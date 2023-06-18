Чего не хватает растениям? Спасем урожай

Садоводы-огородники, наблюдая пожелтение и поникание листьев, сразу заподозрит, что растению не хватает калия, а потому проводит дополнительные калиевые подкормки.

Но действительно ли растению не хватает именно калия? И как отличить, в чём нуждаются растения — в калии или кальции? Симптомы очень похожи, но их можно отличить.







Как правило, недостаток кальция бывает именно в теплице, где на одном и том же месте годами растут плодовые растения. Также, если вы обрезаете листья томатов, огурцов, перцев и т. д., то вместе с ними вы забираете часть кальция, которая находилась в растениях. Поэтому после обрезки нужно обязательно внести любую био-доступную форму кальция в землю (мел, доломитовая мука, зола, известь — обязательно гасить уксусом, чтобы кальций легче усваивался).







Итак, недостаток кальция — это некроз в самой дальней части, самых дальних молодых листьев. При этом листья могут закручиваться, поскольку питание к ним не доходит. Обязательно рекомендуется полив и регулярное проветривание теплицы, так как недостаток влаги тоже приводит к вершинной гнили. Нехватка калия, с другой стороны, — это краевой ожог по всему периметру старых листьев. Поэтому, если растению не хватает кальция, а вы даёте ему калиевую подкормку, то можете заметить, что вершинная гниль только активнее развивается. Вначале определите, чего не хватает вашему растению, а уже после этого вносите подкормку!





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