запасами нефти.
Очевидно, что их жители любят демонстрировать свое богатство.

4. Ванная комната в русском стиле


Особенности интерьера ванных комнат в разных странах мира

Кажется, что ванная комната находится прямо в Эрмитаже.

Эту ванную комнату так и хочется назвать царственной. Позолоченная окантовка и узор на плитке смотрятся просто превосходно.

5. Ванная комната в американском стиле


Особенности интерьера ванных комнат в разных странах мира

В американской ванной можно петь и чувствовать себя настоящей звездой Голливуда.

Без огней большого города – никуда. Если в ванной комнате нет панорамных окон, знаменитые виды и сюжеты можно воссоздать даже на плитке.

6. Ванная комната в японском стиле


Особенности интерьера ванных комнат в разных странах мира

Дзэн и умиротворение – то, что нужно для самой расслабляющей комнаты в доме.

Японцы знают толк в расслаблении, и считают, что ванная комната должна «дышать». Поэтому интерьер в японском стиле выполнен из натуральных материалов.

7. Ванная комната в марокканском стиле


Особенности интерьера ванных комнат в разных странах мира

Шик, блеск и красота – все это о ванной, оформленной в марокканском стиле.

Марокко – страна загадок и контрастов. Потрясающая фиолетовая палитра цветов и мерцающая мозаичная плитка отлично передают марокканский колорит.

8. Ванная комната в скандинавском стиле


Особенности интерьера ванных комнат в разных странах мира

Практичность – вот, что больше всего ценят в интерьере жители Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Простота, минимализм и функциональность — вот три кита, на которых держится эстетика скандинавского стиля. Но при том, что скандинавы отдают приоритет практичности, они не забывают о красоте и уюте.

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