Особенности интерьера ванных комнат в разных странах мира

Ванные комнаты выглядят по-разному в каждой стране мира.
В каждой стране мира есть свои обычаи и традиции, которые повлияли на формирование определенного стиля в интерьере. Скандинавы, например, любят простоту и функциональность, а жители арабских стран обожают золото и роскошь. И эти отличия заметны даже в оформлении санузлов. Мы собрали 8 ванных комнат, декор которых отображает культуру и предпочтения определенных стран.
1. Ванная комната в китайском стиле
Ненавязчивая роскошь – так можно описать китайскую ванную комнату в двух словах.
Эта ванная комната демонстрирует, что основные приоритеты в китайском стиле – это изысканность, плавность линий и гармония.
2. Ванная комната в греческом стиле
Легенды и мифы Древней Греции – без их сюжетов никак не обойтись в оформлении греческой ванной комнаты.
Античность и современность прекрасно сочетаются в интерьере этой ванной. Аутентичной комнату делает картина с традиционным орнаментом и сюжетом из легенд и мифов Древней Греции.
3. Ванная комната в аравийском стиле
Золото, мрамор и бархат – вот как оформляют ванные комнаты на Аравийском полуострове.
На Аравийском полуострове находятся Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия – страны с колоссальными запасами нефти. Очевидно, что их жители любят демонстрировать свое богатство.
4. Ванная комната в русском стиле
Кажется, что ванная комната находится прямо в Эрмитаже.
Эту ванную комнату так и хочется назвать царственной. Позолоченная окантовка и узор на плитке смотрятся просто превосходно.
5. Ванная комната в американском стиле
В американской ванной можно петь и чувствовать себя настоящей звездой Голливуда.
Без огней большого города – никуда. Если в ванной комнате нет панорамных окон, знаменитые виды и сюжеты можно воссоздать даже на плитке.
6. Ванная комната в японском стиле
Дзэн и умиротворение – то, что нужно для самой расслабляющей комнаты в доме.
Японцы знают толк в расслаблении, и считают, что ванная комната должна «дышать». Поэтому интерьер в японском стиле выполнен из натуральных материалов.
7. Ванная комната в марокканском стиле
Шик, блеск и красота – все это о ванной, оформленной в марокканском стиле.
Марокко – страна загадок и контрастов. Потрясающая фиолетовая палитра цветов и мерцающая мозаичная плитка отлично передают марокканский колорит.
8. Ванная комната в скандинавском стиле
Практичность – вот, что больше всего ценят в интерьере жители Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.
Простота, минимализм и функциональность — вот три кита, на которых держится эстетика скандинавского стиля. Но при том, что скандинавы отдают приоритет практичности, они не забывают о красоте и уюте.
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